Miten koronaepidemia vaikuttaa tv-ohjelmiin? Kanavat vastaavat – Sohvaperunoiden kuvaukset keskeytettiin riskiryhmiin kuuluvien osalta

Koronavirusepidemian leviämisen hidastamiseksi tehdyt toimet vaikuttavat Suomessa monien tv-ohjelmien tuotantoon. Pahimmassa tapauksessa kuvaukset joudutaan keskeyttämään.

Suomessa otettiin aiemmin tällä viikolla käyttöön valmiuslaki, joka mahdollistaa järeät toimet koronavirusta vastaan. Yhä useampi suomalainen viettää nyt enemmän aikaa kotona ja tv-ohjelmia katsotaan erityisen paljon.

Poikkeustilanne on tuonut mutkia matkaan myös kotimaisten tv-ohjelmien kuvauksiin. Yli 10 hengen kokoontumiset kiellettiin alkuviikosta ja kielto on vaikuttanut televisio-ohjelmien osalta juuri liveohjelmien yleisöihin.

– Tällä on iso vaikutus esimerkiksi talk show-vieraisiin ja muutoksia voi tulla viime hetkille asti. Tulemme varmasti näkemään uudenlaisia live-lähetyksiä. Pyrimme löytämään myös tapoja haastatella virtuaalisesti, MTV:n markkinointi- ja viestintäjohtaja Susa Valvio sanoo Ilta-Sanomille.

– Possen osalta muun muassa livepelejä ei tuoda studioon, vaan siirrytään etäpeleihin. Monet insertit kuten sätkyukko- tai akka on kuitenkin nauhoitettu jo kuukausia sitten.

Posse-viihdeohjelmassa kisaillan toistaiseksi tyhjille katsomoille, eikä studiossa pelata pelejä näin läheisissä tunnelmissa.

MTV3-kanavan Possessa ja Talent Suomessa suorat lähetykset on vedetty ilman liveyleisöä. Talent Suomessa 40 hengen Leticia-kuoro ja helsinkiläinen 30 hengen cheerleading-joukkue Funky Team Blackbackz jättäytyivät pois kisasta ohjelman semifinaalivaiheessa.

– Olemme linjanneet, ettemme ota toistaiseksi liveyleisöä paikalle emmekä yli 10 henkilön ryhmiä esiintymään. Pidämme tuotantotiimin henkilöstön määrän minimissä, eli vain ne henkilöt ovat paikalla ketkä mahdollistavan tuotannon toteutumisen, Valvio sanoo.

– Ulkomailta juuri palanneet eivät voi myöskään osallistua tuotantoihin 14 päivään päivään ja senkin jälkeen vain mikäli ovat oireettomia, hän korostaa.

Valvio pitää mahdollisena, että koronavirus mutkistaa tv-ohjelmien kuvaamista, mutta toistaiseksi kuvausaikatauluissa on pysytty. Esimerkiksi huippusuosittua Maajussille morsian -sarjaa on kuvattu kesäisin, kuten myös Salatut elämät -suosikkisarjaa.

Vappu Pimiän juontaman Maajussille morsian -sarjan kuvaukset etenevät toistaiseksi suunnitellusti.

– Teemme tuotannoissa parhaamme, että voimme minimoida tartunnan leviämisen ja ehkäistä esiintyjiemme ja tuotantoväen altistumisen sairastumiselle, Susa Valvio sanoo.

– Haluamme tästä erikoistilanteesta huolimatta tehdä parhaamme, että pystymme tarjoamaan MTV:n kanavilla uutisten lisäksi viihde-elämyksiä ja laadukkaita tv-ohjelmia niin nyt kuin tulevaisuudessakin. Lisäksi myös tunnemme vastuumme pitää osaltamme kotimaisen tv-tuotannon pyörät pyörimässä ja edesauttaa tuotantojen kautta satojen luovien alojen ammattilaisten työllistymisen myös läpi näiden vaikeiden aikojen.

