Glamourmalli Linda Lusardi sairastui koronaan ja kävi ”kuoleman porteilla” – nyt povipommi ja hänen miehensä varoittavat muita viruksesta

Linda Lusardi ja hänen miehensä sairastuivat koronavirukseen.

Näyttelijä ja glamourmalli Linda Lusardi, 61, kävi ”kuoleman porteilla” sairastuttuaan koronavirukseen, kirjoittavat muun muassa Daily Mail, Mirror ja Metro UK. Sairastumisen vahvisti Facebookissa Lindan aviomies Samuel Kane, 51.

Sekä Linda että hänen miehensä vietiin sairaalahoitoon perjantaina, sillä heillä oli koronaviruksen oireita.

Sam julkaisi Facebook-sivullaan kirjoituksen, jossa aneli ihmisiä ottamaan tosissaan sosiaalisen eristäytymisen ja etäisyyden.

– En voi sanoin kuvailla tätä. Tämä ei ole ’vain flunssapöpö’. Olen nähnyt, kun tämä vie tyttöni ’kuoleman porteille’, Sam kirjoittaa julkaisussaan.

Sam kirjoittaa myös itse käyneensä lähellä kuolemaa.

– Se on julma, katala, armoton, periksi antamaton ja synkkä tauti. Sillä on ikään kuin kolme kättä. Yksi, joka kuristaa sinua. Yksi, joka painaa kasvojasi samaan aikaan, sekä yksi, joka repii sydäntäsi rinnastasi, eikä se lopeta päiväkausiin.

Sam painottaa, että olo koronaviruksen otteessa on avuton.

– Siinä ei ole mitään samanlaista kuin influenssassa.

– Olkaa kilttejä ja lakatkaa menemästä ulos. Tämän leviäminen tarkoittaa, että elämän palautuminen normaaliksi kestää kauemmin. Pysykää turvassa ihmiset. Kaksi viikkoa loitolla muistakuin perheestäsi, ja tämän pitäisi häipyä. Se on niin yksinkertaista. Olkaa kilttejä ja pysykää kotona, Sam kirjoittaa.

Sunnuntaina Sam vahvisti, että hänellä on todettu COVID-19.

– Nyt se on virallista. Minun koronavirustestini tulos oli positiivinen. En tiedä olenko iloinen vai surullinen. Varmaan vähän molempia. Toivon, että tämä on kertaluontoista, koska en halua tätä uudestaan, Sam kirjoitti tuolloin Facebook julkaisussaan.

Hän lisäsi, ettei Linda ole vielä saanut oman testinsä tuloksia. Sam kuitenkin sanoi olevansa täysin varma, että myös Lindalla on virus.

– Vain luoja tietää mistä sen saimme, mutta nii kävi, Sam kirjoittaa.

Sam kiittelee Britannian julkista terveydenhuoltoa mielettömäksi.

– Se hoito, jota he antavat etulinjassa niin vähäisillä resursseilla on on ollut hämmästyttävää. He ovat pelottomia. Olen kiitollisuudenvelassa heille lopunikääni siitä, että tyttöni palasi tajuihinsa, Sam kirjoittaa.

Aiemmin samana päivänä Sam kertoi Facebookissa Lindan toipumisesta ja sen hetkisestä terveydentilasta.

– Uskon, että Linda on tänään päässyt pahimman yli, Sam kirjoitti.

Tuolloin Linda voi jo paljon paremmin.

– Hän syö ja juo nyt. Toimii hitaasti, mutta hyvin. Hänen elintoimintonsa olivat normaalit viime yönä. Hänellä oli epämukava yö, mutta se oli parempi kuin muut yöt viime päivinä.

Myös Linda on kertonut sairastumisestaan sosiaalisessa mediassa. Hän julkaisi torstaina Twitterissä asiasta kertovan päivityksen.

– Haluan kiittää teitä kaikkia tuestanne. Samilla ja minulla on ollut COVID-19 -oireita ja olemme erityksissä, jotta emme levittäisi sitä kenellekään muulle, Linda kirjoitti.

Linda kirjoitti, että pariskunta ottaa sairauden päivä kerrallaan.

– Siinä on kaikki, mitä voimme tehdä. Mutta voimme kyllä kertoa, ettemme koskaan ole olleet näin sairaita.

Linda Lusardi on näyttelijä. Hänet on nähty Brookside ja Emmerdale -sarjoissa. Lisäksi hän on ollut mukana useissa muissa televisiotuotannoissa ja ollut kilpailijana Britannian Dancing On Ice -ohjelmassa vuonna 2008.

Linda Lusardi ja näyttelijä Samuel Kane, eli Sam, menivät naimisiin vuonna 1998. Heillä on kaksi lasta, joista tytär Lucy on 24-vuotias. Parikunnan poika Jack on 21-vuotias.