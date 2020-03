Britney Spears oli miljoonia tahkoava pop-ikoni, kunnes suistui pahasti raiteiltaan – näin takavuosien supertähden elämä ajautui täyteen kaaokseen

Britney Spears, 38, on elänyt pitkään varsin piilossa julkisuudelta. Mutta mikä sai takavuosien poptähden elämän suistumaan aikoinaan peruuttamattomasti raiteiltaan?

Vielä 2000-luvun alussa Britney Spearsilla oli kaikki, mitä nuori poplaulaja voi toivoa. Hänellä oli rahaa, mainetta ja listaykkösiä toisensa perään, kun hitit Toxic, Oops... I Did It Again ja Baby One More Time olivat kukin vuorollaan soittolistojen kärjessä ympäri maailman.

Samaan aikaan monelta kuitenkin jäi täysin huomaamatta, että parikymppinen supertähti taisteli jatkuvasti julkisuuden tuomien paineiden kanssa, kirjoittaa brittilehti Mirror. Mutta mikä lopulta ajoi Britney Spearsin siihen surullisenkuuluisaan syöksykierteeseen, joka vuonna 2007 sai tähden ajamaan itsensä kaljuksi ja ajamaan paparazzeja takaa sateenvarjon kera?

Vuosien varrella Britneyn surullisenkuuluisan hermoromahduksen on huhuttu johtuneen niin synnytyksen jälkeisestä masennuksesta kuin hänen erostaan Justin Timberlaken kanssa, joka tapahtui vuonna 2002. Artistin lähipiiristä kuitenkin kerrotaan, että todellisuudessa tähden ongelmat juontavat juurensa paljon, paljon syvemmälle.

Britney Spears eli nuoruutensa Yhdysvalloissa, Louisianassa. Hänen äitinsä Lynne Spears oli opettaja ja hänen isänsä Jamie Spearsin puolestaan on kerrottu olleen alkoholisti. Ex-supertähden lapsuutta on usein kuvailtu hyvin traumaattiseksi.

– Aluksi Britney oli pelokas lapsi joka itki usein. Lopulta hän saavutti se pisteen, että hän vain käveli pois kuin mitään ei olisi tapahtunut. Vanhemmiten hän saattoi huutaa ja kiroilla vanhemmilleen yrittäen saada heidän riitansa loppumaan, Britneyn setä Willie on kertonut.

Britneyn vanhemmat olivat hakeneet avioeroa jo ennen hänen syntymäänsä, mutta hakemus vedettiin pois. He kuitenkin erosivat lopulta 20 vuotta myöhemmin. Vuonna 2004 Jamie Spears hakeutui hoitoon alkoholiongelmansa vuoksi, jonka jälkeen hän vannotti Britneylle olevansa jatkossa parempi isä.

Spearsin perhe paini pitkään myös taloudellisten vaikeuksien kanssa. Mirrorin lähteiden mukaan perhe törmäsi toisinaan jopa tilanteeseen, jossa heillä ei ollut varaa edes ruokaan. Tämä oli omiaan lisäämään myös perheen sisäisiä ongelmia.

12-vuotiaana Britneyn elämässä tapahtui käänne parempaan, kun hän nappasi roolin Disney Channelin The All New Mickey Mouse Club -ohjelmasta, jossa näyttelivät myös Timberlake, Ryan Gosling sekä Christina Aguilera. Muutama vuosi ohjelman päättymisen jälkeen, vuonna 1999, hän julkaisi debyyttialbuminsa Baby One More Time, joka singautti laulajan välittömästi poptaivaan kirkkaimmaksi tähdeksi.

Ensimmäiset varoitusmerkit tulevasta nousivat kuitenkin ilmaan jo vuonna 2000. Britneyn kiertäessä Eurooppaa Oops! I Did It Again -kiertueensa merkeissä, alkoivat paniikkikohtaukset olla artistille jo arkipäivää.

– Hänellä oli nukkumisvaikeuksia ja hän itki jatkuvasti. Hän oli levoton, yöt olivat ainoita hetkiä, kun hän oli yksin ja hän ei osannut suhtautua siihen. Kun mitään ei tapahtunut ympärillä, se sai hänet hulluksi. Vain totaalinen uupumus sai hänet rauhoittumaan, tähden sisäpiiristä on aiemmin kerrottu Mirrorille.

Artistin lähipiiristä on myös paljastettu, että vaikka Britneyn ahdistus ei ollut peräisin lääkkeistä, alkoi hän lopulta hoitaa sitä niiden avulla. Pian hänen mielialansa alkoivat heittelemään radikaalisti, aina masennuksesta lähes maniaa muistuttaneeseen tilaan. Kun Britney oli 18-vuotias, hänelle määrättiin reseptillä masennuslääkkeitä, mikä ei suinkaan auttanut asiaa – päin vastoin.

