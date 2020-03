Jukka Hildén ja Chachi-rakas menettivät kotinsa koronan vuoksi – taistelevat nyt päästäkseen takaisin Suomeen

Kodittomaksi jääneet Jukka Hildén ja Chachi Gonzales palaavat Sophia-tyttärensä kanssa Suomeen koronavirusepidemian ajaksi.

Duudsoneista tuttu Jukka Hildén ja tämän tanssijapuoliso Chachi Gonzales ovat joutuneet painajaismaiseen tilanteeseen Los Angelesissa jylläävän koronaviruksen vuoksi.

Hilden jakoi Instagram-tilillään päivityksen, jossa hän kertoo perheen menettäneen kotinsa viruksen vuoksi. Yllättäen kodittomaksi jäänyt perhe yrittää parhaillaan päästä takaisin Suomeen.

Pariskunnalla on vasta kolmen kuukauden ikäinen tytär Sophia.

– Lähetän kaikille paljon rakkautta ja onnea. Toivon, että kaikki ovat turvassa pitäen itsestään, perheestään ja ystävistään huolta ja kuuntelevat terveysviranomaisten määräyksiä, Hilden aloittaa päivityksensä.

Hän kertoo viruksen muuttaneen perheen elämän kertaheitolla.

– Me menetimme juuri kotimme Los Angelesissa koronaviruksen vuoksi ja taistelemme päästäksemme takaisin Suomeen tyttäremme Sophian kanssa, joka on vasta kolmen kuukauden ikäinen. Perheemme on tarkoitus lentää tänään illalla ja toivomme, että lentoa ei peruta.

Perheen virallinen koti on Los Angelesissa, mutta he ovat viettäneet runsaasti aikaa Jukan kotimaassa Suomessa, jossa Sophia-tytär syntyi.

Jukka Hildén ja Chachi Gonzales tapasivat Ultimate Expedition -ohjelman kuvauksissa Perun vuoristossa.

– Olemme otettuja kaikesta tuesta, jota olemme saaneet ympäri maailmaa ja kiitos siitä. Tällä hetkellä olemme kodittomia ja tilannetta on vaikea hallita. Haluamme vain Sophia-vauvamme Suomeen ja takaisin lasteni Sisun ja Lilin luokse, Hildén kirjoittaa.

Hildénillä on kaksi lasta aiemmasta liitostaan: vuonna 2010 ja 2014 syntyneet lapset asuvat Suomessa äitinsä kanssa.

– Me olemme kunnossa! Meillä ei ollut kotia, johon palata ja virus keskeytti suunnitelmamme etsiä uutta. Palaamme Suomeen tilanteen ajaksi ja ollaksemme turvassa läheisten luona, Chachi puolestaan kommentoi puolisonsa päivityksen alle.

Pariskunnan tytär Sophia syntyi marraskuun lopussa

Hildén tapasi Gonzalesin ollessaan vielä naimisissa ex-puolisonsa Outin kanssa. Kaksikko tutustui Hildénin juontaman Ultimate Expedition -ohjelman kuvauksissa Perun vuoristossa.

Hildén ja Gonzales kihlautuivat elokuussa 2018. Pari julkisti ilouutiset Instagramissa, jossa Gonzales esitteli muhkeaa timanttisormustaan. Liitto solmittiin Lapissa.

Myös tieto parin perheenlisäyksestä paljastui sosiaalisen median kautta ja pariskunnan tytär Sophia syntyi marraskuun lopussa. Pari muutti Suomeen kodistaan Kaliforniasta, jotta pienokainen voisi syntyä Jukan kotimaassa.