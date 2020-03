Näin kuningatar Elisabet, 93, pitää yhteyttä ulkomaailmaan: Windsorin linnaan vetäytynyt monarkki turvautuu moderniin keinoon

Kuningatar Elisabet vetäytyi viime viikolla Windsorin linnaan eikä tapaa ketään maassa riehuvan koronaviruksen takia.

Kuningatar Elisabet on tyhjentänyt yleensä melko täyden kalenterinsa kokonaan koronaviruksen takia. 93-vuotias Elisabet ja 98-vuotias prinssi Philip vetäytyivät jo viime viikon lopussa Windsorin linnaan omaehtoiseen karanteeniin. Kuningatar ei palaa Lontooseen ainakaan ennen huhtikuuta.

Vaikka kalenteri on pyyhitty tyhjäksi, on Elisabetilla kuitenkin valtava vastuu, kymmeniä työntekijöitä ja suuri suku. Iäkäs monarkki onkin turvautunut brittilehtien mukaan varsin moderneihin tapoihin olla yhteydessä läheisiinsä ja työntekijöihinsä.

The Telegraph -lehden mukaan Elisabetia on opetettu modernien viestimien saloihin viime päivien aikana, sillä kuningatar on tutustunut FaceTime-videopuheluohjelmaan ja viestintäohjelma Skypeen.

Kuningattaren on erittäin tärkeää voida olla yhteydessä esimerkiksi muihin kuninkaallisen perheen jäseniin. Työasioiden lisäksi tarkasti turvatut videopuhelut olisivat omaehtoisessa karanteenissa olevalle monarkille merkityksellinen asia myös siksi, että hän voisi pitää yhteyttä lukuisiin lapsenlapsenlapsiinsa. Videopuheluiden avulla Elisabet voisi vaihtaa kuulumisia kotikouluun siirtyneiden prinssi Georgen, 6, prinsessa Charlotten, 4, ja prinssi Louisin,1, kanssa. Häntä ilahduttaisi varmasti myös nähdä Kanadassa tätä nykyä asuva, toukokuussa 1-vuotissyntymäpäiviään viettävä Archie.

Yllä olevassa kuvassa kuningatar on jouluaskareissa poikansa prinssi Charlesin kanssa, lapsenlapsensa prinssi Williamin ja lapsenlapsenlapsensa prinssi Georgen kanssa.

Koronaviruksen leviäminen on ajanut Ison-Britannian keskelle suuria haasteita.

Kuningattaren huhutaan pitävän lähiaikoina tv-puhe, jossa hänen odotetaan omaan vankkumattomaan tapaansa rauhoittelevan kansalaisia tämän poikkeuksellisen kriisin keskellä.

Elisabet ja Philip suojautuvat koronavirukselta Windsorin linnassa.

Elisabet kertoi jo viime viikolla Twitterissä julkaistussa tiedotteessa, että hän ymmärtää kansalaisten syvän huolen.

– Tiedämme, että monet perheet Isossa-Britanniassa ja ympäri maailmaa ovat suurten huolien ja epävarmuuden ympäröimiä. Meitä kaikkia on kehotettu muuttamaan tavallisia rutiinejamme ja tavallisia elämäntapojamme yhteisen hyvän ja yhteiskuntamme vuoksi, ja erityisesti siksi, että suojelisimme kaikkein haavoittuvaisimmassa asemassa olevia, kuningatar kirjoitti.

– Tällaisina aikoina muistan, että maamme historia on muodostunut siitä, että ihmiset ja yhteisöt puhaltavat yhteen hiileen ja keskittyvät yhteisiin tavoitteisiin, kuningatar sanoi.

Kuningatar teki viimeisiä edustustehtäviään 18. maaliskuuta, jolloin hän tapasi kapteeni Angus Essenhigin ja laivastopäällikkö Steven Moorhousen Buckinghamin palatsissa.

Britanniaan julistettiin maanantaina tiukat eristystoimet koronavirusepidemian vuoksi. Pääministeri Boris Johnson ilmoitti maanantaina illalla, että kaikkien brittien on pysyteltävä kotonaan. Hallitus kieltää kaikki yli kahden hengen kokoontumiset, paitsi samassa taloudessa asuvilta.

Lisäksi hallitus määrää välittömästi suljettaviksi kaikki ei-välttämättömiä tarvikkeita myyvät kaupat, kuten vaate- ja elektroniikkaliikkeet.

Britanniassa oli maanantaihin mennessä todettu 6 650 koronatartuntaa. Kuolleita on 335.