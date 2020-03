Jaajo Linnonmaan viinibaari sulkeutui vain viikko avajaisten jälkeen – vakuutti ovien pysyvän auki, kunnes Suomen hallitus toisin määrää

Jaajo Linnonmaan Bricco-viinibaari on sulkenut ovensa koronavirusepidemian vuoksi. Vielä muutama päivä sitten juontaja vakuutti paikan pysyvän auki.

SuomiPopin radiojuontaja ja Haluatko miljonääriksi? -ohjelman juontaja Jaajo Linnonmaa, 41, on joutunut on sulkenut uuden viinibaarinsa ovet vain viikon aukiolon jälkeen. Linnonmaa kertoo asiasta Instagramissa.

Tänään julkaistussa kuvassa Linnonmaa nähdään Bricco-baarin tiskillä viinipullorivistön kanssa. Kuvatekstissä ilmenee, että baari on sulkenut ovensa.

Juontaja kuitenkin näkee asiassa myös positiivisen puolen, vaikka tilanne harmittaa.

– Nyt kun viinibaari on toistaiseksi kiinni ja olo sen myötä aika maissa, niin onneksi tälläkin pilvellä on hopeareunus. Avatatut viinipullot nimittäin menevät 2-4 päivässä huonoksi, joten rupean tässä kaatelemaan näitä lauantain ratoksi ”lavuaarista” alas. Ainakin viemärirotilla on kiva bileet, Linnonmaa kirjoittaa.

Vielä eilen Linnonmaa hehkutti ravintolan viikko sitten vietettyjä avajaisia.

– Tasan viikko sitten ensimmäiset maksavat asiakkaat asteli sisään Bricco Kalevankadulle. Kaikki kehui sisustusta ja millainen tunnelma ravintolassa oli. Ei ihme, oltiinhan me kaksi viikkoa sitä rempattu ja siinä sivussa rekrytoitu mahtava työporukka pyörittämään paikkaa. Vedettiin kaikkien aikojen avajaiset! Jossain kohtaa iltaa ihmiset alkoivat laulamaan. Nostettiin maljaa ja kiiteltiin toisia kilpaa, Jaajo kirjoitti.

Eilen Linnonmaa myös vihjasi, että ravintola sulkee ovensa koronavirustilanteen vuoksi.

– Mä pidän avajaisillan muistot mielessä ja jatkan siitä, kun taas kesä koittaa. Ai että yrittäminen on ihanaa. Odottelen innoissani, että päästään taas avaamaan, Linnonmaa kirjoitti.

Vielä kolme päivää sitten Jaajo otti päinvastaisen kannan.

– Muutamat teistä ja parit kaveritkin on kyselleet, että onko ravintolat auki ja kuinka kauan? Vastaus on lyhyt: niin kauan kunnes hallitus antaa käskyn sulkea ne. Tällöin ravintoloitsijan näkökulmasta positiivista olisi se, että vakuutus mahdollisesti korvaisi vuokrat ja palkat, Linnonmaa kirjoitti.

Linnonmaa vakuutti, että ovet pysyvät auki, ellei pakkosulkeminen tule eteen.

– Kunnes näin tapahtuu, niin meillä on ihanan henkilökunnan lisäksi Annankadulla ja Kalevankadulla päivisin herkulliset kahvilatarjoilut ja iltaisin laseihin virtaa viini. Porukkaa on sen verran vähän, että voidaan istua etäisyyden päässä toisistamme, Jaajo vakuutti.

Kauppalehti uutisoi helmikuun lopulla, että tunnettu juontaja Jaajo Linnonmaa on ostanut tammikuussa 25 prosentin osuuden Bricco Partnersista. Yhtiön italialainen viiniravintola sijaitsee Helsingin keskustassa.

Ravintola Briccon esittelytekstissä kerrotaan, että ”baarin takana on intohimo ja rakkaus italialaisiin viineihin, antipastoihin ja rentoon elämänasenteeseen.” Yrityksen verkkosivuilla kerrotaan, että kaikki viinit ovat ”orgaanisia, osa biodynaamisia”, ja että viinit tulevat pieniltä italialaisilta perhetiloilta.

Yksi keskeinen ajatus on se, ettei viiniä tilatessa tarvitse tietää viinien maailmasta mitään.

Linnonmaa kuvaili itseään Kauppalehden haastattelussa ”peruskaljanlitkijäksi”, jolle kysymykset viinien erilaisista ominaisuuksista ovat tuntuneet hieman kiusallisilta. Hän kuitenkin vakuuttui ravintolan konseptista noin vuosi sitten.

Ravintolan toinen perustaja Heikki Vedenoja kertoi Ilta-Sanomille, että ravintolassa tarjotaan matalan kynnyksen viinikoulutusta. Olutta on tarjolla vain yhtä sorttia. Henkilökunta on tarvittaessa valmiina opastamaan asiakkaita viinien maailmasta, lisäksi ravintolassa järjestetään viinimaisteluita.

– Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia viinin äärellä, Vedenoja sanoi Ilta-Sanomille.