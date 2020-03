Risto Leppänen kärsi lapsena vaikeista hienomotorisista ja neurologisista ongelmista – elättää nyt itsensä taikurina

Intohimo ajoi Risto Leppästä niin vahvasti, ettei hän antanut minkään vaikuttaa uravalintaansa. Hän halusi taikuriksi.

Taikuri Risto Leppänen – tai oikeastaan hän on magikoomikko – haluaa näyttää taikatempun. Mikäs siinä, ajattelen, minua hän ei kuitenkaan pysty huiputtamaan.

Katso temppu artikkelin videolta.

Leppäsellä on korttipakka ja hän pyytää miettimään yhtä korttia. Valitsen kortin päässäni, enkä muuta päätöstäni, vaikka taikuri koettaa selvästi usuttaa minua johonkin suuntaan. Olenpas ovela, mietin innoissani. Kerron kortin vasta kun taikuri kysyy sitä. Korttien takapuolelle on kirjoitettu juomien nimiä: maito, vesi, olut, vichy...

Valitsemani kortin takana lukee punaviini. Leppänen pyytää avaamaan pöydällä olevan suljetun paperipussin. Sieltä löytyy avaamaton pillimehu. Sohraan pillin pois kääreistään ja tuikkaan sen mehupurkkiin. Imaisen. Kyllä vain: ei appelsiinimehua, kuten kyljessä lukee, vaan punaviiniä. Minuahan vietiin kuin litran mittaa.

Leppäsen ura magian parissa alkoi jo 6-vuotiaana Keravan neuvolassa.

– Olin hakemassa rokotusta ja neuvolassa oli taikuri, joka taikoi kyyhkysiä tyhjästä. Olin ihan huuli pyöreänä ja taikakärpänen puraisi heti. Ryntäsin kirjastoon lainaamaan Mikki Hiiren taikakirjan ja Solmu Mäkelän oppaan. Niistä oppimiani temppuja tuli sitten näytettyä vanhemmille ja kavereille niin, että he kyllästyivät jossain vaiheessa, Leppänen nauraa.

Leppänen ei valinnut itselleen helpointa mahdollista harrastusta, sillä hänellä oli hienomotorisia ja neurologisia ongelmia.

– Olin erityisen kömpelö käsistäni. En voinut edes ajatella vaikeita korttitemppuja. Taikuri oli ihan viimeinen ammatti, mitä mulle voisi kuvitella.

Perusjuttujen tekeminen oli vaikeaa. Esineet eivät pysyneet käsissä. Opettaja lähetti Leppäsen toimintaterapiaan, koska nuoren miehenalun käsialasta ei saanut mitään tolkkua.

– Taikuushan mut vei mukanaan ja treenasin aika vaikeita sorminäppäryystemppuja. Juttu oli itseä lähellä ja lopulta asioita alkoi tapahtumaan. Intohimon kautta löytyi se apu. Tietyllä tavalla voi sanoa, että taikuus pelasti minut ja nyt se on elättänyt jo 15 vuotta.

Leppänen painottaa, ettei hän ole pelkkä taikuri, vaan magikoomikko.

Pysähdytään tähän, mikä se sellainen on?

– Yhdistän taikuuteen tilannekomiikkaa. Huomasin, että mun tapa pärjätä alalla on kohdata yleisö huumorilla, olla läsnä ja tarttua hauskuuteen, joka syntyy niissä tilanteissa.

Kun tekee magikomiikkaa ja temppu menee pieleen, niin voiko koko homman kääntää vitsiksi?

– Mulla on show’ssa elementtejä, että nyt ei mennyt ihan putkeen. Onhan se eräänlainen turvaverkko, jos temppu ei toimi. Voi vetää tsoukiksi ja on niin joskus käynytkin.

Enää Leppäsen ei tarvitse temppuja opetellessaan painella kirjaston taikahyllylle. Uudet jutut syntyvät toisella tavalla.

– Mulla on tapana ottaa taikuuden klassikoita ja pistää niihin joku oma twisti. Lainaan vaikka setelin yleisöltä, siihen seteliin kirjoitetaan nimi ja seteli häviää. Sitten se seteli onkin vaikka appelsiinin sisällä. Tykkään matkustella ja reissuilla voi tulla ihan ihme ideoita. Klassikkotemput ovat toimineet satoja vuosia, joten niiden päälle on varmaa rakentaa omia juttuja.

