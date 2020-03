Antti Holma julkaisi videon, joka sai koteihinsa eristäytyneet ihmiset ulvomaan naurusta – havainnollistaa osuvasti monille tuttua tilannetta

Hallituksen koronavirustoimet ovat saaneet suomalaiset siirtymään etätöihin. Antti Holma havainnollistaa hulvattomalla videollaan, miten se on saattanut osalla sujua.

Lukuisat suomalaiset ovat viime päivinä joutuneet totuttelemaan täysin uuteen arkeen. Moni on linnoittautunut kotiinsa koronaviruksen vuoksi ja useimmissa työpaikoissa on siirrytty etätyöhön. Toisille etätyö on tuttua ja helppoa, mutta osalle täysin uusi ja outo asia.

Siinä missä milleniaalit ja diginatiivi, nuorempi sukupolvi on sujahtanut etätyön käytäntöihin vaivattomasti, on se muille saattanut olla haastavampaa. Kirjailija, somepersoona ja näyttelijä Antti Holma julkaisi lauantaina YouTube-tilillään videon, jolla hän havainnollistaa varsin osuvasti tilannetta, joka on tullut lukuisille suomalaisille tutuksi viikon kuluessa: pitäisi osata jollakin ilveellä osallistua työpaikan etäpalaveriin puhelimen tai tietokoneen välityksellä.

Holma on nimennyt videonsa ”Äiti ja Skaips-komferemssi”, ja esittää siinä äiti-ihmistä, joka kamppailee nykyteknologian kanssa koronaviruksen pakotettua hänet etätöihin.

– No nyt istuu äiti alas ja ottaa vihdoin sen komferemssi-puhelun Skaipsissa työpaikan Tarjaan ja Helenaan, mutta mistäs se otettiin... Onks tää mun naama? Onks mun tukka tämmöses kunnos? Kaks päivää karamteenissa ja tämmönen on näkymys. Voi kamala sentään, peruukkiin, silmälaseihin ja koronan vuoksi suojakäsineisiin sonnustautunut Holma eli ”äiti” selostaa videolla puhelimen selfiekameraa toljotellen.

– Etkä tule nyt jo äiti auttamaan? Älä tulekaan muuten. Nyt on sosiaalisen eristäytymisen aikakausi käynnissä, hän jatkaa tuskaisesti apua huudelleen.

Pian Skaips-komferemssin kanssa kamppaileva äiti-ihminen löytää netistä salaliittoteorioita Kiinan Wuhanista alkaneesta koronapandemiasta, ja hansikkaalla suojattu käsi eksyy kaivamaan nenää, vaikkei kasvoja saisi koskettaa.

Tuskailu ”Skapsin” kanssa jatkuu”.

– No mutta tossahan toi on toi Skaipsi. Siitä kun mä numpsautan noin, niin pitäs... Kato, täältähän tää löyty! Just niinkun se sano se Panun poika.

Videopuhelut eivät kuitenkaan suju ihan suunnitelmien mukaan ja langalta löytyy kuriton yli 70-vuotias, joka on osallistunut syntymäpäiväjuhliin kielloista huolimatta.

Lopulta langan päästä löytyy kuitenkin myös yrmeä kollega. Kuvat vilkkuvat näytöllä ja kaikki ovat pihalla. Ja puhelu katkeaa.

Katso Holman video alta!

Kuulostaako tutulta? Monien mielestä kyllä, sillä Holman osuvalle imitaatiolle etätyön kanssa tuskailevista vanhemmista nauretaan vedet silmissä videon kommenttikentässä:

– Ei tän parempaa tähän aamuun ois voinut olla!

– Tää on vaan niin naulan kantaan: Mun äiti soitti just ja selitti jostain skriimauksesta.

– Kiitosta vain ihanasta "aamukahviseurasta" . Olin melkein nauraa itteni koomaan.

– Parhaita! Kiitos koko perheen naurunkyynelistä.

Holmaa myös kiitellään siitä, että hän jatkaa vakavasta tilanteesta huolimatta ihmisten piristämistä huumorin avulla.

– Kiitos Antti, teet tärkeää työtä, niin kuin sairaalaklovnit, jotka auttavat ihmisiä jaksamaan ja tervehtymään vaikeina hetkinä. Olet paras!

37-vuotias Antti Holma tunnetaan runoteoksistaan ja rooleistaan muun muassa Putouksessa ja raptähti Cheekin elämästä kertovassa Veljeni vartija -elokuvassa. Nykyään Holma asuu New Yorkissa.