Yhdysvaltalainen Youtube-tähti jäi koronan takia jumiin Lappiin – heitti tilanteestaan jäätävän arvion

Miljoonien seuraama tubettaja CloeCouture jäi vallitsevan koronavirustilanteen takia jumiin Suomeen.

Koronavirus on saanut useat valtiot sulkemaan rajojaan. Kriittisellä hetkellä reissussa olleille tilanne on aiheuttanut ongelmia, sillä moni on jäänyt matkakohteeseen.

Maailmalla suosittu muotitubettaja CloeCouture, oikealta nimeltään Cloe Feldman, 22, on kertonut Instagramissa jääneensä jumiin Suomen Lappiin. Suosittu Youtube-tähti asuu Yhdysvalloissa.

Kaksi päivää sitten julkaisemansa kuvan yhteydessä Cloe kertoo haastavasta tilanteestaan. Kuvassa Cloe poseeraa julkkisten suosimassa Kakslauttasen Arctic Resortissa talvivaatetuksessa.

– Jumissa Suomessa, mutta en ole siitä kovin järkyttynyt. Ranskan lentoni peruttiin, toivottakaa onnea.

Monet Cloen seuraajista ovat kommentoineet tähden erikoista tilannetta, joka jakaa mielipiteet. Toiset ovat innoissaan Cloen matkasta, kun taas toiset kritisoivat päätöstä matkustaa näinä aikoina.

– Olet turvassa Suomessa, joten nauti! Nauti luonnosta, kirjoittaa eräs seuraaja.

– Tulet olemaan siellä jumissa jonkin aikaa, sillä kaikki lennot on peruttu.

– Sinun ei pitäisi matkustaa! Meidän kaikkien on nyt pysyttävä kotona!

Sittemmin suositun Youtube-tähden ongelma on ratkennut, sillä Cloe sai varattua itselleen lennon Los Angelesiin.

– Näkemiin Eurooppa. Ne opetukset ja kokemukset, jotka sain tällä matkalla, elävät kanssani, kun jatkan polullani. Olen todella siunattu, kun minulla on mahdollisuus kokea kauniita ihmisiä, luontoa, ruokaa, arkkitehtuuria ja taidetta.

Cloe kokee olevansa etuoikeutettu, kun hänellä oli mahdollisuus lähteä suunnittelemalleen matkalle Eurooppaan ja Suomeen.

– Olen niin kiitollinen, että minulla oli mahdollisuus matkustaa, sillä suunnittelin tätä matkaa todella kauan. Nyt kuitenkin suuntaan takaisin Los Angelesiin ja liityn omaehtoiseen karanteeniin muiden kanssa.

Floridasta kotoisin olevalla Cloella on CloeCouture-nimisellä Youtube-kanavallaan yli 6 miljoonaa tilaajaa. Monia Cloen videoista on katsottu yli 5 miljoonaa kertaa. Tubettamisen hän aloitti 13-vuotiaana.