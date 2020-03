Onko tässä kaikkien aikojen suloisin kauppalappu? Jannika B:n ja Toni Wirtasen 4-vuotiaan tyttären neronleimaus ihastuttaa

Muusikkopariskunnan tytär halusi varmistaa, että kauppakassista löytyy kotona oikeanlaiset namit.

Monissa perheissä on arki mennyt uusiksi, kun hallitus on ohjeistanut ihmisiä pysyttelemään neljän seinän sisällä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Näin ovat tehneet myös laulajapariskunta Toni Wirtanen ja Jannika B, jotka ovat totutelleet toistaiseksi vallitsevaan olotilaan pienen Martta-tyttärensä kanssa.

Jannika B nauratti seuraajiaan julkaisemalla Instagramissaan kuvan, joka paljasti hänen 4-vuotiaan tyttärensä heittäytyneen olosuhteiden pakosta varsin luovaksi. Martta-tytärtä ei mitä ilmeisimmin otettu pakolliselle kauppareissulle mukaan, mutta kekseliäs tyttö oli antanut äidilleen mukaan mitä suloisimman sydämen muotoisen lapun, josta löytyivät hänen irtokarkkitoiveensa taitavasti piirrettyinä.

– Lapsi teki ostoslistan irtokarkeista kun ei itse päässyt mukaan valitsemaan, Jannika B kertoi kuvassa.

Jannika paljasti, että luovuus on kukkinut myös muilla perheenjäsenillä.

– Meidän perheessä luovuus on maksimoitunut kaikessa – viikon sisään on mm. tullut tehtyä enemmän erilaisia ruokia kun about vuoteen. Toistaiseksi ”karanteeni” on tehnyt meidän perheelle pelkästään hyvää – kun huomisen kiire on viety pois niin on paljon helpompaa olla läsnä tässä hetkessä, Jannika kertoi.

Martta-tyttären kauppalappu sulatti kertaheitolla seuraajien sydämet, ja moni kehui lapsen kekseliäisyyttä.

– Ihana, sydämellinen ostoslista.

– Ihana, luova Martta.

– Voiko hellyttävämpää olla.

– Hei mä tunnistan nuo kaikki namit.

– Tunnistan aika monet namut, Martalla hyvä karkkimaku!

– Pisteet siitä että lapsi jää kotiin. Se ei tunnu olevan itsestäänselvää monelle.

– Meillä kans melkeen 5-vuotiaan ainoa murhe korona-aikana oli et osaako iskä tuoda oikeita karkkeja kaupasta.

Jannika B ja Apulanta-yhtyeen laulajana tunnettu Toni Wirtanen ovat päivitelleet ahkerasti kuulumisiaan omaehtoisesta karanteenistaan. Viikko sitten Jannika julkaisi kuvan, jossa pariskunta poseeraa vakavailmeisinä hengityssuojaimien kanssa.

Hän kertoi Martan laittaneen heidän hengityssuojaimensa uuteen uskoon tarrojen vulla.

– Martta tunetti meille hengityssuojaimet. Isä sai appelsiinin ja minä Frozen Annan! Täydellinen taistelupari koronaa vastaan! C-vitamiini + periksiantamaton Anna, Jannika naureskeli.

Toni Wirtanen ja Jannika B esittivät dueton Vain elämää -ohjelman 7. kaudella.

Jannika B:n ja Toni Wirtasen Martta-tytär syntyi vuonna 2015. Hän on silloin tällöin vilahtanut vanhempiensa Instagram-tileillä, mutta pari on pyrkinyt pitämään tytön muuten poissa julkisuudesta.

Lisäksi muusikkoperheeseen kuuluu kaksi koiraa.

Millaisia luovia ratkaisuja kotona pysytteleminen on tuonut teidän perheeseen? Kerro kommenttikentässä!