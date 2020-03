Ex-missi Noora Vennamo vetäytyi vuosia sitten julkisuudesta – pyörittää nykyään kahta ravintolaa

Noora Vennamon elämä on muuttunut suuresti julkisuusajoista.

Noora Vennamo vetäytyi vuosia sitten julkisuudesta. Nykyisin hän omistaa Hämeenlinnassa kaksi ravintolaa.

Iloisesti hymyilevä Noora Vennamo tervehtii tulijoita hämeenlinnalaisen ravintolan edessä. Vasta illansuussa avautuva paikka on vielä kiinni. Noora ottaa avaimet ja avaa oven.

– Tervetuloa Juliuksen Olohuoneeseen.

Se on toinen Nooran omistamasta kahdesta ravintolasta. Nimensä paikka on saanut Nooran aviomieheltä Julius Hyvöseltä. Omistajan oma nimi oli jo varattuna, sillä sen hän oli antanut vuonna 2015 avaamalleen Nooran Viinibaarille.

Kahden ravintolan pyörittäjällä riittää kiireitä. Haastatteluun Noora saapuu suoraan tavaranhakureissulta tukusta. Ostokset hän on käynyt sullomassa kiireellä viinibaarin kylmätilaan.

Olohuoneessa hän pyytelee anteeksi, kun ei ole ehtinyt vielä siivota edellisen illan jäljiltä. Turhaan pyytelee. Olen käynyt paikoissa, jotka eivät ole näin siistejä siivoamisen jälkeenkään.

Noora Vennamo ja Ellen Jokikunnas muotinäytöksessä 1998.

Noora on pukeutunut kokomustaan asuun. Liekö kiireessä valittu. Nooran nostaessa kättä, paljastuu paidan kainalosta reikä. Näillä mennään eikä Noora kuviakaan varten käy puuteroimassa nenäänsä tai korjailemassa meikkiä.

– Herään kymmenen paikkeilla. Ennen baarien avautumista hoidan paperitöitä ja muita juoksevia asioita. Nukkumaan menen kolmen aikoihin yöllä. Elämä on jotenkin stressittömämpää kuin aiemmin. Toki mulla on ihan järjettömät lainat, mutta olen vastuussa vain itselleni.

Noora oli 2000-luvun taitteen julkkiskaunotar, joka kyllästyi rooliinsa ja katosi lehtien sivuilta omasta halustaan.

Kahdeksan vuotta sitten turkulainen Noora muutti Hämeenlinnaan. Tuota pikaa hänestä tuli ravintoloitsija.

– Viinibaariin eivät kaikki asiakkaat aina mahtuneet. Ovelta kääntyi perjantai- ja lauantai-iltaisin 100-150 ihmistä. He olivat pettyneitä, koska kaupungissa ei ollut toista seurusteluravintolaa.

Laajentaa ei voinut, sillä isompi tila olisi pilannut intiimin paikan tunnelman. Noora vastasi huutoon perustamalla Juliuksen Olohuoneen.

Baaritöistä Nooralla on vankka kokemus. Ensimmäisen kerran hän oli tiskin takana jo neljännesvuosisata sitten.

– Sen ajan, jonka olin julkisuudessa, päätyö oli baareissa. Paitsi sen kolmisen vuotta, kun olin mallitoimisto Fashion Teamin koreografina.

Miss Yyteri -kilpailussa Porissa Noora Vennamo (oik.) sijoittui toiseksi perintöprinsessaksi.

Noora oli vastikään puhumassa Tekijä 2020 -messuilla aiheesta Uratarina –tiskarista ravintoloitsijaksi.

– Aikaa oli 25 minuuttia. Sanoin, että mun uratarina ei siihen mittaan mahdu.

– Fashion Teamin koreografiksi päädyin, kun minua edeltänyt lopetti. Olin tehnyt mallina näytöksiä ja sanoin Marjo Sjöroosille, että voisin tehdä koreografioita. Myöhemmin olin myös kouluttajana mallikursseilla. Lisäksi tein koreografioita Miss Suomi- ja Suomen Neito -kiertueille.

