Mies läväytti peniksensä esiin ravintolassa kesken hienon illallisen – Sanna Kiiski avautuu kirjassa karmeimmista Tinder-treffeistään

Toimittaja Sanna Kiiski kertoo uudessa Tinder-päiväkirja-kirjassaan, millaisiin miehiin tutustui deittisovelluksen ihmeellisessä maailmassa.

Huomenta Suomi -ohjelman juontajana tunnetuksi tulleen toimittaja Sanna Kiisken uutuuskirja Tinder-päiväkirja (Docendo) julkaistiin torstaina. Kirjassa Kiiski tutustuu deittisovellus Tinderin maailmaan kahden ystävänsä opastuksella. Humoristiseen sävyyn kirjoitetussa päiväkirjamuotoisessa teoksessa Kiiski kertoo avoimesti Tinder-treffeistään, seksuaalisuudestaan ja miehistä, joihin tutustuu deittisovelluksen kautta.

Kiiski kertoo kirjassa ladanneensa Tinder-sovelluksen puhelimeensa kahden ystävänsä innoittamana. Kiiski erosi kymmenen vuoden parisuhteesta ja kolmen lapsensa isästä kesällä 2018, minkä jälkeen hän on ollut sinkkuna. Kirjassaan Kiiski kertoo, että hänellä hänen ex-miehellään on edelleen hyvät välit ja ex-pari myös asuu yhdessä lastensa vuoksi. Ex-pari tahtoo jakaa tasapuolisen vanhemmuden ja aikoo asua yhdessä niin kauan kuin se tuntuu kaikille parhaalta ratkaisulta. Kiiski arvioi, että tilanne saattaa muuttua vaikeammaksi, kun jompikumpi heistä rakastuu toiseen.

Kirjassaan Kiiski kertoo myös yrittäneensä usuttaa ex-miestään liittymään Tinderiin ja luvannut myös kirjoittaa tälle hyvän profiilitekstin sovellukseen, mutta mies ei ole ollut innostunut deittisovelluksesta.

Kiisken itsensä Tinder imaisee mukanaan välittömästi. Ladattuaan Tinderin Kiiski hämmentyy siitä, kuinka moni mies on hänestä kiinnostunut.

– Ikäisiäni miehiä ei niinkään näy, mutta alle 35-vuotiaat tuntuvat tykkäävän vähän itseään vanhemmista naisista, Kiiski huomioi.

Hän myös hämmästelee siitä, kuinka monen miehen profiilikuvassa näkee ”myös sitä itseään eli peniksiä”. Hyvin pian Tinderiin liittymisen jälkeen Kiiski myös saa miehiltä yksityisviestein kuvia heidän peniksistään. Kiiski ihmettelee miesten käytöstä.

– Minussa on varmasti jotain vikaa, koska minusta miesten pippelit näyttävät kaikki ihan samanlaisilta. No, ehkä koko vaihtelee, mutta siitäkin miehet tekevät aivan liian suuren numeron. Minusta penikseen pätee sama asia kuin autoihin: kiva, jos sinulla on iso auto, mutta jos et osaa ajaa sitä lainkaan, mitä sillä tekee, Kiiski kirjoittaa.

Vaikka Kiiski tapasi Tinderissä mukaviakin miehiä, tuli vastaan myös todellisia limanuljaskoita. Kiiski kertoo kirjassa kaameimpia kokemuksiaan Tinder-treffeiltään. Hän toteaa kirjassa olevansa varmaankin ”idioottimagneetti”.

Kiiski kertoo kirjassa eräistä treffeistä, jolloin Mikko-niminen mies haki hänet kotoa Audi-merkkisellä autollaan. Kiiski kertoo, että ennen treffejä häntä häiritsi se, kuinka suuren metelin Mikko teki Audistaan, mutta hän päätti antaa miehelle mahdollisuuden.

– Olimme ajaneet ehkä kaksi minuuttia, kun hän kysyi, mihin ajetaan. Missä olisi rauhallista? Olin hieman ihmeissäni, sillä olimme sopineet, että menemme syömään Morrison’siin, Kiiski kirjoittaa ja kertoo, millaisen keskustelun kävi miehen kanssa tämän autossa:

– ”Sen kun käännyt tuosta vasemmalle ja siitä Länärille.” ”Ensin pitää kyllä käydä jossain syrjässä, jotta voit ottaa multa suihin”. Mikko oli ajatellut, että tuohon tapaan ilta alkaisi rapsakammin. Suuseksisession jälkeen ajelisimme sitten Audilla syömään.

Kiiski kertoo kirjassa kieltäytyneensä Mikon ehdotuksesta, mikä sai miehen hurjistumaan.

