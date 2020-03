Näyttelijälegenda Al Pacinon ex-tyttöystävä puhuu suunsa puhtaaksi – tilittää millaista oli seurustella 36 vuotta vanhemman miehen kanssa

Näyttelijätähti Al Pacinon entinen naisystävä Meital Dohan avaa sanaisen arkkunsa parin suhteesta.

Näyttelijälegenda Al Pacino, 79, on jälleen sinkkumies, sillä maaliskuun alussa hänen pitkäaikainen naisystävänsä Meital Dohan paljasti julkisuudessa jättäneensä tähden.

43-vuotias israelilaiskaunotar tilitti julkisuudessa parin ikäeron olleen liian suuri. Hän myös syytti Pacinon olevan liian pihi, sillä näyttelijätähti ei ollut hemmotellut rakastaan lahjoilla.

Meital Dohan kertoo Daily Mailille, että saattoi puhua hieman ohi suunsa eron jälkeen. Näyttelijänä tunnettu Dohan vakuuttaa, että hän ja Pacino olivat hyvin rakastuneita, mutta lopulta erilaiset tulevaisuudenhaaveet ja ikäero repivät heidät erilleen.

– Rakkautemme oli uskomatonta, anteliasta ja kaunista. Se oli suurempaa kuin mitkään materialistiset asiat, kuten kukat, suklaa, timantit tai autot, hän kujertaa Daily Mailille.

Dohanin mukaan suhteen kompastuskiveksi muodostui lopulta se, että hän haluaa lapsia, Pacino ei. Iäkkäällä näyttelijälegendalla on aikaisemmista liitoista kolme aikuista lasta, eikä hän halunnut enää isäksi.

– Suhteemme oli yksi suurimmista rakkaustarinoista elämässäni, mutta tiedostimme, että olimme hyvin eri tilanteissa elämässämme. Kaksi vuotta on pitkä aika. Mietin, että rakastamme toisiamme, mutta mihin suhde etenee. Haluan kovasti lapsia. On vaikeaa, kun puoliso on paljon vanhempi. Minä haluan perheen ja hänellä on jo perhe.

Al Pacino ei ole koskaan ollut naimisissa, mutta hänellä on kolme lasta. Pacino sai ensimmäisen lapsensa Julien näyttelijäopettaja Jan Tarrantin kanssa ja myöhemmin kaksoset Olivian ja Antonin näyttelijä Beverly D’Angelon kanssa.

Huhut Al Pacinon ja Dohanin suhteesta saivat alkunsa vuonna 2018, kun pari tapasi juhlissa Hollywoodissa.

Pariskunta näyttäytyi viimeksi yhdessä The Irishman -elokuvan ensi-illassa. Pacino oli ehdolla parhaan miessivuosan Oscar-palkinnon saajaksi roolistaan elokuvassa. Näyttelijä saapui kuitenkin yksin Oscar-gaalaan.

Meital Dohan kuvailee Daily Mailille hänen ja Pacinon kohtaamisen olleen rakkautta ensi silmäyksellä.

– Me kirjaimellisesti törmäsimme toisiimme. Kuten kaikki muutkin, ajattelin että hän on siisti, uskomaton näyttelijä ja todella komea, hän sanoo.

Näyttelijäkaunottaren mukaan suhde eteni nopeasti ja jo kolmansilla treffeillä he olivat aivan hullaantuneita toisistaan.

Ex-tyttöystävä nostatti kohun syyttämällä Pacinoa pihiksi.

Dohan myöntää Daily Mailin haastattelussa, että ikäero oli haaste suhteessa. Seurustelu pian 80 vuotta täyttävän Pacinon kanssa oli hyvin erilaista kuin hänen aikaisempien miesystäviensä kanssa.

– Se on tietenkin erilaista, koska ei siinä hullutella lähtemällä aamu kahdelta joihinkin reiveihin, hän luonnehtii.

Dohan kuvailee hänen ja Pacinon nauttineen yhdessäolosta, ruoanlaitosta ja elokuvien katselusta.

– Suhde oli verkkaisempi, mutta en mielestäni ole jäänyt mistään paitsi. En ole mikään supersosiaalinen ihminen. Ihmiset eivä tiedä, että hän on todella hauska. Hän nauratti minua jatkuvasti.

Kaunotar nostaa Daily Mailin haastattelussa myös suhteen fyysiset puolet. Hän korostaa Pacinon olevan ikäisekseen teräksisessä kunnossa.

– Hän on loistavassa kunnossa ja mielestäni meillä ei ollut mitään haasteita siinä mielessä, Dohan kommentoi parin seksielämää.

Pacino kuvattuna ex-naisystävänsä Meital Dohanin ja tyttärensä Olivia kanssa.

Israelilaisnäyttelijä sai paljon vihaisia kommentteja sen jälkeen, kun hän kertoi israelilaislehdelle Pacinon olevan pihi. Dohan puolustautuu Daily Mailin haastattelussa ja sanoo nostaneensa asian esille, ettei kukaan vain erehtyisi luulemaan häntä onnenonkijaksi.

– Aina kun nainen seurustelee vaikutusvaltaisen miehen kanssa, niin naista syytetään onnenonkijaksi. Se on taas yksi stereotypia ja ihmiset saavat kutsua minua miksi haluavat, hän sivaltaa.