Kissanaiset Noora Vennamo ja Helena Lindgren vuonna 2004.

Omaakin missikokemusta Nooralle ehti kertyä. Hän ei kuitenkaan ole Miss Suomen perintöprinsessa, kuten joskus on virheellisesti mainittu.

– Aika kultaa muistot. En ollut edes finaalissa, Noora nauraa.

– Muutin lukion jälkeen Helsingistä Turkuun. Olin käynyt mallikoulun ja olin missikisojen alkukarsinnoissa hakemassa näytöskokemusta. En koskaan ajatellut, että menisin Miss Suomi -kisoihin, mutta niissä oli kivaa. Tykkäsin esiintyä, näytellä vaatteita ja opetella koreografioita.

Noora voitti Lappeenrannan osakilpailun. Asia, josta hyvä ystävä vieläkin jaksaa muistuttaa Miss Lappeenranta -tittelillä. Siitä alkoi lööppijulkisuus. Täysin vahingossa, kun semifinalisteista tehtiin lehtijuttu.

– Olin lööpissä bikineissä. Olin ravintolassa töissä ja ajattelin, että nyt en voi mennä töihin. Isä soitti sanoneensa virkakuskille, että nyt parkkiin, kun hän näki lööpin R:n ikkunassa. Minulle hän totesi, että tämä tuli vähän puskista. Sanoin, että niin minullekin.

Nooran isä, pitkän linjan poliitikko Pekka Vennamo (SMP), oli tuohon aikaan Soneran pääjohtaja. Nuhteita tytär ei kuitenkaan saanut.

– Isä sanoi, että ihan fiksusti olit vastannut. Vanhemmat ovat aina tukeneet meitä lapsia kaikessa, kunhan ei murhata ketään tai ryöstetä pankkeja. Jokainen on saanut elää omaa elämäänsä.

Noora Vennamo kuvattuna Hämeenlinnassa Juliuksen olohuoneessa.

Seurasi, jos ei nyt lööppiputki, niin isojen lehtijuttujen kavalkadi kuitenkin.

– Varmaan se johtui siitä, että oli tunnettu sukunimi. Mitään muuta en ollut tehnyt kuin pyörähdellyt vähän catwalkilla.

Koreografina ja mallien kouluttajana Noora kiersi Turku-Helsinki-Tampere -kolmiota niin tiukalla tahdilla, että voimat loppuivat.

– Mun työmoraalilla kaikki hoidetaan. Se johti siihen, että poltin itseni loppuun. Lopetin työt, leikkasin keittiösaksilla hiukset lyhyiksi ja värjäsin ne oranssiksi. Sen jälkeen istuin nelisen kuukautta ystävien luona pelaamassa Maailman valloitus -peliä.

– Olin vasta vähän päälle kaksikymppinen. Loppuunpalamiseen vaikutti mallimaailman pinnallisuus ja se, että työstä tuli rutiini. Sen jälkeen annoin paljon haastatteluja, koska niistä sai rahaa. Sitten tuli ajatus kuka mä oon ja miksi teen tämmöstä, kun en siitä tykkää. Tämä tapahtui siinä vaiheessa, kun tytär Daniela syntyi.

Vuonna 2004 Noora löysi itsensä opiskelemasta teatteri-ilmaisua. Hän oli käynyt kaverinsa kanssa Haluatko filmitähdeksi -ohjelman castingissa.

– En ollut teatteri-ihminen, mutta minut valittiin. En ole koskaan pelännyt heittäytyä ja hupsista, olin tv-ohjelmassa.

Ohjelmassa esitettiin kohtauksia tunnetuista elokuvista. Nooran ongelma oli, että ne eivät olleet tunnettuja hänelle. Silti hän ylsi viittä vailla finaaliin.

– Tuottaja sanoi, että ilmeisesti et ole katsonut yhtään elokuvaa elämäsi aikana. Välillä vedin ihan riman alta, välillä nerokkaasti. Menin ihan sen kässäripätkän mukaan, minkä käteeni sain.

