Ex-tv-tähti Sanna Kiiskellä lähes miljoonan euron ulosottovelat – avautuu uutuuskirjassa vaikeuksistaan

Sanna Kiiski kertoo uudessa kirjassaan avoimesti vaikeuksistaan mielenterveytensä ja valtavan velkataakkansa kanssa.

Huomenta Suomi -ohjelman juontajana ja toimittajana tutuksi tulleen Sanna Kiisken, 45, uutuusteos Tinder-päiväkirja (Docendo) julkaistiin torstaina. Päiväkirjamuotoon kirjoitetussa kirjassa Kiiski kertoo seikkailuistaan Tinderissä eronsa jälkeen. Kiiski erosi kesällä 2018 kymmenen vuoden suhteestaan avomiehensä ja lastensa isän kanssa.

Kun Kiiski aloitti kirjan teon ja Tinderin käyttämisen hän oli pitkällä sairauslomalla mielenterveysongelmiensa vuoksi. Kiiski kertoo kirjassa avoimesti myös kohtaamistaan vaikeuksista. Hän kertoo kirjassa saaneensa Tinderin välityksellä uuden väylän ulkomaailmaan, sillä hän ei ollut mukana muissa sosiaalisissa medioissa.

Kiiski kertoo etenkin vuoden 2018 olleen itselleen raskas. Hän koki rakkaan ystävänsä menetyksen, avioeron ja johtamansa yrityksen konkurssin. Mediassa uutisoitiin heinäkuussa 2018, kuinka Kiisken johtama muumikahviloita pyörittävä yritys hakeutui yrityssaneeraukseen ja Kiiski jätti Cafee of Cartoons -yrityksen toimitusjohtajan tehtävät.

Julkisesta ulosottorekisteristä selviää, että Kiiski on mittavissa henkilökohtaisissa veloissa. Velkataakka on perua hänen karille ajautuneesta yritystoiminnastaan. Kiiskellä on ollut ulosotossa viimeisen kahden vuoden aikana yli 930 000 euroa saatavia. Leijonanosaa veloista perivät erilaiset yritysrahoittajat, mutta joukossa on henkilökohtaisempiakin velkoja kuten tuhansien eurojen kulutusluottoja ja 335 euron uimakoulumaksu. Samana ajanjaksona Kiiski on lyhentänyt velkojaan runsaan 9400 euron edestä. Perittyjen ulosottovelkojen määrä kahden vuoden aikana on siis ylittänyt maksukyvyn noin satakertaisesti. Kiisken ulosottoveloista kertoi ensimmäisenä Seiska.

Sanna Kiisken johtama muumikahvila sijaitsi Helsingin Kruununhaassa Liisankadulla.

Kiiski kertoo kirjassa yrityksen laajentuneen liian suurella vauhdilla, liian pienellä pääomalla ja suunnitelleen liian suuria.

– Tuli yrityssaneeraus, sitten minä masennuin ja sain sydänoireita. Tuli konkurssi. Eikä vain yksi, sillä toinen yritykseni oli rahoittanut toista firmaa ja molemmat kaatuivat. Myös Ruotsissa sijainnut yrityksemme meni nurin Olin sijoittanut tähän kaikkeen satoja tuhansia euroja ja taannut yritysteni lainoja. Nyt ne kaatuivat minun ja ex-mieheni niskaan.

Kiiski toteaa Tinderpäiväkirjat-kirjassa, ettei usko enää olevansa miesrintamalla ”kuuminta hottia”, sillä Tinderiin liittyessään hän on kolmen lapsen keski-ikäinen äiti, joka on tehnyt kolme konkurssia ja kärsii mielenterveysongelmista ilman luottotietoja. Hän toteaa päiväkirjan pidon olevan itselleen terapeuttista ja hyödyllistä, sillä siitä tulee hänelle itselleen yksi rutiini lisää.

