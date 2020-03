Huipputulot tienannut bloggaaja Sara Vanninen on menettänyt kymmeniätuhansia euroja koronaepidemian vuoksi: ”Kalenteri tyhjeni parissa päivässä”

Sara Vanninen kertoo, että uuteen arkeen alkaa tottua, mutta koronaepidemian aiheuttama tilanne on käynyt lompakolle.

Suosikkibloggaaja Sara Vanninen, 29, kirjoittaa suositussa Sara Tickle -blogissaan uudesta arjestaan koronavirusepidemian keskellä.

Vanninen kirjoittaa sopeutuneensa etätyöskentelyyn ja kotona oleiluun hyvin, mutta virus on vaikuttanut yrittäjän arkeen monin tavoin.

Vanniselta on kysytty viime aikoina usein, miten virus on vaikuttanut työkuvioihin.

– Se on näkynyt omassa yritystoiminnassani hyvinkin isosti. Kalenteri tyhjeni parissa päivässä pitkälle kesään. Suurin osa projekteista on holdissa tai lopetettu. Muutamat pyörii vielä normaalisti (onneksi). Fakta kuitenkin on, että oon ottanut takkiin useita kymppitonneja, Vanninen kirjoittaa blogissaan.

Vanninen näkee tilanteessa myös mahdollisuuden verkostoitua.

– Toisaalta tämä tilanne on pakottanut pysähtymään ja miettimään uusia ajankohtaisia yhteistyökumppaneita ja sellaisiakin on tässä reilun viikon sisällä löytynyt.

Bloggaajaa ottaa päähän, etteivät kaikki ota koronavirusepidemiaa tosissaan.

– Tuntuu, että kokoajan ollaan etsimässä porsaanreikiä linjauksista. Kun ylimääräinen matkustus pyydetään lopettamaan ja rajat suljetaan, lähdetään lomalle Lappiin (?!). Ja kun 10 hengen kokoontumiset kielletään, nähdään yhdeksän jengillä. Ihan uskomatonta, Vanninen kirjoittaa.

Huimat tulot

Sara Vanninen on tunnettujen sosiaalisen median vaikuttajien tulokuningatar. Vuonna 2018 Vanninen, 28, tienasi ansiotuloja huimat 234 000 euroa ja pääomatuloja 1253 euroa.

Bloggaaja kaksinkertaisti tulonsa edellisvuodesta. Vuonna 2017 naiselle karttui ansiotuloja 112 753 euroa ja pääomatuloja 433 euroa. Mätkyjä hän maksoi tuolloin 11774 euroa.

Vannisen blogi keskittyy erityisesti hyvinvointiin, urheiluun ja muotiin. Pelkästään Instagramissa häntä seuraa yli 45 000 käyttäjää.

Vanninen kertoi IS:lle marraskuussa 2019, että suuri osa hänen työajastaan kuluu sisältöyhteistöihin, eli kuvien ja somepostauksia suunnittelemiseen ja toteuttamiseen niin omiin kuin asiakkaiden sosiaalisen median kanaviin. Lisäksi Vanninen luennoi ja pitää tapahtumia, kuten workshoppeja.

Tiivistettynä Vannisen yritystä voi kutsua yhden naisen mediatoimistoksi.

Vannisella on useampia pitkäaikaisia vuosiyhteistyökumppaneita, jotka ovat hänen mukaansa yleensä rahakkaimpia yhteistöitä.

Vanninen kertoi, että yhden yhteistyönä toteutetun Instagram-julkaisun palkkio riippuu hyvin monesta asiasta, kuten siitä, kuinka paljon sen taustalla on suunnittelua ja tapaamisia asiakkaan kanssa. Keskimääräistä palkkiosummaa onkin vaikea arvioida.

– Yhden Instagram-kuvan palkkio voi pyöriä tonnista ylöspäin, hän kuitenkin paljasti tuolloin.