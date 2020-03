Kommentti: Suomen viisuedustaja pitäisi valita kokonaan uudelleen

Aksel Kankaanranta on ilmaissut olevansa edelleen kiinnostunut edustamaan Suomea euroviisuissa.

Perjantaina päätettiin, että 2020 euroviisuihin valitut kappaleet eivät ensi vuonna enää kelpaa. Koko edustajan valinta pitäisi aloittaa puhtaalta pöydältä, vaikka se olisikin Aksel Kankaanrannalle ikävä temppu, kirjoittaa IS:n toimitussihteeri Tatu Onkalo.

Toukokuun puoliväliin päivätty Eurovision laulukilpailu liittyi odotetusti koronaviruksen vuoksi peruttujen tapahtumien pitkään listaan viime viikolla. Tällä hetkellä ei vielä tiedetä periaatteessa sitäkään, missä vuoden 2021 euroviisut järjestetään. Hyvin todennäköisesti Rotterdam tai ainakin Alankomaat järjestää tulevatkin kisat.

Siihen sen sijaan saatiin selvyys perjantaina, että vuoden 2020 lauluja ei nähdä ensi vuoden kilpailussa. Euroviisujen sääntöjen mukaan nyt valituilla kappaleilla ei voi kilpailla ensi vuonna, sillä kilpailukappaleiden on oltava uusia. Sääntöjä ei haluttu lähteä muuttamaan, poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta.

Osallistujamaat voivat nyt päättää, lähettävätkö he tämän vuoden artistinsa kilpailuun uuden biisin kanssa, vai valitsevatko kokonaan uuden viisuedustajan. Yle ei ole toistaiseksi ilmoittanut, miten Aksel Kankaanrannalle käy, mutta ainakaan hänen Looking Back -kappalettaan viisuissa ei siis kuulla. Artisti itse on ilmaissut kyllä olevansa edustuksesta edelleen kiinnostunut.

Kankaanrannalle uusi kappale

Yleisradioyhtiöt saavat valita kappaleen ja artistin haluamallaan tavalla, joten mikään ei estä ilmoittamasta vuoden 2020 artistia tai yhtyettä myös ensi vuoden kilpailuun. Ainakin Azerbaidzan, Belgia, Sveitsi, Georgia, Kreikka, Alankomaat, Espanja ja Ukraina ovatkin jo ilmoittaneet, että tavalla tai toisella heidän tälle vuodelle valitsemansa edustaja viisuissa vielä nähdään.

Tämä vaihtoehto on houkutteleva osallistujamaille, jotka luultavasti koronan jälkeen painivat kustannuspaineiden kanssa. Artisteillekin se olisi varmasti mieluisaa, sillä monelle viisuihin osallistuminen on unelmien täyttymys.

Toisaalta väkisinkin hiipii mieleen, että viisuihin näin lähetettävät kappaleet olisivat vähän kuin varasijalla olijoita tämän vuoden lauluille. Kun paras viisu artistille on jo kerran valittu, mistä revitään uusi, mielellään vielä parempi kappale?

Yksi vaihtoehto on, että Looking Backin tekijät kirjoittavat Kankaanrannalle tilaustyönä uuden kappaleen. Tai etsivät pöytälaatikostaan sen kakkosvaihtoehdon, joka ei alun perin ollut ihan tarpeeksi hyvä kisaan lähetettäväksi.

Toki kappaleen voisi kirjoittaa joku muukin. Ei kuitenkaan kuulosta kovin suomalaiselta, että euroviisu noin vain tilattaisiin sattumanvaraisilta tekijöiltä. Ylen mielenliikkeistä en toki tiedä, mutta pitäisin todennäköisenä ainakin jonkinlaista UMK-formaattia myös ensi vuonna. Onhan meillä kokemusta myös yhden artistin kilpailusta, jossa kappaleet kisaavat toisiaan vastaan.

Entäpä jos aloitetaan koko homma alusta?

Ainakin Viro ja Ruotsi ovat jo ilmoittaneet aloittavansa koko valintaruljanssin uudelleen ensi vuonna. Viisukarsintakarkelot ovat niin suosittuja tv-tapauksia, ettei niitä haluta jättää pitämättä.

Itse näkisin myös meillä mielelläni aivan puhtaalta pöydältä järjestetyn UMK:n uusine kilpailijoineen ja biiseineen.

Se olisi tietysti ikävää ja epäreilua Akselille, ja minäkin olisin kyllä täysillä ollut kannustamassa häntä Rotterdamissa. Pitäisi kuitenkin muistaa, että euroviisut on ennen kaikkea lauluntekijöiden kilpailu, vaikka artisti paraatipaikalla onkin.

Kankaanranta on mainio laulaja, mutta onko hänen skaalansa niin laaja, että hänen ympärilleen saisi rakennettua kiinnostavan kilpailun? Ehkä taiteellisessa mielessä, mutta Cicciolinojen kirjoittajat jäisivät tällaisesta kisasta pois. UMK:n pitää myös viihdyttää.

Usean artistin kisa sai muutenkin tänä vuonna hyvän vastaanoton, ja kunnon riehakkaalle viisujuhlalle olisi varmasti ensi keväänä tilausta. Kankaanrannalle voisi toki tarjota jonkinlaisen ohituskaistan suoraan UMK:n finaaliin. Sen hän on ansainnut.

Miksi vanhat edustajat hylättiin?

Helpoin ja halvin vaihtoehto olisi ollut vain siirtää nykyiset edustajat suoraan ensi vuoteen, ja monien kommentoijien mielestä se olisi ollut reiluintakin. Miksi näin ei sitten toimittu?

Ensinnäkin, joissakin vaikutusvaltaisissa viisumaissa myös itse valintaprosessi on tv-kanaville tärkeä katsojamagneetti, josta ei haluta luopua.

Ongelmaksi voivat muodostua myös artistien omat aikataulut. Euroviisuihin osallistuminen vie viikko- tai jopa kuukausitolkulla aikaa harjoituksineen ja promokiertueineen. Monilla osallistujilla voi olla vuoden päästä jo muita suunnitelmia ensi vuodelle.

Ja ollaanpa rehellisiä: nyt viisuihin valitut laulut olisivat ensi vuoden toukokuussa jo yli vuoden vanhoja. Ainakin me viisufanit olemme ne jo kuunnelleet silloin puhki.