– Hän ei voinut ymmärtää, miksi kieltäydyn, kun ylipäänsä olen hänelle liian vanha ja lihava. Olisin saanut olla onnellinen, että hän edes matchasi kanssani. Mikko ajoi tien sivuun ja hätisti minut ulos autosta. Ei kyllä paljon tarvinnut hätistellä. En olisi jäänyt kyytiin mistään hinnasta.

Kovin hyvin eivät päättyneet myöskään Kiisken ex-tempore-treffit Suomessa käymässä olleen maltalaisen liikemiehen kanssa. Kiiski oli etukäteen kertonut miehelle huonoista treffikokemuksistaan, niinpä mies oli lupautunut järjestämään Kiiskelle unohtumattoman illan.

– Unohtumaton se kyllä olikin, mutta ei ehkä sillä tavalla kuin hän oli ajatellut. Tapasimme hänen hotellinsa baarissa ja menimme ravintolaan syömään. Mies oli suorastaan häiritsevän komea. Kaikki tuijottivat häntä, eikä tarjoilijatyttö meinannut saada tilausta otettua, kun sekoili sanoissaan.

Kiiski kertoo kirjassa, ettei mies pitänyt kynttilää vakan alla, vaan kertoi Kiiskelle omasta vauraudestaan ja menestyksestään. Treffiseuralaiseltaan mies ei kysynyt mitään.

– Ennen kuin olimme saaneet syötyä pääruokaa, mies paljasti, että hänellä olisi minulle iso yllätys. Hän käski katsoa pöydän alle. Ja kas vain, hän oli jotenkin onnistunut avaamaan vetoketjunsa,ja siellähän se hänen pissivärkkinsä sojotti suurena, pöytälevyn alapintaa osoittaen, Kiiski kirjoittaa ja kertoo sitten, miten keskustelu miehen kanssa tämän jälkeen eteni:

– Tätä olisi sitten tarjolla jälkiruoaksi, mies ylpeili.

Olin hetken hiljaa, kunnes löysin oikeat sanat.

– Ikävä kyllä en syö lihaa.

Poistuin paikalta. Jännä juttu, ettei miehestä sen jälkeen enää kuulunut mitään.

Sanna Kiiski tuli suuren yleisön tuntemaksi Huomenta Suomi -ohjelman juontajana. Kuvassa Kiiski juontajakollegansa Lauri Karhuvaaran kanssa kuvattuna ohjelman studiossa vuonna 2009.

Kiiski kävi kaksilla treffeillä myös nuoren jalkapalloilijan kanssa. Treffit miehen asunnolla Kampissa kuitenkin päättyivät kiihkeän suutelusession jälkeen paniikinomaisiin tunnelmiin.

– Yksi asia johti toiseen, ja pian suutelimme kiihkeästi sohvalla. Hän oli juuri ottamassa paitaa päältään, kun samalla

hihkaisi: ”Mutta hei, nyt mä tiedän, kuka sä olet! Sä olet Sanna Kiiski ja sä olit ennen Huomenta Suomessa!” Täydellinen turn off. Ihan kauhea pakokauhu valtasi minut, koska olen tullut suorastaan allergiseksi julkisuudelle viime vuosina, Kiiski kirjoittaa.

Kiiski kertoo kirjassaan tunteneensa viime vuosina niin kovaa surua ja häpeää omista epäonnistumisistaan, ettei ole välillä tahtonut tunnustaa sitä, kuka on.

– Ja juuri sillä hetkellä, siellä jalkapalloilijan nahkasohvalla, oli taas se hetki. Keräsin äkkiä vaatteeni ja poistuin paikalta. Tämä kaveri jäi hieman hämmentyneenä katsomaan perääni. Tapasimme vielä pari kertaa, mutta en pystynyt enää olemaan normaalisti hänen kanssaan. The moment was gone, Kiiski kirjoittaa.

Näiden treffikokemusten lisäksi Kiiski kertoo tavanneensa deittisovelluksen kautta muun muassa juristin, joka olisi tahtonut leikkiä hänen kanssaan eriteleikkejä ja nuolla hänen varpaitaan, mistä Kiiski ei innostunut. Eräs mies myös tahtoi tarjota Kiiskelle siemennesteestään tehtyjä shotteja, tähänkään tarjoukseen Kiiski ei tarttunut.

Osa miehistä avasi Tinderissä keskustelun myös siten, että juttutuokio jäi varsin yksipuoliseksi.

– Itse en ollut kovinkaan otettu myöskään aloituksesta: vanhahan sä jo olet, mutta niin kauan, kun värkki toimii, niin mulle kelpaa.

Kirjassaan Kiiski pohtii Tinderin mahdollistavan käytöksen, joka ei muutoin olisi millään tavalla sopivaa. Hän pohtii sovelluksen myös toimivan hyvänä alustana narsistisille ihmisille.