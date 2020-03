HT: Jenni Pääskysaari joutuu peittelemään tv:ssä rajuja kipukohtauksiaan – öinen sairaalareissu havahdutti hakemaan apua

Jenni Pääskysaari paljastaa Hyvä Terveys -lehdelle, että hänen työtään tv:ssä hankaloittaa välillä silmitöntä kipua aiheuttava migreeni.

Juontaja Jenni Pääskysaari on tähdittänyt vuodesta 2016 asti supersuosittua Pitääkö olla huolissaan -sarjaa ja Ylen rakastettua SuomiLOVE-ohjelmaa.

Tv:ssä työskentelevä Pääskysaari paljastaa nyt tuoreessa Hyvä Terveys -lehden kansihaastattelussa kärsivänsä rajuista migreenikohtauksista ja joutuvansa työskentelemään välillä pitkiä päiviä tv-kameroiden edessä silmittömän kivun kanssa.

– Televisio-ohjelmassa ei voi näyttää, vaikka miten sattuisi päähän tai sieluun. Kuvauspäivinä en voi ottaa migreenilääkettä, koska se vaikuttaa toimintakykyyn. Ja yrittäjänä minulla on korkea kynnys sanoa, että en tule tänään töihin, vaikka kamppailen kivun kanssa. Usein ruudussa näkyy hymyilevä Jenni, jolla on kovat kivut. Se tuntuu joskus valheelliselta, Pääskysaari kertoo Hyvä Terveys -lehdelle.

Mikko Kuustonen ja Jenni Pääskysaari juontavat SuomiLOVE-ohjelmaa.

Jo nuoresta asti migreenistä kärsinyt Pääskysaari kuvailee kohtausten tuntuvan ”kuin sumussa olemiselta”.

– Kohtaus alkaa tuntemuksella, että veri kohahtaa päähän ja jysähtää takaraivolle. Sen jälkeen olen kuin sumussa. Tunnen sykkivää kipua ja hajuaisti herkistyy, juontaja kuvailee haastattelussa.

Viime syksynä Pääskysaari huomasi, että kohtaukset kestivät entistä pitempään ja kipu oli sietämätöntä. Päivystykseenkin oli joskus lähdettävä. Se sai Pääskysaaren lopulta hakeutumaan neurologin vastaanotolle.

– Syksyllä kohtauksia tuli monta kertaa kuukaudessa ja jouduin hakeutumaan yöllä päivystykseen. Se oli huolestuttavaa, joten menin neurologille. Nyt minulla on toimivat lääkkeet, ja kohtauksia tulee taas harvemmin, Pääskysaari kertoo helpottuneena Hyvä Terveys -lehdelle.

Pitääkö olla huolissaan -ohjelman tähdet Miika Nousiainen, Kari Hotakainen, Tuomas Kyrö ja Jenni Pääskysaari.

Pääskysaari on juontohommien lisäksi toiminut tuottajana ja käsikirjoittajana tv-sarjoissa. Pääskysaari on käsikirjoittanut esimerkiksi tähdittämäänsä Pitääkö olla huolissaan -sarjaa sekä Possea. Hän on luonut uraa myös kirjailijana ja julkaissut hyvin menestyneet Tyttö, sinä olet... ja Poika, sinä olet... -kirjat vuosina 2015 ja 2016. Uusin teos Sinä olet... ilmestyi juuri.

Nyt Pääskysaari on käsikirjoittanut yhdessä Kiti Kokkosen kanssa uutta Maailma on tehty meitä varten -musikaalia, jonka pohjana toimivat Haloo Helsingin kappaleet.

Jenni Pääskysaari on ansioitunut niin tv:n tekemisen kuin kirjoittamisenkin saralla.

Pääskysaarella ja hänen puolisollaan, niin ikään tv:stä tutulla juontaja Henkka Hyppösellä on kolme tytärtä. Pariskunta ei ole juurikaan kertonut perheasioistaan julkisuudessa. Pääskysaari on kertonut Ilta-Sanomille, etteivät hän tai hänen puolisonsa katso tv:stä ohjelmia, joissa jompikumpi esiintyy.

– Meillä on Henkan kanssa mahtava sopimus, ettemme neuvo tai kommentoi toisemme töitä, jos ei erikseen kysytä. Toivon, että neuvomattomuus johtuu siitä, ettei minulle tarvitse antaa ohjeita, mutta ehkä hän ymmärtää olla hiljaa, Pääskysaari on kuvaillut Ilta-Sanomille.