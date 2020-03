Pakettiautossa asuva Aino Huilaja joutui karanteeniin kahdeksi viikoksi – julkaisi kuvan ruokavarastostaan: ”Muut hamstraa vessapaperia...”

Aino Huilaja esittelee karanteeniruokavarastonsa Instagramissa.

Entinen uutisankkuri Aino Huilaja on elänyt viime kuukaudet uudenlaista arkea. Huilaja irtisanoutui työstään MTV:llä viime syksynä, pakkasi tavaransa pakettiautoon ja lähti kiertämään sillä Eurooppaa yhdessä puolisonsa Jerry Ylkäsen ja parin Arska-koiran kanssa.

Huilaja on parhaillaan Ranskassa, jossa on ulkonaliikkumiskielto. Huilaja puolisoineen on kertonut podcastissaan olevansa jumissa Ranskassa, jossa he ovat kahden viikon karanteenissa.

Aino Huilaja kertoo Instagramissaan tehneensä pientä ruokainventaariota ja huomanneensa että tonnikalapurkkeja heille on kertynyt enemmän kuin tarpeeksi.

– Seitsemäs karanteenipäivä alkaa ruokainventaariolla. Kun muut on hamstranneet vessapaperia, meille on nähtävästi ilmestynyt 10 purkkia tonnikalaa, hän naureskelee Instagramissaan.

– Vaikka näillä pärjäiskin vielä pitkälle, aion pian poistua turvasatamastamme ja pyrkiä kohti kauppaa. Tekee mieli tuoreita asioita. Hedelmiä ja vihanneksia. Myös leipää ja juustoa. Kurkkua!

Huilaja huomauttaa, että kauppareissu ei ole aivan niin yksinkertainen nyt ulkonaliikkumiskiellon takia.

– Kauppareissua varten täytän lupalapun kuten Ranskassa nyt vaaditaan. Me ollaan otettu ulkonaliikkumiskielto tosissamme ja otetaan vastaisuudessakin. Siksi seuraava kauppareissu olkoon joskus viikon päästä, hän kirjoittaa.

Huilaja on kertonut podcastissaan, että häneltä on kyselty paljon Suomeen paluusta. Hallitus kehotti aiemmin tällä viikolla kaikkia ulkomailla olevia suomalaisia palaamaan kotimaahansa mahdollisimman pian.

Huilajan ja Ylkäsen suunnitelmissa ei kuitenkaan ole palata Suomeen, ainakaan tällä hetkellä.

– Olen ainakin itse laskenut niin, että tuolla Euroopan teillä on varmaan kiireisempiäkin pyrkijöitä noilla rajoilla. Siellä varmaan joissakin maissa pääseekin ajamaan läpi, esimerkiksi Viro sallii kauttakulun, mutta rajat on aivan varmasti nyt jo tupaten täynnä näitä ehkä jopa hätätilassa olevia ihmisiä, hän kertoi podcastissa viime viikolla.

– Eihän meillä ole Suomessa tällä hetkellä kotia, me jouduttaisiin karanteeniin plus en todellakaan halua tulla näiltä alueilta, joilla virusta on selvästi enemmän. Pysytään nyt täällä.

