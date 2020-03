Estottomalla seksillä Big Brotherissa kohahduttanut Jukka palaa tv-ruutuihin – saapuu sinkkuparatiisiin kieltään lipoen

Big Brother -ohjelmassa kohahduttanut Jukka yllättää nyt uudessa tv-ohjelmassa.

Ex On The Beach -ohjelmaan saadaan uusi sinkkumies, sillä Big Brother -ohjelmasta tuttu Jukka nähdään yllättäen mukana ohjelmassa. Sarjan esittelyvideolla Jukka kirmaa Karibian paahtavan auringon alla uimashortseissa ja kieltä lipoen.

– Mä oon Jukka, tuun Lappajärveltä, Etelä-Pohjanmaalta, hän esittelee itsensä.

– Oon aika hyvä heittäytymään, tykkään pitää hauskaa. Pidän kauniista naisista.

Jukka sanoo ohjelman esittelyvideolla etsivänsä rakkautta tositarkoituksella. Hän uskoo, että unelmien nainen voi kävellä vastaan ihan missä tahansa, joten miksipä ei myös Ex On The Beach -ohjelmassa.

– Jos se unelmien nainen kävelee vastaan talossa tai K-Kaupan kassalla, niin olen avoin kaikelle, hän julistaa.

Jukka saapuu Ex On the Beach -villaan jaksossa 10, joka ilmestyy Dplay-palveluun tiistaina 31. maaliskuuta.

BB-Jukka muistetaan ajastaan Big Brother -talossa etenkin hänen ja Eeva-Liisan romanssista. Ensimmäisen kerran he antautuivat intiimiin kanssakäymiseen vain viiden talossa vietetyn päivän jälkeen. Pari harrasti kameroiden edessä seksiä estottomasti lukuisia kertoja.

Ex On The Beachissa seurataan sinkkujen elämää paratiisisaarella, kun he pitävät hauskaa ja toivovat löytävänsä rakkauden. Mutkia matkaan tuovat ex-puolisot, jotka ilmaantuvat rikkomaan sinkkujen villan rauhaa.