Nightwish pyysi David Attenboroughia uudelle levylleen: legendaarisen juontajan vastaus löi ällikällä

Uuden studioalbumin julkaiseva Nightwish ottaa voimakkaasti kantaa luonnon puolesta ja ryhtyi hyväntekijäksi.

Pakkanen kutoo kuurankukkia ikkunaan. Porojen kaulassa olevat kellot kilisevät läheisessä aitauksessa. Kauempana huskyt haukahtelevat. Levin lauantaiaamun rauha on lähes rikkumaton.

Kunnes.

Yhteen Levin Tonttulan tuvista on ahtautunut kolmisenkymmentä ihmistä. Jokainen istuu odottavana. Edessä on kolmen valtavan kaiuttimen muodostama rakennelma. Kohta niistä kuullaan ennakkoon Nightwishin 10. huhtikuuta julkaistava albumi Human. :II: Nature.

Music, Noise, Shoemaker. Ytimekkäästi nimettyjen kappaleiden ideat sinkoilevat hurjistuneina kaikkiin mahdollisiin ilmansuuntiin.

Musiikki pauhaa, puhkuu ja paisuu. Hiljentyy välillä ja ampaisee uudelleen yhä kiihtyvään liikkeeseen.

Kun levyn viimeiset kappaleet, Tribal ja Endlessness on kuultu, musiikkimatka saakin jatkoa. Levyn toiselta puolelta löytyy vielä kahdeksanosainen sävellys All the Works of Nature Which Adorn the World.

Kun kuuntelusta on kulunut pari tuntia, kosketinsoittaja-säveltäjä Tuomas Holopainen ja rumpali Kai Hahto ovat valmiita vastaamaan kysymyksiin.

Tuomas Holopainen ja Floor Jansen ovat jälleen tärkeiden asioiden äärellä.

Levyn nimessä on kummallinen merkki, :II:. Mitä se tarkoittaa?

– Eikös se ole kertausmerkki? Holopainen vastaa salaperäisesti, eikä suostu selittämään enempää.

– Se tarkoittaa sitä, mitä haluat sen tarkoittavan. Levyn nimi lausutaan kuitenkin ihan Human Nature.

Noise-kappaleesta on ehditty julkaisemaan musiikkivideo. Apokalyptinen video saa alkunsa, kun vauva kytketään piuhoilla kiinni ”järjestelmään”. Liikaa pillereitä, kiivasta somettamista, apaattisena näyttöjä tuijottavia kasvottomia ihmisiä. Synkkä dystopia, pelon utopia.

Videon maailmankuva on kieroutunut, eikä vala suurta uskoa ihmiskuntaa kohtaan. Holopainen on kuitenkin eri mieltä tulkinnasta.

– Video on täysin päinvastainen, miten se monelle aukeaa. Kyllä me ajatellaan asioista positiivisesti. Maailma on edelleen tuolla ja se odottaa meitä.

Olet siis edelleen luottavainen ihmiskunnan ja luonnon tulevaisuuden suhteen?

– Ehdottomasti. Medialla on tapana uutisoida vain niistä huonosti menevistä asioista. Olisi kiva lukea joskus positiivisia uutisia, koska niitäkin on.

Human. :II: Nature on Nightwishin yhdeksäs studioalbumi.

Yksi positiivisista asioista on uusi, bändin yhdeksäs studioalbumi. Se on eräänlainen jatko-osa vuonna 2015 ilmestyneelle Endless Forms Most Beautiful -levylle.

– En osaa antaa tyhjentävää vastausta, että mitä päässäni pyöri tätä levyä tehdessä. Kun oltiin saatu edellinen levy valmiiksi, kaikille jäi vähän nälkä. Olimme tärkeiden asioiden äärellä, mutta ei saatu kaikkea sanottua. Niinpä päätimme jatkaa siitä uudella levyllä.

Holopaiselta kysytään usein, mistä hän saa inspiraationsa. Vanha ja kliseinen kysymys, mutta asia on syytä tarkistaa aika ajoin.

– Paras vastaus on, että on tietynlaista musiikkia, jota haluan kuulla. Sitä ei vain ole olemassa ja se pitää tehdä itse. Täytän eräällä tavalla yhden musikaalisen tyhjiön.

Human. :II: Nature. tehtiin neljässä viikossa.

– Aika intensiivinen kuukausi, Hahto nauraa.

– Mutta kaikki tuli luonnostaan. Ei ollut sellaista tekotaiteellista paskaa, että sovitetaan juttuja loputtomiin. Tuomaksella on aina aika vahva visio. Hän kyllä sanoo, jos joku juttu ei palvele kappaletta.

Mistä albumin instrumentaaliosa kumpuaa?

– Se tukee levyä. Ei siinä ole sen kummempia keloja. Tuli vain mieleen, että luontosinfonia sopisi meille. Eihän kaikki edes soita siinä, mitä minä vähän pianoa. On tärkeää, ettei siinä ole lyriikoita. Se on bändin rakkauslaulu maapallolle.

David Attenborough on yksi maailman tunnetuimpia ilmaston puolesta puhuvia ihmisiä. Kuva helmikuulta 2020.

Edelliselle albumilleen Nightwish sai mukaan erikoisen vierailijan. Eläintieteilijä ja evoluutiobiologi Richard Dawkins puhui levyllä. Uudelle levylle bändi tavoitteli samantasoista vierailijaa. Nyt kosintakirje lähti Sir David Attenboroughille.

– Ja ajattele, hän vastasi! Holopainen innostuu.

– Häneltä tuli ihan käsinkirjoitettu kirje. Hän kiitti yhteistyöpyynnöstämme ja kirjoitti: toivottavasti ette pety, kun en lähde mukaan ja kaikkea hyvää uudelle levylle. Istahdin tuolille ja viisi sekuntia harmitti, mutta sitten olin aivan, että vau! Sain juuri kirjeen David Attenboroughilta.

