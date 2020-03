Julkkikset innostuivat somessa leviävästä haasteesta – Arman Alizadin nuoruuskuva villitsi fanit: ”Zlatan?”

Julkkikset kaivoivat vanhat kuvansa esiin.

Koronatilanteen takia myös julkkikset yrittävät pysytellä kotona neljän seinän sisällä. Piristystä on tarjonnut sosiaalisessa mediassa levinnyt nuoruuskuvahaaste, jossa jaetaan arkistojen helmiä muiden ihasteltaviksi. Ideana on jakaa kuva nuoruusvuosilta.

Haasteeseen on tarttunut muun muassa tv-juontaja Arman Alizad. Julkaisemassaan kuvassaan 18-vuotias Alizad poseeraa punaiseen pukuun pukeutuneena.

– Haaste vastaanotettu. 18-vuotias Arman. Yes or no? juontaja kysyy seuraajiltaan.

Seuraajien huomion varasti yllättävä seikka, nimittäin juontajan yhdennäköisyys huippujalkapalloilija kanssa.

– Zlatan? eräs faneista kommentoi.

– Miksi olet ottanut jonkun Zlatanin nuoruuskuvan tähän, toinen heittää.

– Arman Alizadhovic, kolmas vitsailee.

Myös suosikkijuontaja Sami Kuronen kaiveli arkistojensa kätköjä. Hän julkaisi Instagramissa kuvasarjan, johon hän keräsi kuvia eri vuosikymmeniltä.

– Vuosia en muista, mutta vahvasti mennään viime vuosituhannen puolelle! Sen kuvatkin todistaa, että aika juoksee ja lujaa, Kuronen kirjoittaa päivityksessään.

Myös näyttelijä Aku Hirviniemi innostui haasteesta ja julkaisi otoksen, josta voi bongata monta tuttua kasvoa. 20 vuoden takaisessa yhteiskuvassa poseeraavat Pamela Tola, Antti Launonen, Lauri Ketonen, Elena Leeve sekä Anna Paavilainen.

– Haaste otettu vastaan meidän kaikkien kuvissa olevien puolesta. (Ja luvalla. Paitsi Pamela ei vastannut. Laitoin silti.) Teatterikorkeakoulun perehdytysreissu Saarenmaalle vuonna 2002. Tästäkin limpparituokiosta on herramunvereni kohta 20 vuotta, Hirviniemi kirjoittaa hulvattoman kuvan yhteydessä.

Myös juontaja-toimittaja Hanna Sumari julkaisi nostalgisen kuvan teiniajoiltaan.

– Ei mitään käryä kuinka vanha olen. Ehkä 17 tai 15? Mulla on tosi vähän kuvia teinivuosilta – onneks. Päiväkirjat mä poltin saunan uunissa. Idiootti. Nyt niitä olis kiva myötähäpeän siivittämänä lukea, Sumari kirjoittaa otoksen yhteydessä.