Näin Obaman perhe saa aikansa kulumaan koronakaranteenissa – miljoonien huvi kelpaa myös ex-presidenttiparille

Juontaja Ellen DeGeneres päätti soittaa Michelle Obamalle.

Ellen DeGeneresillä on tylsää, BuzzFeed tietää kertoa.

Tekemisen puutteesta kärsivä juontaja päättikin ryhtyä soitellemaan julkkisystävilleen, kuten Jennifer Anistonille, Justin Timberlakelle ja John Legendille.

DeGeneres vei puhelut uudelle tasolle rimpauttamalla Michelle Obamalle. Ja kyllä vain, Michellehän vastasi.

DeGeneres halusi tietää, kuinka Obaman perhe on saanut ajan kulumaan, kun koronavirus on ajanut ihmiset koteihinsa.

– Yritämme järjestää päivämme. Kaikki ovat kotona. Tytötkin ovat palanneet, koska heidän koulujensa opetus tapahtuu nyt verkossa, ex-presidentin puoliso kertoi.

– Luulen, että Barack on – itse asiassa en tiedä, missä hän on. Viimeksi kun näin, hän oli puhelimessa. Joku puhelinkokous se oli. Yritämme pitää rutiineja yllä, mutta kyllä me katselemme myös Netflixiä ja ”chillaamme”.

Netflix kertoo joutuneensa rajoittamaan datankäyttöään koronaviruksen aiheuttaman aallon seurauksena. Yhteyksiä kuormittavat etätyö, mutta myös kotiin työttömiksi jääneet ihmiset, jotka kuluttavat aikaansa sarjojen ja elokuvien parissa. Suoratoistojätti kertoi viime vuonna, että sillä oli syyskuun lopussa yli 158 miljoonaa tilaajaa koko maailmassa.

Michelle Obama painottaa, että elämme aikaa, jollaista historiassa ei ole koskaan aiemmin koettu.

– Suren kaikkia, jotka kärsivät koronasta ja siitä mitä tauti tekee taloudellemme. Jos jotain positiivista hakee, tämä pakottaa meidät istumaan alas toistemme kanssa. Keskustelemaan oikeasti, kysymään kysymyksiä ja miettimään, kuinka tulisimme toimeen ilman televisiota ja tietokoneita.

– Tämä muistuttaa meitä siitä, että emme tarvitse kaikkea sitä tavaraa, jonka omistamme. Kun ajat muuttuvat pahoiksi, on tärkeintä, että meillä on toisemme ja terveytemme. Selviämme paljon vähemmällä ja uskon, että se on tärkein läksy, jonka haluan lastenikin oppivan.