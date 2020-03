Julkkikset keksivät nokkelan tavan taistella koronavirusta vastaan – nyt some pursuaa erikoisia videoita

Maailmantähdet ovat kehitelleet toinen toistaan nokkelampia käsienpesulauluja ja lotraavat somessa lavuaarien ääressä.

Kuka olisi arvannut pari kuukautta sitten, että sosiaalisen median uusin hitti ovat toinen toistaan kekseliäämmät käsienpesuvideot? Ei luultavasti kovin moni, samoin kuin suurin osa ihmisistä ei osannut aavistaa, että maaliskuussa 2020 suuri osa maailmasta lukittautuu koteihinsa.

Koronavirus on vaikuttanut valtavasti ihmisten arkielämään, mutta myös käytökseen sosiaalisessa mediassa. Some on täyttynyt muutamissa päivissä erilaisista haasteista, joissa ihmiset viihdyttävät itseään pysytellessään kotona. Myös käsienpesuvideoita on putkahdellut muun muassa Instagramiin ja Twitteriin.

Nyt julkkikset ovat keksineet, että he voivat kannustaa muita huolehtimaan hygieniasta ja ehkäisemään viruksen leviämistä kuvaamalla erilaisia videoita itsestään pesemässä käsiä.

Instagramissa on julkaistu jo satojatuhansia kuvia ja videoita aihetunnisteella wash your hands eli pese kätesi. Julkkikset ovat lähteneet mukaan tempaukseen, jossa he erilaisten laulujen avulla kannustavat ihmisiä pesemään pöpöt pois.

Muun muassa soultähti Gloria Gaynor julkaisi omalla Instagram-tilillään videon, jolla hän laulaa I Will Survive -hittiään ja pesee käsiään hartaasti.

Kappaleen selviytymisestä kertovat lyriikat sopivat tilanteeseen osuvasti, ja Gaynor toistaakin niitä suurieleisesti hinkatessaan käsiään saippualla.

– Vie vain 20 sekuntia SELVIYTYÄ, Gaynor toteaa videon kuvatekstissä viitaten oikeaoppiseen käsienpesuaikaan.

Myös suosittu talk show -juontaja Jimmy Fallon on kehottanut seuraajiaan huolehtimaan käsihygieniasta. Fallon julkaisi omalla Instagram-tilillään kuvan, jossa hän rämpyttää kitaraa ja laulaa käsienpesulaulua, ja hänen pienet tyttärensä pesevät innokkaasti käsiään.

– Pese kätesi, pese kätesi, älä koske kasvoihisi! Fallon hoilaa videollaan.

– Jos peset kätesi etkä koske kasvoihisi, tulee maailmasta parempi paikka, juontaja jatkaa.

1980-luvun hittilaulaja Debbie Gibson lauleskelee niin ikään käsienpesun puolesta. Gibson keikuttaa lanteitaan lavuaarin äärellä lauleskellen iloista Wash your hand -laulua.

– Halusin vain jakaa aamurutiinini, Gibson toteaa.

Playboy-tähti Ana Braga puolestaan innostaa pesemään käsiä hyvin niukassa asussa lavuaarin äärellä. Brasilialainen Braga pesee käsiään saippualla pikkuruisessa topissa ja rusketusrajat paljastavissa pyjamahousuissa, ja puhuu kameralle kiusoittelevasti.

– Kuinka kauan ihmisten pitäisi todella pestä käsiään? Pese ne oikein hyvin, kuten olisit menossa leikkaukseen. Kun tulet kotiin, mistä tahansa kaupasta, kävelyltä, pese ne, Braga kehottaa.

Myös Oasis-yhtyeen solistina tunnettu Liam Gallagher toivoo, että ihmiset ottaisivat koronaviruksen tosissaan. Gallagher pyrkii levittämään käsienpesun ilosanomaa Oasiksen jättihittien avulla. Hän on nimittäin muuntanut yhtyeen kappaleiden lyriikat käsienpesua käsitteleviksi.

Wonderwall-kappaleen Gallagher on nimennyt uudestaan Wonderwashiksi. Hän esittelee kappaleen uusia lyriikoita videolla, jolla hän lotraa lavuaarin luona ja pesee innokkaasti käsiään.

Gallagher on julkaissut samanlaisen videon myös Champagne Supernova- ja Supersonic-kappaleista eli uudistettuina Champagne Soapernova ja Soapersonic -biiseistä.