Wellnessmalli-kisa toteutetaan tänä vuonna poikkeusjärjestelyin – tuomaristo julki

Kilpailun omistaja Anni Vallius kertoo, että tämän vuoden Wellnessmalli-kilpailu toteutetaan pääosin sosiaalisessa mediassa.

Viime vuonna Fitnessmalli-kilpailun tie päättyi ja tilalle kruunattiin historian ensimmäinen Wellnessmalli Veera Könönen. Tänä vuonna kilpailu saa jatkoa, kun uusi finalistikymmenikkö valitaan huhtikuussa.

Wellnessmalli 2020-kilpailun voittajaksi valitaan tiedotteen mukaan sosiaalisen median uusi nouseva tähti, joka tulee toimimaan hyvinvoinnin lähettiläänä sekä sosiaalisessa että perinteisessä mediassa.

– Kisa on saanut entistä enemmän positiivista palautetta nimenvaihdoksen jälkeen ja sen huomaa myös hakemusten määrässä viime vuosiin verrattuna. Kilpailun nimi muutettiin entistä enemmän tukemaan sitä suuntaa, johon kilpailua on lähdetty viemään, eli kokonaisvaltaisempaan hyvinvointiin, kilpailun omistaja Anni Vallius kertoo tiedotteessa.

Anni Vallius luotsaa Wellnessmalli-kilpailua.

Vallius kertoo tiedotteessa, että nykyisen poikkeustilan vuoksi kilpailun esikarsintoja tullaan tekemään poikkeuksellisesti etänä. Kisakausi tullaan kuitenkin järjestämään suunnitellusti.

– Tämän jälkeen yksilöhaastattelut voidaan tarvittaessa toteuttaa myös etänä. Haluamme näin varmistaa meidän tiimimme, kilpailijoiden sekä kaikkien muiden terveyden. Seuraamme tilannetta ja etenemme hallitukselta sekä THL:ltä tulleiden ohjeiden mukaisesti, Vallius sanoo.

Tuomariston muodostavat tiedotteen mukaan tänä vuonna muun muassa kilpailun omistaja Anni Vallius, viime vuoden voittaja Veera Könönen sekä Tanssii tähtien kanssa -ohjelmastakin tuttu ammattitanssija Kia Lehmuskoski. Lisäksi tuomaristossa tullaan näkemään Miss Suomi 1996, juontaja ja yrittäjä Lola Odusoga.

– Lola on pitkän linjan konkari media-alalta. Hänellä on myös vahva kokemus myös kansainvälisistä kilpailuista. Kokemuksensa vuoksi hän on loistava henkilö auttamaan finaalikymmenikön valinnassa. Tulevaisuudessa tähtäämme voittajamme kanssa myös kansainvälisiin kisoihin, Vallius paljastaa.

Lola Odusoga on yksi Wellnessmalli-tuomareista.

Casting-vaiheessa arvioidaan hakijoiden liikunnallisuutta ja esiintymistaitoja, valmiuksia toimia median kanssa, kuvauksellisuutta sekä kykyjä toimia sosiaalisessa mediassa.

Lola Odusoga vinkkaa tiedotteessa, että kilpailuun hakevien kannattaa luottaa omiin vahvuuksiinsa.

– Ole aito ja lähde mukaan rohkeudella sekä täydellä sydämellä. Muista matkan loppuun asti, miksi olet mukana, ja luota omiin vahvuuksiisi vertailematta itseäsi muihin, Lola neuvoo.

Veera Könönen voitti vuoden 2019 Wellnessmalli-tittelin.

Vallius kertoo, että kilpailussa haetaan tänäkin vuonna valovoimaista persoonaa, joka uskaltaa erottuu joukosta.

– Wellnessmalli-kilpailussa haetaan hyvät elämäntavat ja positiivisen ajattelumaailman omaavaa valovoimaista persoonaa, joka on rohkea ja loistava esikuva niin nuorille kuin vanhemmillekin. Sporttisuus ja iloinen elämänasenne huokuu nykyajan Wellnessmallista, hän toteaa.

Vuoden 2020 Wellnessmalli valitaan I Love Me -messuilla lokakuussa.