– Jos rutiineja ei ole, depressiivisyys ottaa ylivallan maanisuudesta. Olen aika avoimesti kertonut Tinder-treffeilleni sairauslomani syyn sekä sen, että tulen loppuelämäni syömään mielialalääkkeitä. Kukaan ei ole ainakaan suoraan ollut järkyttynyt. Eikä kannata ollakaan, koska olen lääkkeillä paljon mukavampi ihminen kuin ilman niitä. Olen saanut addiktioni kuriin: siis maanisen tarpeen liikkua, pelata uhkapelejä ja aloittaa uusia projekteja, Kiiski kirjoittaa kirjassaan.

Yhdessä kirjan kohdassa Kiiski kuvailee oloaan todella alakuloiseksi ja pohtii, miten selviää kaikista vaikeuksistaan.

– Miten helvetissä rakennan kaiken taas uudestaan ja nousen näistä ulosottoveloista? Kuolinpesäosuuteni panttauksen johdosta isäni koti on vaarassa joutua vasaran alle. Kuka oikeasti haluaisi minut? Olen luottotiedoton luuseri, joka käy lääkkeillä. Olen pahanilmanlintu, joka tuo onnettomuutta ympärilleen.

Samassa kirjan kohtaa Kiiski kirjoittaa tiedostavansa pahan olonsa menevän ohi.

– Ennen nykyistä lääkitystäni näihin hetkiin yhdistyi vielä voimakas fyysinen ahdistus, joka pakotti minut hakeutumaan sairaalaan. Nyt tiedän, että huomenna todennäköisesti koen voivani pokata Brad Pittin ja voittaa Nobelin rauhanpalkinnon. Sellaista se on, kun on mielen kanssa ongelmia.

Kiiski kertoo kirjassaan, että usein, kun hän kertoo ihmisille mielenterveysongelmistaan, he toteavat, ettei hänestä näe ongelmia ulospäin. Tämän Kiiski toteaa olevan parasta ja pahinta mielenterveysongelmissaan.

– Näytän normaalilta, mutta olen vanhan kansan mukaan varttihullu. Olen vain sikäli onnekas, että sain ajoissa hoitoonohjauksen ammattilaisten luo sekä oikean lääkityksen.

Sanna Kiiski kertoo uudessa kirjassaan voivansa nykyään paljon paremmin oikeanlaisen lääkityksen ja terapian ansiosta.

Kiiski kirjoittaa voivansa nykyään paremmin kuin nuorempana, sillä hän on saanut demoninsa kuriin ja tunnustanut sen, että tarvitsee ongelmiinsa apua koko loppuelämänsä ajan.

– Olen addiktioherkkä ja etsin helposti jännitystä ja koukuttavuutta. Nyt lääkitys ja monenlainen terapia auttaa minua tiedostamaan nämä piirteet itsestäni. Muuten Tinderkin olisi varmaan aukaissut minussa seksiaddiktin. Pelit, päihteet, liika työ ja liika seksi eivät ole mun juttuja, syömisen kanssa minulla on koko ajan ongelmia. Stressin kasvaessa ahmin ja sitten oksennan. Mutta tämä on vähän kuin kulkisi heikoilla jäillä. Minulla on naskalit ja osaan välttää virtaavia paikkoja.

Kiiski kirjoittaa olevansa hetkittäin niin väsynyt ja masentunut, ettei jaksa tavata ihmisiä kasvotusten, vaan viestitteleminen on hänelle ainoa vaihtoehto olla yhteydessä ihmisiin. Vaikka masennus ottaa Kiiskestä hetkittäin täyden vallan, hän kertoo tiettyjen rutiinien, kuten lasten hoitamisen auttavan häntä.

– Lapsia pitää viedä ja tuoda. Heidät pitää ruokkia ja vaatteet pestä. Koira pitää käyttää ulkona. Imuroin myös joka päivä. Haluan, että meillä on siistiä, eikä pääni kaaos näy ulospäin eikä heijastu lasteni elämään. Minun masennukseni ei voi olla heidän lapsuutensa, Kiiski kirjoittaa Tinder-päiväkirja kirjassaan.