Salattujen elämien kuvaukset jatkuvat normaalisti. Kuvassa Ismo Laitelaa esittävä Esko Kovero (oik.) ja Kalle Laitelaa esittävä Pete Lattu.

Sosiaalisessa mediassa on jo hätäilty, miten tilanne vaikuttaa Salatut elämät -kestosuosikin kuvauksiin. Toistaiseksi arki Pihlajakadulla jatkuu niin normaalisti kuin tässä tilanteessa on mahdollista, Salkkareiden tiedottaja Susanna Jyllinmaa toteaa.

– Hygienia on tosi tarkkaa, välttelemme turhaa oleilua. Näillä rajoituksilla kuvaukset pyörivät ja meillähän on onneksi jaksoja kuvattu varastoon. Noudatamme täsmälleen kaikkia viranomaisten antamia ohjeita kuvauksissa, Jyllinmaa sanoo.

Jyllinmaa kertoo, että tuotannon aikataulu on tiukka ja kuvausten on tarkoitus jatkua kesän kynnykselle saakka.

– Tänä vuonna sarjaa kuvataan 220 jaksoa ja siitä voi laskea, kuinka tiukka vuoden aikataulumme on.

Nelosen televisiojohtaja Ville Toivonen sanoo tilanteen olevan haastava, sillä vielä ei ole tiedossa, miten koronaepidemia tulee vaikuttamaan tv-ohjelmien kuvauksiin tai esitysaikatauluihin.

Esimerkiksi The Voice of Finland -laulukisan ensimmäinen suora lähetys kuvataan 10.4. ilman yleisöä. Epäselvää on, pääseekö yleisö keväällä ollenkaan seuraamaan esityksiä paikan päälle Turun Logomoon.

– Suomessa on monia sarjoja nyt tuotannossa ja vielä useampia on tarkoitus kuvata ensi kesänä. Miten koronaepidemia vaikuttaa tuotantoihin, sitä kukaan ei tiedä. On toki mahdollista, että joidenkin sarj ojen tuotanto viivästyy, Toivonen sanoo.

Yksi siirtyneistä ohjelmista on Nelosen kevään suursatsaus All Together Now, jonka piti alkaa 12. huhtikuuta. Toivonen sanoo, että vaikka ohjelman jaksot on jo kuvattu, eikä koronavirusepidemia näin ollen ole vaikuttanut se sisältöön, päätettiin sarja silti siirtää ensi syksylle.

All Together Now siirtyy syksylle.

– Tv:n katselu on nyt erilaista kuin muutama kuukausi sitten tai viime syksynä. Tv:tä katsotaan paljon päivällä sekä illalla ja myös Ruudun katselu on suurta. Loppukevään ohjelmistoa muokataan kokonaisuutena tähän muuttuneeseen tilanteeseen. All Together Now -ohjelmaa päätimme siirtää eteenpäin. Esityspäivä selviää myöhemmin, Toivonen sanoo.

Yksi Nelosen parhaillaan kuvattavista sarjoista on Suomen huutokauppakeisari, jota on kuvattu Aki ja Heli Palsanmäen huutokaupassa Uuraisten Hirvaskankaalla. Kokoontumisrajoituksista johtuen Palsanmäkien huutokaupat on toistaiseksi peruttu, eikä kevään kuvausten jatkumisesta ole varmuutta.

– Olemme nyt etukäteen suunnitellulla kuvaustauolla. Kuvauksia on tarkoitus jatkaa loppukeväästä. Myöhemmin siis selviää, että voiko huutokauppaa pitää ja jos ei niin miten se muuttaa tuotantoaikataulua, Toivonen arvioi.

Suomen huutokauppakeisari on kuvaustauolla ja kuvausten pitäisi jatkua myöhemmin keväällä.

Myös monet muut kanavan suosikkisarjoista, kuten Vain elämää ja Temptation Island Suomi on perinteisesti kuvattu loppukeväästä ja alkukesästä. Niiden kohtalo on toistaiseksi avoin.

