Uutuuskirja: Martina Aitolehdellä ja Mikko Leppilammella oli suhde

Martina Aitolehti paljastaa uudessa Elämäsi kunnossa -kirjassa seurustelleensa Mikko Leppilammen kanssa.

Hyvinvointivalmentaja Martina Aitolehdeltä, 37, julkaistiin torstaina kirja nimeltään Elämäsi kunnossa ( Fitra ). Toimittaja Taru Schroderuksen kirjoittamassa kirjassa Aitolehti jakaa omat neuvonsa terveellisempään ja aktiivisempaan elämään. Aitolehti kertoo IS:lle puhelimitse kirjan teon olleen pitkä prosessi.

– Minulta on monta vuotta pyydetty jos minkälaista kirjaa elämäkerrasta triathlon-kirjaan, Aitolehti kertoo ja jatkaa:

– Tahdoin tehdä kirjan, josta on hyötyä ihmisille, mutta kirjassa on kerrottu myös omaa tarinaani, arvojani ja sitä, mistä olen lähtöisin.

Kirjassa on rakkaus-osio, jossa käsitellään Aitolehden parisuhteita. Aitolehti paljastaa kirjassa seurustelleensa parikymppisenä juontaja Mikko Leppilammen kanssa:

”Tapailimme jonkin aikaa Mikko Leppilammen kanssa, joka oli samoilta kulmilta Munkkiniemestä. Parikymppisten vanhojen tuttujen suhde ei kuitenkaan kestänyt muutamaa kuukautta pidempään”

Aitolehti kertoo IS:.lle tunteneensa Leppilammen nuoruudesta saakka. Leppilampi on Aitolehteä neljä vuotta vanhempi, mutta kaksikko kävi samaa Munkkiniemen yhteiskoulua.

– En muista suhdettani Mikon kanssa enää niin tarkalleen, mutta se oli ihan viaton nuoruusajan suhde, Aitolehti kommentoi IS:lle.

Aitolehti kertoo hänen ja Leppilammen olevan nykyään hyviä ystäviä keskenään.

– Välimme ovat normaalit ja hyvin luonnolliset.

Mikko Leppilampi tuli suuren kansan suosioon ensimmäisestä elokuvaroolistaan Helmiä ja sikoja -elokuvassa vuonna 2003. Leppilampi voitti elokuvasta myös parhaan miespääosan Jussi-palkinnon. Kuva Leppilammesta ja Jussi-patsaasta on otettu Jussi-gaalassa vuonna 2004.

Aitolehti kertoo kirjassa myös seurustelleensa kolmen vuoden ajan malli Kalle Kuvajan kanssa, jonka hän tapasi mallikeikalla. Kuvajan jälkeen Aitolehti tutustui Esko Eerikäiseen, jonka kanssa hän avioitui vuonna 2007 kolmen kuukauden seurustelun jälkeen. Parin tytär Victoria syntyi vuonna 2009. Eerikäinen ja Aitolehti erosivat vuonna 2011, mutta ovat edelleen hyviä ystäviä keskenään.

Kirjassa Aitolehti ex-parin eronneen aikoinaan erosi myrskyisissä merkeissä:

”Parisuhteemme päättymisen aikoihin välimme olivat hetken aikaa poikki, sillä eroon liittyi Stefan, johon rakastuin salaman lailla. ”

Nykyisin ex-avioparin välit ovat hyvät ja he jakavat tasapuolisesti Victoria-tyttärensä vanhemmuuden. Aitolehti sanoo, ettei enää välittäisi muistella hänen Eerikäisen eron aikoja.

– Eivät välimme kauhean kauan aikaa olleet poikki. Eromme oli mitä oli ja koska erot ovat aina negatiivisia kokemuksia, niin en tahtoisi mennä ajatuksissani sellaisiin asioihin. Mieluummin puhun positiivista ja hyvistä asioista, Aitolehti sanoo IS:lle.

Esko ja Martina ovat nykyään hyviä ystäviä keskenään. Kuvassa ex-pari keväällä 2019 Martinan vaatemalliston lanseerauksessa.

Aitolehti kehuu Eerikäisen olevan Victorialle todella hyvä isä.

– Eihän hän tuon enempää voi olla lapsellensa läsnä, mitä Esko on. Esko on antanut Victorialle itsestään aivan kaiken. Se on todella kunnioitettavaa, jokainen lapsi ansaitsisi Eskon kaltaisen isän itselleen, Aitolehti ylistää ex-puolisoaan.

Aitolehden mielestä vanhempien ei tulisi riidellä lapsesta erotilanteessa, vaan heidän pitäisi pystyä ajattelemaan erotilanteessa lapsen parasta.

– Jos on omia ongelmia, ne eivät saa vaikuttaa lapseen. Lasta ei saa ottaa mukaan mihinkään vihanpitoon, koska se ei ole millään tavalla oikeutettua, Aitolehti sanoo napakasti.

Vaikka Aitolehti tunnetaan kunnianhimoisena yrittäjänä ja himotreenaajana, kirjassaan hän painottaa, kuinka ennen kaikkea perhe on hänelle kaikki kaikessa.