Prinsessa Sofia opetti lapsiaan pesemään kädet oikein – seuraajat ihastelevat vastuullisia vanhempia

Prinsessa Sofia haluaa ehkäistä koronaviruksen leviämistä ja opetti lapsensa pesemään kädet oikeaoppisesti.

Ruotsin prinsessa Sofia haluaa osaltaan vaikuttaa koronavirustilanteeseen. Prinssi Carl Philipin ja prinsessa Sofian yhteisellä Instagram-tilillä julkaistussa kuvassa Sofia opettaa jälkikasvuaan pesemään kädet oikein.

– Tämä on uusi ja outo tilanne, joka koskettaa monia tavalla tai toisella. Ajattelemme teitä kaikkia, kirjoittaa Sofia kuvan yhteydessä.

Prinssi Carl Philipillä ja prinsessa Sofialla on kaksi lasta. Prinssi Alexander on 3-vuotias ja vuonna 2017 syntynyt pikkuveli prinssi Gabriel on 2-vuotias.

Kuva on kerännyt runsaasti kommentteja, joissa Sofian ratkaisua ylistetään.

– Kiitos tästä. Olette tärkeitä Ruotsille. Voitte inspiroida sekä nuoria että vanhoja.

– Kiitos, että haluatte vaikuttaa. Vietetäänhän kaikki aikaa kotona ja sisätiloissa!

– Niin suloiset pienet kädet! On hienoa, että opetatte lapsenne hyville tavoille.

Poliisi pysäytti

Ruotsin prinssi Carl Philipin ja prinsessa Sofian tavanomainen automatka sai varsin erikoisen käänteen, kun poliisi pysäytti heidät.

Yrittäjä Gunilla von Platenista kertovassa kirjassa Draken i rummet (suom. Lohikäärme huoneessa) Gunilla kertoo ikimuistoisesta tilanteesta Carl Philipin ja Sofian kanssa.

Gunilla oli tavannut prinssiparin illallisella, jonka jälkeen Carl Philip ja Sofia tarjosivat hänelle kyydin kotiin. Leppoisa automatka keskeytyi yllättävällä tavalla.

Prinsessa Sofia ja prinssi Carl Philip kesällä 2019.

– Carl Philip ajoi autoa ja minä istuin takapenkillä. Jutustelin kuluneesta illasta, kuten ruoasta ja ihmisistä, kunnes yhtäkkiä kuulimme poliisiauton sireenit ja meidät käskettiin pysähtymään, Gunilla kertoo toimittaja Malin Roosin kirjoittamassa teoksessa.

Autossa vallitsi hetken aikaa varsin stressaantunut tunnelma.

– Prinssi oli varma, että hän oli ajanut nopeusrajoitusten mukaan. Siitä huolimatta hermostuminen ei ollut ihme, sillä auto pysäytettiin keskellä yötä, hän jatkoi.

Prinsessa Sofia ja prinssi Carl Philip haluavat tehdä osansa koronavirustilanteen helpottamiseksi.

Prinssi nousi ulos autosta ja kysyi virkavallalta, kuinka hän voisi auttaa. Tilanne muuttui hulvattomaksi, kun poliisi vastasi Philipin kysymykseen huvittavalla kommentilla.

– Kappas, se oletkin sinä. Kuulin, että tiellä voisi tulla vastaan kuninkaallinen ja luulin, että se olisi Zlatan, poliisi totesi ja repesi nauruun.

Kuningas-titteliä käyttää nimittäin myös jalkapalloilija Zlatan Ibrahimovic. Häntä on usein kutsuttu jalkapallokenttien kuninkaaksi.