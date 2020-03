Sillä silmällä -tähti paljasti karun seikan lapsuudestaan: yritti muuttaa ulkonäköään äärimmäisellä keinolla ollessaan vain 10-vuotias

Tan France on nykyään menestynyt tv-tähti, mutta toisin oli nuorena, jolloin hän kipuili rankasti identiteettinsä kanssa.

Netflix lanseerasi suositun Sillä silmällä -sarjan uusiksi vuonna 2018. Alunperin vuonna 2003 alkanut tositelevisosarja uudistui ja pyörähti käyntiin Netflixissä viiden tuoreen johtohahmon voimin. Yksi uudella kaudella seikkailevasta viidestä avoimesti homoseksuaalisesta miehestä on Tan France, 36, joka toimii ohjelmassa muotiasiantuntijana ja auttaa ihmisiä löytämään oman tyylinsä.

Francen kasvattivat pakistanilaiset vanhemmat, jotka olivat muslimeja. Homoseksuaalisuus oli perheessä tabu. Myöhemmin Francesta tuli kuitenkin ensimmäinen tv:ssä avoimesti homoseksuaalisena muslimina esiintynyt mies. Matka menestykseen ja tv-ruutuihin ei ole ollut Francelle helppo. Mirrorille antamassaan haastattelussa France avautuu lapsuutensa ja nuoruutensa haasteista ja vaikeasta matkastaan mieheksi, joka hän on tänä päivänä.

Tan France eli lapsuutensa uskonnollisessa perheessä.

Yksi haastavimmista hetkistä Francen elämässä tuli vastaan vain 10-vuotiaana. Silloin hän kipuili ihonvärinsä kanssa ja toivoi olevansa vaaleampi. Siksi nuori France turvautui äärimmäiseen keinoon.

– Noin 10-vuotiaana kävin läpi sellaiseen vaiheen, jolloin käytin serkkuni kasvoja vaalentavaa voidetta joka yö. Laitoin sitä, koska halusin sulautua joukkoon, France paljastaa.

Hän kärsi jatkuvasta ulkopuolisuuden tunteesta ja koki olevansa ujompi kuin muut.

– Olin sulkeutunut ja päätin, ettei kukaan saa tietää millainen oikeasti olin. Tiesin nimittäin olevani erilainen. Itseäni suojellakseni leikin olevani hetero, aggressiivinen, tavallinen poika, joka tykkäsi pelata jalkapalloa. Mikä valhe, hän muistelee nyt.

Tan ja Rob France ovat olleet yhdessä yli 10 vuotta.

Nykyään France kertoo kuitenkin elävänsä onnellista ja tasapainoista elämää. Hän kertoi homoseksuaalisuudestaan 16-vuotiaana.

– En halunnut enää elää valheessa. Muutin kotoa Doncasterista Manchesteriin, isoon kaupunkiin, jossa oli helpompi löytää samankaltaisia ihmisiä. Perheeni oli upea ja tuki minua ja he ymmärsivät tilanteen, France kertoo.

Yksi iso syy hänen onneensa on hänen nykyinen aviomiehensä Rob France, jonka kanssa hän on ollut naimisissa jo 11 vuotta. Pari tapasi netissä vuonna 2008 ja rakastui heti.

– Rob on lempi-ihmiseni koko maailmassa. Suhteeni häneen on helpoin, iloisin ja varmin asia tässä maailmassa. Kun ihmiset kertovat, että avioliitto on kovaa työtä, mietin vain, että silloin olet väärässä liitossa, France toteaa.

Sillä silmällä -ohjelman uudet kasvot Bobby Berk, Antoni Porowski, Tan France ja Jonathan Van Ness. Kuvasta puuttuu viides jäsen Karamo Brown.

Sillä silmällä -sarja on ollut suuri menestys. Kun alkuperäinen Fab Five vaihtui, yksi uusista kasvoista oli kampaaja Jonathan Van Ness. Siinä missä France huolehti ohjelmaan osallistuneiden tyylistä, otti Van Ness sarjassa haltuunsa hiusten ja ihonhoitotottumusten muutokset.

Viime syksynä Van Ness, 32, kertoi The New York Timesin haastattelussa ensimmäistä kertaa olevansa hiv-positiivinen. Hän sanoo salanneensa sairauden vuosien ajan ja jännittäneensä, millainen ihmisten reaktio tulisi olemaan, jos hän kertoisi siitä julkisuudessa.

Jonathan Van Ness päätti lopulta kertoa maailmalle hiv-positiivisuudestaan.

Kun Sillä silmällä julkaistiin Netflixissä, pelkäsi Van Ness menneisyytensä palaavan vainoamaan häntä.

– Sarjan alussa oli vaikeaa ja mietin, pitäisikö minun kertoa olevani hiv-positiivinen. Sitten ymmärsin, että Trumpin hallinto on tehnyt kaikkensa leimatakseen seksuaalivähemmistöt, hän toteaa lehdelle.