Ohjelmasta Noora sai idean hakea opiskelemaan teatteri-ilmaisua Turkuun sekä näyttelijälinjalle Teatterikouluun. Ensin mainittu tärppäsi heti.

– Ymmärsin nopeasti, etten halua olla näyttelijä. Mieluummin toimin kulisseissa. Valmistuin Turusta ja siinä sivussa opiskelin tehosteräjäyttäjäksi. Toimin sitten alan yrityksen myyntijohtajana ja suunnittelin pyroteknisiä kokonaisuuksia.

Noora kävi jopa A-luokan räjäyttäjäkoulutuksen, mutta ei mennyt tarvittavaan työharjoitteluun, joten kallioita hän ei päässyt räjäyttämään. Tosin opintovaiheessa pääsi. Ensin poralla reikiä kallioon, dynamiittilataus ja räjäytys.

Vuonna 2008 tuli taantuma. Firmoilla ei enää ollut varaa ampua rahaa taivaalle ilotulitteiden muodossa. Nooralta loppuivat työt.

– Menin takaisin baarihommiin. Pari vuotta olin Kultaranta Resortissa, aluksi tarjoilijana, lopulta ravintolapäällikkönä. Sieltä pyydettiin Airiston matkailukeskukseen kohdepäälliköksi.

– Tein jopa 20 tuntisia työpäiviä. Mun työmoraalilla töitä oli liikaa. Olin siellä jätevesiletkun liitoksena, yritin elvyttää kuollutta ja vaikka mitä. Airisto on mulle edelleen rakas paikka.¨

Noora jaksoi hurjaa työtahtia runsaan vuoden. Hän muutti Hämeenlinnaan, klassikko tarina, miehen perässä. Tosin ei nykyisen aviomiehen.

Ja jälleen kerran, töitä löytyi baaritiskin takaa.

– Ostin Hämeenlinnasta asunnon ja muutin tyttären kanssa. Kun suhde kariutui, tytär halusi jäädä tänne. Kun keikkatyöläiselle ei riittänyt ympäri vuoden töitä baareissa, keksin perustaa oman.

– Tein sen sillä riskillä, että osaan palvella ihmisiä. Kun he tulevat mun luo, he tulevat uudestaankin. Päätin, että pyöritän baaria loppuikäni.

Noora tiesi vahvuutensa. Hänen viinibaaristaan tuli suosittu, piti palkata työvoimaa ja tuota pikaa avautui Juliuksen Olohuone.

Nimen paikalle antaneen nykyisen aviomiehensä Noora on tuntenut jo kauan. Parisuhteeksi tuttavuus muuttui siinä vaiheessa, kun Noorasta tuli baariyrittäjä.

– Meidän elämät törmäsivät sillä tavoin, että meistä tuli pariskunta. Hän oli ihanasti mukana rakentamassa viinibaaria. Baari oli ollut pystyssä puolitoista vuotta, kun kolmisen vuotta sitten menimme naimisiin.

Noora kokee nyt olevansa vahvimmin omillaan kuin kertaakaan aiemmin elämässään. Hän ei ole enää Pekka Vennamon tytär eikä kaikkien tuntema julkkis.

– Täällä minut tunnetaan Viinibaarin Noorana.

Haastattelu keskeytyy, kun Nooran puhelin soi. Työntekijä soittaa Viinibaarista. Noora antaa ohjeita baarissa keskiviikkoiltapäivisin olevaa after work -buffetia varten. Buffet on ilmainen jokaiselle minkä tahansa juoman ostajalle. Menestys? No todellakin!

Noora perustelee ilmaisuutta sillä, että buffet tulee halvemmaksi kuin mainonta ja on monin verroin mainontaa tehokkaampi keino houkutella asiakkaita.

– Yrittäjällä ei välillä ole muuta kuin oma usko. Mun tukipilari on se, että osaan palvella asiakkaita niin, että he tulevat uudestaan. Teen tätä sydämelläni.

Yksi monista kehuvista kommenteista Tripadvisorissa kertoo paljon: "The owner is a big-hearted woman".

Juttu on julkaistu alun perin Ilta-Sanomien viikonvaihteen lehdessä lauantaina 14.3.