Kania Leppänen ei kuitenkaan ole vielä vetänyt hatusta.

– Pitäisi varmaan vetää kanista hattu, niin olisi oman näköinen temppu. Kaniparka. Saisin Animalian saman tien kimppuuni. Mutta eikös kaikki julkisuus ole hyvästä? taikuri nauraa.

Sata keikkaa vuodessa tekevä Leppänen on koetellut siipiään myös kansainvälisillä lavoilla.

– Joskus 2010 lähti ajatus isommista keikoista jenkeissä ja olen päässytkin tekemään klubikeikkoja siinä suunnassa.

Mikä on isoin temppu, jonka olet tehnyt?

– Mulla on avustaja, jonka kanssa tehdään muutamia illuusioita. Klassikko on se, jossa hän menee laatikkoon ja siihen boksiin työnnetään veitsiä eri suunnista. Ja sitten pum, laatikko menee palasiksi. Toinen temppu on sellainen, että avustaja sidotaan. Otetaan yleisöstä mies, jolla on puvuntakki. Laitetaan liina hetkeksi päälle ja sitten se puvuntakki löytyykin sidotun avustajan päältä.

Esimerkisi Vapaudenpatsaan kadottanutta David Copperfieldiä Leppänen ei halua lähteä haastamaan.

– En halua kilpailla hänen kanssaan. Ei Copperfieldkään ole tehnyt pitkään aikaan niitä isoja juttuja. Se oli vähän sellainen ajanjakso 80- ja 90-luvuilla, että kaikki kilpaili, kuka hävittää isoimman esineen. On mua kyllä pyydetty hävittämään Eduskuntatalo, taikuri hekottelee.

Leppänen on toki tavannut Copperfieldin, lapsuutensa sankarin.

– Pääsin backstagelle juttelemaan. On se vieläkin ihan käsittämätön kaveri. Mies on 63-vuotias ja kovassa iskussa. Tekee edelleen parhaimpina iltoina kaksi kahden tunnin show’ta. Ja ne ovat tosi fyysisiä.

Isojen juttujen sijaan Leppänen hakee jotain omaperäistä. Yksi erikoinen kokemus on tuoreena mielessä, sillä taikuri oli vastikään esiintymässä Afrikassa, Kilimanjaro-vuoren kupeessa. Hän teki kiertueen taikuri Miika Korkatin kanssa.

– Se oli mielenkiintoinen kokemus. Meillä oli neljä keikkaa siellä. Yleisö reagoi älyttömän vahvasti. He eivät olleet ennen nähneet taikatemppuja, ja heidän kulttuurissaan on vielä tiettyä taikauskoa ja hengellinen ulottuvuus koko ajan läsnä. Siitä viitekehyksestä kun näkee, että pallo häviää, niin hehän olivat ihan hajalla.

Ennen taikurien temppuja ympäröi tiukka salaisuuden verho. Nykyisin homma on jo avoimempaa.

– Jonkun verran taikurit paljastavat temppujaan. On kongresseja, joissa luennoidaan. On se myös bisnes. Oppimateriaaleja tehdään ja myydään. Itsekin kehittelen temppuja muutaman muun taikurin kanssa.

Nykyisin taikuriksi haluavat pääsevät alkuun Youtuben avulla. Leppäsellä on myös oma taikurikoulu-verkkokurssi, joka opettaa taikuuden alkeet.

– Netistä löytää esimerkiksi satoja korttitemppuja ja kaikki liikkeet on helpompi opetella videolta kuin kirjan sivuilta. Ennen salaisuuksia varjeltiin tarkasti. Eräskin taikurivälineiden myyjä kieltäytyi myymästä jotain opasta, kun taikuri ei ollut hänen mielestään tarpeeksi kokenut. Nyt se olisi vain huonoa bisnestä.

Artikkelin videolla on temppu, jonka teit toimittajalle. Kuinka vaikea se oli?

– Teknisesti ei missään nimessä vaikein temppuni, mutta olihan siinä ajatustyötä saada koko paketti kasaan.