Jenni Vartiainen paljastaa, miten koronavirus näkyy New Yorkissa – Suomen tilanne kirvoitti laulajalta selkeän reaktion

New Yorkissa asuva Jenni Vartiainen kertoo ihmisten olevan vapaaehtoisessa karanteenissa. Hän kertoi seuraavansa tiiviisti myös Suomen tilannetta.

Laulaja Jenni Vartiainen on asunut jo jonkin aikaa New Yorkissa, Yhdysvalloissa. Vartiainen on ollut melko vaitonainen yksityiselämästään, mutta nyt hänen arkeaan sulostuttaa viime syksynä syntynyt esikoispoika.

Äskettäin syntymäpäiviään viettänyt Vartiainen, 37, paljasti kuitenkin viikonloppuna Instagramissaan seuraavansa erittäin tarkalla silmällä myös rakkaan synnyinmaansa koronatilannetta, vaikka asusteleekin nykyään valtameren toisella puolella.

Samalla hän kuvaili arkea New Yorkissa koronaviruksen keskellä.

– Kiitos kaikille synttärimuistamisesta ja terkut sumuisesta New Yorkista! Härdelli kaupungissa on hellittänyt. Naapurit ja kaikki ketä tunnen on parhaillaan vapaaehtoisessa karanteenissa, niin kuin kuuluukin. Seuraan tiiviisti Suomen tilannetta ja on huoli kuinka siellä pärjätään, Vartiainen kertoo.

Vartiainen kiittää kirjoituksessaan heitä, jotka joutuvat näin haastavina aikoina työskentelemään terveytensäkin uhalla.

– Niin iso kiitos teille, jotka jatkatte terveydennekin uhalla töihin menoa, jotta arjen välttämättömyydet edelleen toimivat – saamme tarvittavan hoidon, ravinnon, kuljetuksen, puhtaat pinnat. Ja teille jotka jatkatte kotoa käsin töiden tekoa ja yritätte keksiä luovia ratkaisuja, jotta saamme pidettyä tietyt tärkeät rakenteet yllä.

– Ihanaa että ihmiset keksii jatkuvasti tapoja tuoda iloa myös tänne kotisohville! Pidetään itsemme ja toisemme turvassa. Paljon rakkautta täältä kaikille, Vartiainen toivottaa.

Jenni Vartiainen teki odotetun paluun parrasvaloihin vuoden 2020 Emma-gaalassa.

Syksyllä esikoisensa saanut laulaja Jenni Vartiainen palasi parrasvaloihin Emma-gaalassa helmikuussa 2020. Suoraan New Yorkista Suomeen saapunut Vartiainen kertoi tällöin Ilta-Sanomille viime vuoden olleen hänen elämässään muutosten vuosi.

Laulaja jäi tauolle vuosi sitten helmikuussa ja kertoi latailevansa akkuja ja työstävänsä pikkuhiljaa uutta musiikkia. Kesällä Vartiainen yllätti faninsa kertomalla olevansa raskaana.

– Elämä muuttuu, musta tuli äiti. Asun eri maassa. On ollut isojen muutosten vuosi. Kaipasin isompaa elämänmuutosta, hän sanoo.

Vartiainen muistutti New Yorkin olleen hänelle jo entuudestaan hyvin tuttu kaupunki ja hän mainitsi kotiutuneensa sinne oikein hyvin. Suomea laulaja ei ole hylkäämässä, vaan hän sanoo viettävänsä jatkossa aikaa sekä Yhdysvalloissa, että Suomessa.

Äitiys on tuntunut laulajan mukaan hyvin luontevalta.

– Ihan parasta. Kauhean luontevaa, hän kuvaili.