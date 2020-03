Lukuisat maailmantähdet sairastuivat koronavirukseen – näin he kuvailevat taudin oireita

Koronavirukseen on sairastunut maailmanlaajuisesti jo yli 300 000 ihmistä eivätkä myöskään julkkikset ovat välttyneet siltä. Tartuntoja ovat saaneet niin näyttelijät kuin kuninkaallisetkin.

Lukuisat maailmantähdet ovat paljastaneet sairastuneensa ympäri maailmaa levinneeseen COVID-19-koronavirukseen. Osa heistä on joutunut sairaalahoitoon ja osa saanut vain lieviä oireita.

Yksi ensimmäisistä koronatartunnastaan kertoneista tähdistä oli näyttelijä Tom Hanks. Kuvausmatkalla ollut Hanks ja hänen vaimonsa Rita Wilson sairastuivat virukseen Australiassa maaliskuun alkupuolella.

Hanks kertoi Twitterissä, että koronaan viittaavat oireet saivat parin hakeutumaan testiin, joka vahvisti, että he olivat saaneet tartunnan.

– Tunsimme olomme väsyneeksi, niin kuin olisimme vilustuneita, ja meillä oli lihaskipuja. Ritalla oli ajoittaisia vilunväristyksiä. Myös pientä kuumetta, Hanks kuvaili maaliskuun puolivälissä.

Hollywood-tähti Tom Hanks ja hänen puolisonsa Rita Wilson joutuivat koronaviruksen vuoksi sairaalahoitoon Australiassa. Nyt pari voi kuitenkin jo paremmin.

Pari joutui positiivisen testituloksen saatuaan karanteeniin ja myöhemmin myös sairaalahoitoon. 63-vuotias Hanks kertoi tilanteestaan viimeksi viisi päivää sitten. Tuolloin sekä hän että Wilson olivat päässeet sairaalasta ja keskittyivät lepäämään väliaikaisessa kodissaan Australiassa.

Myös näyttelijä Idris Elballa todettiin koronatartunta tällä viikolla. Elba hakeutui testeihin sen jälkeen, kun hän tajusi olleensa tekemisissä virukseen sairastuneen henkilön kanssa.

– Minulla ei ole ollut toistaiseksi oireita, mutta olen ollut eristettynä siitä lähtien, kun sain kuulla mahdollisesta altistumisestani virukselle, Elba kirjoitti Twitterissä ja kehotti ihmisiä pysymään kotona ja tottelemaan ohjeita.

Game of Thrones -sarjasta tuttu näyttelijä Kristofer Hivju puolestaan paljasti tiistaina 3,7 miljoonalle Instagram-seuraajalleen saaneensa koronavirustartunnan. Hän kertoi olevansa perheensä kanssa kotikaranteenissa kotimaassaan Norjassa.

– Me kaikki voimme hyvin – minulla on vain lieviä vilustumisen kaltaisia oireita. On ihmisiä, joille tämä virus on suurempi riski ja diagnoosi musertava, joten kehotan teitä kaikkia olemaan äärimmäisen varovaisia: peskää kätenne, pitäkää 1,5 metrin turvaväli muihin, menkää karanteeniin ja tehkää kaikkenne, jotta viruksen leviäminen pysähtyy, näyttelijä pyysi.

Norjalaisnäyttelijä Kristofer Hivju on yksi koronatartunnan saaneista tähdistä.

Bond-tyttönä tunnettu Olga Kurylenko kehotti niin ikään ihmisiä ottamaan viruksen vakavasti sen jälkeen, kun hän alkoi oireilla ja sai tietää tartunnastaan.

– Olen oikeastaan ollut sairaana jo viikon ajan. Kuume ja heikotus ovat pääoireeni, ukrainalaistähti kertoi Instagramissa.

40-vuotias malli ja näyttelijä Olga Kurylenko pysyttelee toistaiseksi kotona koronatartunnan vuoksi.

Yksi viimeisimmistä koronatartunnastaan kertoneista tähdistä on Entourage- ja Younger-sarjoista tuttu näyttelijä Debi Mazar.

Mazar kuvaili Instagramissa viikonloppuna, että hän alkoi saada oireita jo kuukausi sitten: hänen kehoaan ja päätään särki, hänellä oli kuumetta, korvat soivat ja hänelle puhkesi kuiva yskä. Hän uskoi saaneensa tavallisen kausiflunssan.

Vajaat kaksi viikkoa sitten oireet palasivat, ja New Yorkissa asuva Mazar alkoi epäillä sairastavansa sittenkin koronaa. Lääkärin mukaan Mazar ei täyttänyt koronatestauksen kriteereitä, sillä hän ei ollut matkustellut tai ollut tekemisissä sairastuneiden kanssa.

Debi Mazar ihmettelee, miksei häntä testattu heti, vaikka hänellä oli selkeästi koronavirukseen sopivat oireet.

Noin viikkoa myöhemmin Mazar pääsi testeihin. Lauantaina hän sai tuloksensa, jotka olivat positiiviset.

– Yhtenä päivänä tunnen oloni kurjaksi ja seuraavana normaaliksi. Tänään minun keuhkoni tuntuvat raskailta, mutta olen vahva. En pysty hengittämään, ja parantelen täällä, omassa kodissani. Perheeni on karanteenissa 14 vuorokautta. Heillä ei ole oireita. Uskon, että me kaikki saimme sen jo. Kuka tietää, Mazar kirjoitti somessa.

Myös Bon Jovi -yhtyeen kosketinsoittaja David Bryan paljasti lauantaina sairastuneensa koronaan.

– Olen ollut sairaana jo viikon ja tunnen oloni terveemmäksi joka päivä, hän kirjoitti Instagramissa.

Myös Bon Jovin kosketinsoittaja David Bryan sairastaa parhaillaan koronaa.

Virukselta eivät ole välttyneet myöskään valtionjohtajat. Kanadan pääministeri Justin Trudeaun puoliso Sophie Gregoire Trudeaulla todettiin tartunta jo toissa viikolla. Pari joutui eristyksiin, mutta pääministeri Trudeau on toistaiseksi pysynyt oireettomana.

Monacon hovi puolestaan tiedotti torstaina, että ruhtinas Albert on sairastunut koronaan. Ruhtinashuone kehotti kansalaisia ottamaan viruksen varalle asetetut varotoimet tosissaan, mutta korosti Albertin voivan hyvin.

– Hänen terveytensä suhteen ei ole huolta, ruhtinashuone tiedotti.

63-vuotias ruhtinas jatkaa työskentelyä kotitoimistostaan käsin.

