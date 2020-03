Rajussa syöksykierteessä olevan Mama Junen tyttäret puhuvat suunsa puhtaaksi: uusi tv-sarja paljastaa julman totuuden katkenneista väleistä

June ”Mama June” Shannonin tyttäret Honey Boo Boo ja Pumpkin kertovat, ettei heillä ole enää mitään yhteyttä äitiinsä.

Here Comes Honey Boo Boo -tv-sarjasta tunnetuksi noussut tosi-tv-tähti June ”Mama June” Shannonin elämä on kääntynyt rajuun syöksykierteeseen. Maaliskuussa 2019 Mama June pidätettiin kokaiinin hallussapidosta ja sen jälkeen hänen nuorin tyttärensä lapsimissi Alana ”Honey Boo Boo” Thompson, 14, on muuttanut pois äitinsä luota ja asuu nyt isosiskonsa Pumpkinin eli Lauryn luona.

Nyt People-lehti uutisoi, että Mama Junen ja hänen lastensa välit ovat katkenneet kokonaan. Olemattomat välit paljastuivat uuden kohutun Mama June: Family Crisis -ohjelman trailerista. Ohjelma alkaa Yhdysvalloissa tämän viikon perjantaina.

Ohjelmassa 20-vuotias Lauryn toteaa, ettei kukaan saa yhteyttä heidän äitiinsä.

– Hän ei vastaa enää edes meidän puheluihimme, vaan ne menevät suoraan vastaajaan, hän sanoo.

Honey Boo Boo ja Pumpkin kertovat uutuussarjassa, etteivät saa enää yhteyttä äitiinsä.

Lapset kertovat, että myös Mama Junen poikaystävän Eugene ”Geno” Edward Doakin puhelin on pysynyt mykkänä ja puhelut ohjautuneet suoraan vastaajaan.

Mama Junen siskon Doe Doen mukaan Mama June elelee nykyään Alabamassa miesystävänsä kanssa. Siskon mukaan pariskunta viettää aikaansa lähinnä uhkapelejä pelaten.

– Miksi tulla kotiin, kun he voivat mennä kasinolle ja Geno voi tuhlata kaikki rahat? Doe Doe toteaa.

– Kuinka paljon rahaa he vielä pistävät haisemaan, ennen kuin äiti on täysin varaton? Pumpkin huokaisee.

Honey Boo Boo ja Mama June olivat väleissä vielä kesällä 2018.

Mama June pidätettiin maaliskuussa 2019. Häneltä löydettiin kokaiinin sekä huumetarvikkeiden lisäksi myös yli tuhat dollaria käteistä, jonka nainen oli kätkenyt alusvaatteisiinsa. Daily Mailin mukaan sekä June, että tämän läheiset syyttivät välikohtauksesta Genoa.

Hurjat pidätyskuvat ehtivät kuitenkin vuotaa julkisuuteen.

Mama Junen pidätyskuva kertoo rajua kieltään huumeiden käytöstä.

Tämän vuoden tammikuussa Mama June rikkoi pitkän hiljaisuuden ja kertoi tilanteestaan Instagramissa.

– En sano, että olen täydellinen. Jokainen päivä on kamppailua ja joinain päivinä haluaisin vain kadota, Mama June kirjoittaa kuvatekstissä.

Mama June kertoo päivityksessään, ettei vieläkään tapaa lapsiaan.

– Se on ollut hyvin vaikeaa, mutta toivoin, että jonain päivänä se muuttuu. Haluan heidän tietävän, että ikävöin ja rakastan heitä todella paljon, Mama June kirjoittaa.

Mama June tuli tunnetuksi tosi-tv-sarjasta Here Comes Honey Boo Boo, jossa seurattiin tämän tyttären edesottamuksia lapsille tarkoitetuissa kauneuskilpailuissa. Sittemmin nainen on pysytellyt julkisuudessa muun muassa hurjan laihdutusprojektinsa sekä sitä käsittelevän tv-sarjansa From Not To Hotin avulla.