Alma Hätönen matkusti Lappiin – koronakaranteenissa olevan juontajan toiminta sai somessa aikaan kommenttimyrskyn

Alma Hätönen kertoo Instagramissa, että Lappi-kuvan julkaiseminen oli ajattelematonta.

Radio HitMixin aamujuontaja Alma Hätösen, 30, viimeaikaiset Instagram-julkaisut ovat saaneet aikaan somemyrskyn.

Kommenttitulva sai alkunsa siitä, kun Hätönen julkaisi lauantaina kuvan Suomen Lapista, jonne juontaja oli matkustanut mökkeilemään.

– Joskus vielä jään, Hätönen kirjoittaa kuvatekstissä viitaten mökkielämään.

Tästä seurasi arvostelevien kommenttien tulva. Tällä hetkellä Lapin matkakohteisiin saapuu massoittain eteläsuomalaisia matkailijoita. Asia on herättänyt paljon keskustelua sosiaalisessa mediassa. Sitä ovat paheksuneet myös poliitikot sekä paikalliset viranomaiset.

– Parasta oli just olla kotona, mut kaikil onki yhtäkkiä hiihtoloma ja pakko lähteä pohjoseen rellestään, eräs seuraaja kommentoi Alman kuvaa.

– Todella harmillista että ihmiset eivät pysy kotona!

Nyt Hätönen kertoo Instagram-julkaisussaan toivovansa ihmisiltä ymmärrystä.

– Koronaviruksen ottaminen tosissaan on ensisijaisen tärkeää. Oon kuitenkin lopen uupunut tähän syyllistämiseen, jota tulee joka suunnasta ja ihan kaikille tällä hetkellä. Niin median kuin yksityishenkilöiden suunnalta somessa. Tää virus ei häviä sillä, että me revitään muita ihmisiä palasiksi, Hätönen kirjoittaa julkaisussaan.

Hätönen kirjoittaa, että kaikkia pelottaa, mutta tilanne ei ole yhdenkään yksilön syytä.

– Meitä kaikkia ohjeistetaan valtionjohdon suunnalta, ja kun toimitaan niiden ohjeiden puitteissa, sen on oltava riittävästi. Tilanteet muuttuvat jatkuvasti ja sen kanssa on vain elettävä, että ohjeistus voi olla tänään eri kuin eilen tai edes tunti sitten.

Hätönen painottaa, ettei syyttelyllä päästä pitkälle, vaan tarvittaisiin myös empatiaa.

– Toivoisin, että tässä ahdistavassa, meille kaikille uudessa ja huolestuttavassa tilanteessa, ei etsittäisi jatkuvasti seuraavaa hyökkäyksen kohdetta, jota ruoskia esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Tää on meille jokaiselle varmasti ihan riittävän kuormittavaa muutenkin, Hätönen kirjoittaa.

– Syyttämisen sijaan voidaan keskittyä esimerkiksi lähikontaktien minimoimiseen ja toistemme tukemiseen.

Hätösen julkaisu on saanut seuraajat kommentoimaan tilannetta sankoin joukoin. Mielipiteitä on puolesta ja vastaan.

– Asiaa. Kukaan ei hyödy syyllistämisestä, suurin osa tekee varmasti parhaansa kuten sinäkin. Yhteiskunta ei voi pysähtyä kokonaan, en tiedä uskallanko edes omille kavereille kertoa että meidän lapset menee hoitoon koska vanhempien on oltava töissä. Ei olla kriittisillä aloilla mutta oman toimeentulon kannalta on pakko mennä töihin. Kaikki ei pysty etätöihin mutta yrittävät silti parhaansa.

– Niille, jotka haaveilee mökkeilystä, niin voisivat miettiä että esimerkiksi Leviltä lähimpään sairaalaan on matkaa 180 kilometriä. Ambulansseja on 3 kappaletta. Terveyskeskuksessa ei päivystetä iltaisin tai viikonloppuisin, vaan se voi olla missä vaan satojen kilometrien säteellä se päivystys. Sairaala on 180 kilometrin päässä, mutta sitä ennen saatat käydä mutkan terveyskeskuksessa jossain toisella suunnalla. Apteekit ovat pieniä ja mitään 24/7 aukioloja ei ole. Ja tämä on täällä arkea, ei poikkeus.