Vain elämää -ohjelmaa on kuvattu yleensä alkukesästä Hirvensalmen Satulinnassa.

– Vain elämää ja kesälle suunniteltu Temptation Island Suomi -kuvausten suunnittelu jatkuu ja myöhemmin selviää, että vaikuttaako koronatilanne näiden kuvauksiin. On siis selvä, että tilanteen jatkuessa pitkään on muutoksia tuotantoihin tulossa. Se, että mitä muutoksia, niin se selviää myöhemmin, Toivonen sanoo.

Temptation Island Suomi -sarjaa on kuvattu Thaimaassa.

Ylen ohjelmistoa koronaepidemia on kurittanut erityisesti urheilun osalta. Jalkapallon EM-kisat siirtyivät ensi vuoteen ja Ylen viestinnän päällikkö Jere Nurminen kertoo, että toimet kisojen jättämän aukon paikkaamiseksi ohjelmistossa ovat jo suunnitteilla.

– Aikaistamme tv:ssä ja Areenassa syksyllä julkaistavaksi suunniteltuja sarjoja ja ohjelmistoja jo kesään, hän kertoo.

Nurminen sanoo, että TV2-kanavan puolella otetaan huomioon erityisesti seniorikansalaiset, joilla ei ole pääsyä verkon kautta Yle Areenaan. Siksi monet kotimaiset kestosuosikit palaavat kanavan ohjelmistoon.

– Esimerkiksi Tankki täyteen ja Reinikainen ovat suomalaiskatsojien ikisuosikkeja, joiden uusiminen TV2:lla oli suunnitelmissa jo ennen koronaepidemiaa. Kriisin puhkeaminen nosti kuitenkin esiin tarpeen tarjota suomalaisille ajankohtaisen tiedon lisäksi myös rentouttavaa viihdettä.

Kokoontumisrajoitukset ja matkustukseen liittyvät rajoitukset ovat Nurmisen mukaan siirtäneen Turussa kuvattava draamasarjan kuvausaikataulua.

– Aiemmin tällä viikolla Turussa kuvattavassa sarjassa päädyttiin tuotantoyhtiön kanssa siirtämään tämän viikon kuvaukset kesäkuvausjakson yhteyteen, koska halusimme minimoida matkustaminen Helsingin ja Turun välillä, sekä suojata riskiryhmiin kuuluvia tuotannon jäseniä, hän sanoo.

Myös rakastetun Sohvaperunat-sarjan kuvauksiin koronaepidemia on tuonut muutoksia. Riskiryhmään kuuluvien ”sohvisten” osalta kuvaukset ovat tauolla ja heidät nähtiin ruudussa toistaiseksi viimeisen kerran eilen perjantaina esitetyssä jaksossa.

– Olemme keskeyttäneet kevään kuvaukset perjantaista 13.3. lähtien kaikkien mahdollisesti riskiryhmiin kuuluvien Sohvaperunoiden osalta. Tällä hetkellä kuvaukset jatkuvat muuten suunnitellusti, Nurminen sanoo.

Yle on keskeyttänyt Sohvaperunoiden kuvaukset perjantaista 13.3. lähtien kaikkien mahdollisesti riskiryhmiin kuuluvien Sohvaperunoiden osalta.

Suorissa lähetyksissä huomiota on kiinnitetty Nurmisen mukaan erityisesti hygieniaan ja studiovieraiden turvaväleihin.

– Suorissa lähetyksissä ja muissa haastattelutilanteissa pyrimme välttämään lähikontaktia. Tärkeintä on, että haastatteluihin ei tulla flunssaisena, Nurminen toteaa.

– Olemme lisänneet henkilöiden välistä etäisyyttä haastatteluissa, tehostaneet käsihygieniaa ja studioiden puhdistamista. Studioissa olemme siirtyneet mahdollisuuksien mukaan käyttämään pöytämikrofoneja nappimikrofonien sijaan.