Lähipiiristä kerrotaan Britneyn syöneen masennuslääkkeitä päivittäin ja turvautuneen niihin aina, kun hän tunsi olonsa surulliseksi. Masennuslääkkeet olivat omiaan pahentamaan supertähden maanisia jaksoja. Vuonna 2004 Britney meni myös naimisiin lapsuudenystävänsä kanssa, mutta liitto kesti 55 tuntia. Samana vuonna Britney meni naimisiin Kevin Federlinen kanssa ja parin esikoinen syntyi seuraavana vuonna.

Britneyn ja Federlinen toinen lapsi syntyi vuonna 2006. Vajaa vuosi myöhemmin pariskunnan liitto päättyi kuitenkin avioeroon. Eroa seurasi raskas huoltajuuskiista, kun Federline vasti pariskunnan lasten, Seanin ja Jaydenin huoltajuutta itselleen.

Lopulta vuonna 2007 Britney hakeutui vieroitukseen vanhempiensa toiveesta pitkän päihteiden värittämän ajanjakson jälkeen. Hän kuitenkin karkasi vieroituksesta vain vuorokauden jälkeen, ja karkumatkan lopulliset seuraukset tärähtivät koko maailman nähtäville, kun kaljuksi itsensä ajanut supertähti jahtasi paparazzeja sateenvarjo aseenaan.

Hermoromahdusta seurasi pitkä vieroitushoitojen kierre, jotka eivät kuitenkaan tuntuneet auttavan tähteä kuiville. Vuonna 2008 Britneyn isästä Jamie Spearsista ja asianajaja Andrew M. Walletista tehtiin poptähden holhoojia oikeuden päätöksellä.

Britney kuitenkin palasi esiintymislavoille varsin pian hermoromahduksensa jälkeen vuonna 2008 uuden Circus-albuminsa myötä. Hetken aikaa näytti jo siltä, että artisti olisi kaikkien vastoinkäymisten jälkeen saamassa elämänsä jälleen raiteilleen. Vuonna 2012 Britney nappasi myös tuomaripestin X Factorista, mutta hän jätti ohjelman seuraavana vuonna.

Samana päivänä, kun Britney ilmoitti jättävänsä X Factorin, kertoi hän myös purkaneensa kihlauksensa pitkäaikaisen miesystävänsä Jason Trawickin kanssa. Vuonna 2013 Britney julkaisi myös kahdeksannen studioalbuminsa ja tähden yhdeksäs ja toistaiseksi viimeisin albumi julkaistiin vuonna 2016.

Vuoden 2019 maaliskuussa Britney katosi yllättäen jälleen julkisuudesta ja naisen lähipiiristä on kerrottu yhdysvaltalaismedioille, että hän oli hakeutunut hoitoon mielenterveysongelmien vuoksi.

Aiemmin on kerrottu, että Britneyn Lynne-äiti olisi sitä mieltä, että hänen tytärtään pidetään mielenterveyshoidossa vastoin tahtoaan. Laulajan isä Jamie on puolestaan toiminut edelleen oikeuden määräyksellä tyttärensä holhoojana, mutta isällä on ollut pahoja terveysongelmia.

Toukokuussa 2019 Britneyn pitkäaikainen manageri Larry Rudolph kertoi TMZ-sivustolle omia tietojaan laulajan tilasta. Hän totesi tuolloin uskovansa, ettei Britney nouse välttämättä enää koskaan esiintymislavoille. Hän kertoi perustavansa epäilyksensä tietoihin, joita hänelle on katsottu tarpeelliseksi kertoa.

– Näiden perusteella minulle on selvää, että hänen ei tulisi vetää Vegasin keikkakiertuettaan (joka siirrettiin keväältä myöhempään tulevaisuuteen), ei lähitulevaisuudessa eikä välttämättä koskaan, hän kertoi tuolloin.

Viime kuukausien aikana Britney on esiintynyt julkisesti ainoassaan omilla sosiaalisen median kanavillaan. Hiljattain tähden perhettä ravisteli kuitenkin jälleen uusi kohu, kun Britneyn Jayden poika haukkui julkisesti Jamie-isoisäänsä ja vihjasi äitinsä lopettavan musiikkiuransa.

Britney itse ei ole toistaiseksi kommentoinut julkisesti väitteitä musiikkiuransa loppumisesta. Tähän mennessä artisti on ehtinyt urallaan julkaista yhdeksän studioalbumia. Hänen albumeitaan on myyty maailmanlaajuisesti yli 150 miljoonaa kappaletta.