– Se, että tulee nyt Lappiin, on vastuutonta ja sen mainostaminen somessa kymmenille tuhansille seuraajille on vielä vastuuttomampaa. Ihmiset, joiden juuret, koti, vanhemmat ja sukulaiset ovat täällä, ovat jääneet kaupunkeihin. Meiltä perutaan täällä samalla tavalla häitä ja hautajaisia kuin etelässäkin. Joten kyllä, täällä ahdistutaan ja aivan aiheesta huomautetaan kun joku tulee, koska "minulla on oikeus".

Alma Hätönen Emma-gaalan punaisella matolla helmikuussa.

Palaute saa Hätösen avaamaan tapahtumien kulkua. Julkaisuunsa kirjoittamassaan kommentissa Hätönen painottaa, ettei olisi tehnyt matkustamispäätöstä nykyisillä tiedoilla.

– Kuten jotkut teistä on varmaan huomanneet, ollaan oltu täällä Lapin mökillä keskiviikosta asti. Jos meillä olisi silloin ollut ne tiedot, jotka meillä nyt on, emme olisi lähteneet. That being said, on kuitenkin selvää, että jokainen meistä tekee parhaansa niillä tiedoilla, jotka kyseisellä hetkellä ovat tarjolla.

Hätönen kirjoittaa, että ei harkinnut asiaa loppuun asti.

– Postasin eilen kuvan täältä Lapista. Se oli olosuhteet huomioiden ajattelematonta ja olen siitä pahoillani. Ymmärrän, että sen kuvan voi tulkita Lapin matkailun ihannointina tai jopa siihen kannustamisena. Sanonkin nyt, että älkää olko yhtä tyhmiä kuin me vaan jääkää suosiolla kotiin.

Hätönen kirjoittaa kommentissaan, että pyytää nyt ymmärrystä itseään ja muita kanssaihmisiä kohtaan.

Tähän ei kuitenkaan kommenttitulva tyrehtynyt, vaan moni kyseenalaisti Hätösen sanoman, sillä ulkoministeriön suositus 14 päivän karanteenista kaikille ulkomailta palaaville astui voimaan keskiviikkona 12.3. Hätönen matkusti Lontooseen työkeikalle juuri tuona päivänä ja sai kuulla matkustamissuosituksista vasta perillä Britanniassa.

Ulkoministeriö antoi tuolloin tiedotteensa siitä, ettei suomalaisten kannata matkustaa ulkomaille.

– On ollut jo pidempään suositus, että ulkomaanmatkan jälkeen pidetään omaehtoista karanteenia/tehdään etätöitä 12vrk, jos se on mahdollista. Tottakai ihmiset syyllistää, koska moni meistä tekee kaikkensa jottei levittäisi virusta ja osa taas tekee miten itselleen parhaaksi näkee. Todella typerää matkustaa nyt minnekään, eräs seuraaja haastaa kommentissaan.

Hätönen vastaa, että on tehnyt parhaansa ja välttänyt kontakteja muihin ihmisiin.

– Ollaan siis oltu täysin ilman lähikontakteja yli viikko. Ei edes käyty kaupassa. Mutta lähdetään täältä pois ensi viikolla heti kun se on meille ja muille turvallista. Nyt ollaan oireettomia mutta varotoimena hoidetaan karanteeni loppuun asti täällä keskellä ei mitään ja sitten heti lähdetään takaisin helsinkiin, Hätönen kirjoittaa vastauksessaan.

Alma Hätönen on nähty myös Selviytyjät Suomi -ohjelmassa vuonna 2019.

Alma Hätönen on tullut suomalaisille tutuksi radiojuontajana, sillä hän juonsi pitkään suosittua YleX:n Iltapäivä-lähetystä. Hän on kuitenkin luonut uraa myös television puolella. Hätönen on kilpaillut muun muassa Selviytyjissä ja Fort Boyard Suomi -ohjelmassa. Hän on myös juontanut Big Brother Suomea.