Kaikki eivät sulattaneet Dawkinsin esiintymistä bändin levyllä. Dawkins on tunnettu ateisti ja Jumalharha-kirjassaan Dawkins esittää persoonalliseen jumalaan uskomisen olevan järjetöntä ja sen aiheuttavan yhteiskunnalle vahinkoa. Vahinkoa tuli myös Nightwishille, kun uskovat fanit alkoivat polttaa levyjä ja palauttaa jo ostettuja konserttilippuja.

– Maailmassa riittää ihmisiä, jotka ottavat asiat liian vakavasti. Joku saa aina pahan mielen, Hahto tuhahtaa.

Jos Nightwish on saanut uskovien niskavillat pystyyn, niin uudella levyllä he todennäköisesti suututtavat ilmastonmuutoksen kieltäjät.

– Sieltä on toinen ryöppy tulossa niskaan, mutta tulkoon. On tiedon tai koulutuksen puutetta – tai vain ihan tyhmyyttä – jos ei ota ilmastonmuutosta vakavasti, Holopainen täräyttää.

Nightwish sen sijaan ottaa tosissaan ja bändi onkin lahjoittanut merkittävän summan ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön.

– Teemme yhteistyötä World Land Trustin kanssa. Meiltä on tulossa mainosvideo ja puhumme aktiivisesti asiasta, Hahto paljastaa.

– Käytännössä lahjoituksellamme ostetaan metsäaluetta, joka on kaatouhan alla. Floor on myynyt esiintymisvaatteitaan ja rahat on suunnattu samaan kohteeseen. Myös jokainen bändin jäsen laittaa kerran kuukaudessa tietyn summan World Land Trustille.

Nightwish ei pelkää ottaa musiikillaan kantaa.

Nightwish tietää, että hyväntekeväisyys on kaksiteräinen miekka. Aina löytyy ihmisiä, jotka ovat valmiita huutamaan: väärin autettu! Miksei rahoja ole annettu suomalaisille vanhuksille? Tai lapsille? Tai syöpäpotilaille?

– Jotain pitää tehdä ja se on isoin juttu, että on edes yritetty, Hahto painottaa.

– Juuri tällaisten mielipiteiden takia olemme aiemmin tehneet kaikki lahjoituksemme anonyymisti. Nyt tämä osuu levyn teemaan. Otamme pienen riskin, mutta päätös on täysin tietoinen.

Keskustelu alkaa rönsyillä. Puhumme ihmisenä olemisesta, filosofiasta, uskonnoista. Pian palaamme Holopaisen alussa esittämään väitteeseen, että ihmiskunnalla ei ole hätää.

– Nythän sotia on vähemmän kuin koskaan ihmiskunnan historiassa. Ihminen on ensimmäinen eläinlaji, jolla on tietoisuus. Evoluutio on vienyt meidät siihen pisteeseen, että osaamme katsoa tulevaisuuteen sen sijaan, että puolustaisimme sitkeästi vain yhtä reviiriä. Pitää olla optimisti.

– Ihmisenä oleminen on järjetön etuoikeus. Meillä on velvollisuus nauttia siitä ja tehdä toisille hyvää.

Human. :II: Nature. -albumin kannessa on kuva, jossa on kaksi symbolia. Niiden merkityksen Holopainen on valmis avaamaan.

– Symbolit ovat 4 500 vuotta vanhoja. Toinen on sumerialaisten kirjoitusta ja toinen assyrialaisten. Toinen merkki tarkoittaa ihmistä ja toinen periaatteessa luontoa. No, oikeastaan se on jumaluuden merkki, koska silloin ei tunnettu luonto-käsitettä samalla tavalla kuin nyt, vaan kaikki oli jotain jumaluutta.

Holopainen tuhahtaa. Hän on hetken hiljaa, kunnes tuumaa ääneen:

– Jumaluuksista luopuminen helpottaisi ihmiskuntaa. Tosin ihmisillä ei ole ollut jumalatonta aikaa. Nyt sitä voisi kokeilla. Jotkut puhuvat, että meillä ei olisi moraalia ilman uskontoa. Väite saa mulla aina karvat pystyyn. Miten se moraali uskonnosta muka tulee? Raamatusta vai? Siellähän neuvotaan hakkaamaan orjia. Se on kyllä käsittämätön teos.

Holopainen painottaa, kuinka jokainen uskonto on aikaan ja kulttuuriin sidottu tapa.

– Maailmassa on 3 500 uskontoa. Jokainen kuvittelee, että oma on juuri se oikea. Olisin todennäköisesti muslimi, jos olisin syntynyt Afganistanissa. Uskoisin Odiniin, jos olisin syntynyt 900-luvun Tanskaan. Uskonto on ihan sattumankauppaa.

Nightwish esitteli huhtikuussa julkaistavaa albumiaan Levin kuvankauniissa maastoissa.

Kun Nightwishiä seuraa yhden viikonlopun ajan, ei voi välttyä ajatukselta, että bändi on paremmin tasapainossa kuin koskaan aiemmin.

Allekirjoitatteko väitteen?

– Me ollaan tehty töitä sen kanssa. Huomattu, että ihmisistä pitää pitää huolta. Kysyä, että miten menee? Empatia on äärimmäisen tärkeää, Holopainen luettelee.

Hahto komppaa:

– Jos toisella on paha mieli, siihen pitää puuttua. Nykyisin uskalletaan jo kysyä. Tosin se on helevetin vaikeaa ja siihen pitää löytää oikea hetki.

– Nuorallatanssiahan se on, Holopainen lisää.

– Tähän asti se on antanut takaisin kaiken, minkä se on ottanut.