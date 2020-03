Kotikaranteenissa oleva Sara Sieppi avasi suunsa kipeästä aiheesta – poikkeuksellinen tilanne nosti esiin sinkkuelämän varjopuolen

Omaehtoisessa karanteenissa olevalla Sara Siepillä on takanaan jo monta kotipäivää. Yksin vietetty aika sai missikaunottaren pohtimaan omaa yksineloaan.

Suomessa jylläävä koronaepidemia on pakottanut ihmiset viettämään poikkeuksellisesti aikaa kotioloissa. Yksi kotiin vetäytyneistä on vuoden 2011 Miss Suomi ja sosiaalisen median vaikuttaja Sara Sieppi, joka on esimerkillisesti ollut omaehtoisessa karanteenissa jo monta päivää.

Sieppi jakoi Instagram-sivuillaan puhuttelevan päivityksen, jossa hän kertoo kotona vietetyn ajan saaneen hänet pohtimaan yksineloaan uudelleen. Hän myöntää, että karanteenissa vietetty aika on saanut hänet tuntemaan olonsa yksinäiseksi.

– Oon ehkä vähän salaa ollut kateellinen niille perheille, jotka viettävät tällä hetkellä paljon aikaa yhdessä. Näin yksineläjänä tämä erikoinen ajanjakso on laittanut myös mut miettimään elämää, Sieppi aloittaa päivityksensä.

– Kun yhtäkkiä sun elämästä riisutaankin kaikki se sosiaalinen verkosto (onneksi meillä on silti puhelimet), eikä kotona ole ketään, tulee kieltämättä aika yksinäinen fiilis – valehtelisin, jos yrittäisin väittää jotain muuta. En ole tuntenut olevani yksinäinen aikaisemmin, päinvastoin. Ja kun olen ollut yksin, olen nauttinut siitä.

Sinkkuelämää viettävä Sieppi toteaa, että ystävillä ja lähiomaisilla on valtava merkitys silloin, kun omaa kumppania tai perhettä ei ole tukemassa. Vaikka monessa suomalaisperheessä on tällä hetkellä varsinainen kaaos etätyöskentelun ja koulujen sulkemisen vuoksi, Sieppi nostaa esiin asian positiivisen laidan.

– Vieläkin enemmän osaa arvostaa niitä tärkeitä ja rakkaita ystäviä täällä Stadissa ja sitä, kuinka korvaamaton tukiverkosto mulla on pohjoisessa.

– Vaikka teillä voikin olla tällä hetkellä täysi kaaos kotona, lapset itkevät, tekemistä täytyy keksiä koko ajan, tiskivuoret hipovat kattoja ja seesteinen rauha oli ehkä viime vuoden juttu (jos silloinkaan) – teillä on toisenne, koko ajan.

Monet julkisuudesta tutut, Siepinkin ystäväpiiriin kuuluvat naiset, kuten Janna, Rosanna Kulju ja Shirly Karvinen ovat osoittanut tukensa Siepille jättämällä sydämen päivityksen kommenttiosioon.

Lopuksi missikaunotar rohkaisee jokaista yksineläjää pysyttelemään kotona yksinäisyyden tunteesta huolimatta.

– Yksineläjät, muistetaan kaikesta huolimatta pysytellä kotona mahdollisimman paljon. Kavereiden viini-illat kyllä odottelee tulevaisuudessakin. Nyt mennään cokiksen voimalla ja niitä frendien läppiä voi lukea vitsikirjoistakin. Voimii, Sieppi kirjoittaa.

Koronavirusepidemia laittoi Siepin suunnitelmat kertaheitolla uusiksi, sillä hänen oli viime viikonloppuna tarkoitus suunnata Kemiin viettämään hänen sisarensa 30-vuotispäivää. Vielä tuolloin tilanteen vakavuus ei ollut selvinnyt hänelle, ja yllättävä käänne suututti missikaunottaren.

– Purin ärsytystäni perheemme WhatsApp-keskustelussa ja vähintäänkin hiillyin jokaisesta äitini sanasta: ”Riski olla lähellä -varsinkin lentokoneessa – sairastuneita alkaa olla todellinen. Valitettavasti. Jos pystyy välttämään lentämistä, kannattaa.” Mielestäni se oli täysin ylianalysointia. Aina hän jaksaa ylianalysoida. Ja miksi hemmetissä kaikki ihmiset ostavat kaupasta vessapaperit ja kuivamuonat? Täysin ylireagointia, Sieppi kirjoitti blogissaan viime viikolla.

Sieppi kertoo nauttivansa yksin olemisesta, mutta koronaepidemia on muuttanut tilanteen täysin.

Sieppi kuitenkin kirjoitti, että jo seuraavana päivänä hänen suhtautumisensa asiaan muuttui täysin. Hän kertoi alkaneensa ymmärtämään kaupasta elintarvikkeita hamstraavia ihmisiä ja olleensa lopulta äitinsä kanssa samaa mieltä lentomatkustamisen riskeistä.

Siepin mukaan koronavirustilanne on johtanut lopulta myös siihen, että myös hänen työtilanteensa on kokenut kolauksen, kun erinäisiä tapahtumia on päätetty perua ympäri Suomen. Sieppi kuitenkin totesi olevansa sitä mieltä, että tässä tilanteessa varovaisuus on enemmän kuin tarpeellista.

– Mietiskelen täällä, josko ajaisin taas pohjoiseen perheeni luo, kun kalenteri onkin yhtäkkiä aika tyhjä kaikista menoista. Työt pystyn hoitamaan etänä (tiedostan, että kaikilla ei ole siihen mahdollisuutta), eikä turha hengailu julkisilla paikoilla ole nyt muutenkaan järkevää. Seuraavat päivät näyttävät siis leffoja, sarjoja, kirjoja, omaa aikaa ja ulkona lenkkeilyä, Sieppi pohdiskeli.

– Jotenkin sitä luulee muka aina tietävänsä, mitä elämässä tulee tapahtumaan, mutta hetkessähän tässä tulisi vain mennä. Pidetään huolta läheisistämme ja pysytään terveenä, hän päätti kirjoituksensa.