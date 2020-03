Alexi Laiholle oli selvää, että hän jatkaa vaikka Children of Bodom hajosi – ”Tuli uusi innostus”

Alexi Laiho ja kumppanit soittavat tästä lähtien Bodom After Midnight -nimen alla.

Kun kymmenen levyä julkaissut ja maailmaa pitkään yhdessä kiertänyt, vuonna 1993 perustettu Children Of Bodom lopetti toimintansa Helsingin jäähallin konsertin jälkeen joulukuussa 2019, oli Alexi Laiho uuden haasteen edessä.

Mitä tässä haastavassa tilanteessa teki kitaristi, biisinikkari ja bändiliideri, joka on rankattu useiden musiikkijulkaisujen asiantuntija- ja lukijaäänestyksissä planeetan parhaaksi metallikitaristiksi? Espoossa 1979 syntynyt sisupussi pyyhkäisi pölyt olkapäiltään ja käynnisti koneet.

– Oli ihan selvää, että mä jatkan. En kelannut kertaakaan, että rupeaisin lopettelemaan. Kysyin Danielilta, että mikä hänen kantansa on, ja olimme samaa mieltä: jatketaan ja etsitään uudet ukot, Laiho kertoo IS:lle.

Laiho ja kitaristi Daniel Freyberg, joka ehti soittaa Children of Bodomissa vuodesta 2016 lähtien, saivat palaset loksahtamaan kohdalleen. Rumpaliksi lupautui Paradise Lostissa vuodesta 2015 soittanut Waltteri Väyrynen, basson varteen valikoitui Santa Cruzista tuttu Mitja Toivonen. Kokoonpanon täydentää alkuun kiertuejäsenen ominaisuudessa kosketinsoittaja Lauri Salomaa.

– Kaikki ovat mukavia sällejä ja meistä on tullut nopeasti frendejä. He ovat ammattitaitoisia ja työmoraali on samaa luokkaa kuin meikäläisellä. Nyt ollaan treenattu aivan helvetin aktiivisesti. Meillä on parikymmentä biisiä kasassa ja lisää otetaan niin paljon kuin mahdollista.

Alexi Laiho lavalla Children of Bodomin keikalla Helsingin Kaisaniemessä elokuussa 2019.

Uutta miehistöä käytiin katsastamassa keikkaolosuhteissa.

– Käytiin Danielin kanssa viime kesänä katsomassa keikkaa, jossa Mitja soitti. Tuli heti mieleen, että hän olisi kova optio. Mentiin saman tien juttelemaan ja pyydettiin mukaan. Rumpalia puitiin pitkään. Daniel ehdotti lopulta Waltteria. Ei olla koskaan soitettu kimpassa, mutta semitunsin molemmat. Mentiin sitten nelistään treenikämpälle jamittelemaan. Heti tuntui, että tässä on hyvä fiilis ja oikea kemia. Kaikki olivat samaa mieltä.

Kosketinsoittaja Salomaa on tässä vaiheessa vasta bändin kiertuekokoonpanossa.

– Kiipparisteja on tässä genressä vähemmän tarjolla. Salomaasta tiesin, että soittohommat on hallussa. Hän pystyy blokkaamaan juttuja itsekseen. Ei tarvitse näyttää erikseen jokaista nuottia.

Bändin nimi juontaa juurensa Children of Bodomin tuotantoon. Bodom After Midnight -niminen biisi löytyy bändin kolmannelta studioalbumilta Follow the Reaper, joka julkaistiin vuonna 2000.

– Nimihomma ei ollut kauhean vaikea juttu. Se oli selvää, että vanhaa nimeä ei voinut käyttää, enkä mä alkanut siitä piipittämään. Kun tätä nyt katsoo vähän kauempaa, niin uusi nimi on hyvä juttu. Se on freesi ja silti kenelläkään ei ole epäilystäkään, mikä porukka on kyseessä. Biisihän on mun kirjoittama, niin toki sitä voi käyttää. Nimeen tuli sitten vähän vahingossa after-sana. Se on ihan hauska läppä.

Alexi Laiho kertoo löytäneensä uuden innostuksen tekemiseensä.

Uuden bändin keikat alkavat – mikäli koronavirus sallii – ensi kesän Tuska-festivaaleilta. Sen lisäksi Bodomit voi bongata John Smithissä ja saksalaisella Summer Breeze -festivaalilla. Keikoilla kuullaan taattua ja turvallista materiaalia Children of Bodomilta.

– Periaatteessa vedetään ihan samaa settiä, eli vanhaa bodomkamaa. Niitä hittibiisejä, joita jengi haluaa kuulla. Jokaisella keikalla on kuitenkin eri settilista.

Uuden musiikin tekemisestä Laiho ei vielä osaa sanoa juuta, eikä jaata, eikä Bodomin Hexed-albumin julkaisemisesta ole kulunut kuin vuosi.

– Kyllä mä jotain kirjoitan ja laitan ideoita ylös, mutta en stressaa. Uudella musalla ei ole kiire.

Onko sinulla sellainen olo, että joudut aloittamaan kaiken aivan alusta?

– No, ehkä hyvällä tavalla on. Tuli uusi innostus. Välillä tuntuu kymmenen vuotta nuoremmalta. Onhan tässä paljon kaikkea, mikä piti aloittaa alusta: treenikämpän hommaus, PA:n hankinta ja kaikkea muuta. En mä nyt kuitenkaan ihan alkuruudusta lähde. Takana on kymmenen levyä ja parinkymmenen vuoden ajalta kontakteja. Die hard -fanejakin löytyy. Kun päästään lauteille, selviää mitä he ajattelevat. Siitä pidetään huoli, että keikoista tulee perkeleen hyviä!