Transformers-tähden isä kuoli koronaan: fanit ryntäsivät tukemaan näyttelijää suru-uutisen keskellä

Näyttelijä Sophia Myles on puhunut julkisuudessa avoimesti isänsä terveyshuolista. Nyt hän joutui kertomaan pahimman mahdollisen uutisen.

Brittinäyttelijä Sophia Myles, 40, on useille suomalaisille tuttu muun muassa hittielokuvasta Transformers - Tuhon aikakausi (2014).

Nyt Myles on jakanut erittäin surullisia uutisia Twitter-tilillään. Hän kertoo isänsä Peter Mylesin menehtyneen koronavirukseen 67-vuotiaana. Hän oli sairastunut Parkinsonin tautiin muutama vuosi aiemmin.

– RIP Peter Myles. Rakas isäni kuoli vain muutama tunti sitten. Hänet vei lopulta koronavirus, Myles kertoo surun murtamana.

Näyttelijätähti on kertonut viime aikoina avoimesti isänsä terveyshuolista ja lopulta sairaalaan joutumisesta. Hän halusi jakaa rehellisesti koronaviruksen seurauksista ja julkaisikin viikonloppuna Mirrorin mukaan kuvan sairaalaan joutuneesta isästään, joka oli kytketty hengityskoneeseen.

Hän muistutti tällöin seuraajilleen, että koronavirus on osalle väestöä aidosti vaarallinen sairaus. Pian sen jälkeen hän joutui kertomaan suru-uutisen isänsä poismenosta.

Suru-uutinen keräsi jo lyhyessä ajassa yli 3 000 osanottoa faneilta.

– Olen pahoillani. Lähetän sinulle lämpimiä ajatuksia ja rakkautta, fanit kirjoittivat tähdelle Twitterissä.

– Olen niin kovin pahoillani menetyksestäsi. Muistan isäsi lämpimänä, muut huomioon ottavana ja karismaattisena miehenä, eräs kirjoitti.

Elokuussa 2018 Myles kertoi Twitterissä isänsä sairastuneen Parkinsonin tautiin. Parkinson on etenevä neurologinen sairaus, jonka oireita voivat olla muun muassa liikkeiden hitaus, lepovapina, lihasjäykkyys ja tasapainovaikeudet.

Brittilehden mukaan Myles nähdään puhumassa menetyksestään paikallisen tv-kanavan CBS:n erikoisuutislähetyksessä ensi viikolla.

Korona on koetellut Mylesin kotimaata Britanniaa rajusti viime päivinä. Britannian pääministeri Boris Johnson on esimerkiski määrännyt kahvilat, pubit, ravintolat, kuntosalit ja teatterit suljettaviksi koko maassa perjantai-illasta lähtien. Pääministeri ei asettanut aikarajaa määräykselle, jonka tarkoituksena on hidastaa koronaviruksen leviämistä.

Näyttelijät Jamie Bell ja Sophia Myles vuonna 2008 ilmestyneessä elokuvassa Hallam Foe.

Myles on tehny pitkän uran tv-sarjojen ja elokuvien parissa. Hän näytteli Transformersissa Darcy Tirreliä, mutta lisäksi hänet muistetaan elokuvista Varjojen valtakunta (2003), Hallam Foe (2004) ja Myrskylinnut (2004). Hän on tehnyt rooleja tv-sarjoissa Doctor Who (2006) ja Panorama (2014).