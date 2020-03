40 vuotta sitten kajahtaneet laukaukset muuttivat tv:n lopullisesti – koko maailma jännitti, kuka ampui J.R.:n Dallas-sarjassa

J.R. Ewingin ampuminen Dallas-sarjassa mullisti tv-viihteen. Kohtalokkaista laukauksista tulee lauantaina kuluneeksi 40 vuotta.

Öljypohatta J.R. Ewing (Larry Hagman) painaa pitkää päivää toimistossaan. Yhtäkkiä lankapuhelin pirisee, J.R. vastaa, mutta linjan toisessa päässä on hiljaista. Hän laskee luurin ja kaataa itselleen lisää kahvia.

Pimeä toimistorakennus on tyhjillään ja J.R. katselee ulos ikkunasta mietteissään. Sitten käytävällä kuuluu outo kolahdus.

– Kuka siellä? hän huikkaa, mutta ei saa vastausta.

Varovaisin askelin J.R. kävelee kohti ovea. Hän kurkistaa pimeälle käytävälle ja sitten pamahtaa kaksi kertaa. J.R. voihkaisee, hänen kasvonsa vääristyvät tuskasta ja hän lyyhistyy lattialle.

Näin dramaattisiin tunnelmiin päättyi huippusuositun Dallas-sarjan kolmannen tuotantokauden viimeinen jakso tasan 40 vuotta sitten, 21. maaliskuuta 1980.

Kotisohvilla kuohahdettiin. Tv:n suosikkisarja oli jäänyt tauolle kutkuttavassa tilanteessa, eikä juonittelevan J.R:n kohtalosta ollut selvyyttä. Suurin kysymys tv-katsojien huulilla olikin, kuka ampui J.R.:n ja selvisikö hän hengissä?

A House Divided -nimeä kantaneessa jaksossa kajahtaneet laukaukset ovat kaikkien aikojen cliffhanger eli tv-sarjan yhtäkkinen lopetus, jonka ratkaisu nähdään vasta tulevaisuudessa. Ampujan henkilöllisyyttä spekuloitiin jopa lehdissä ja tv:ssä, ja tv-katsojat laskivat päiviä siihen, että sarja viimein jatkuisi CBS-kanavalla.

Todellisuudessa Dallas-sarjan tuotanto oli savustamassa J.R.:ää näyttelevää Larry Hagmania ulos. Villien huhujen mukaan J.R.:n oli tarkoitus palata tv-ruutuihin aivan toisen näyttelijän esittämänä. Tv-katsojille vaihdos olisi selitetty siten, että kirurgit joutuivat rakentamaan öljypohatan kasvot uudelleen ampumisen jälkeen.

J.R. Ewing (Larry Hagman) jäi Dallasin kolmannen kauden päätösjaksossa makaamaan henkitoreissaan toimistonsa lattialle. Dallasin luodit tekivät historiaa ja mullistivat tv-sarjojen tekemisen.

J.R.:n ampuminen teki Dallasista tv-maailman kuumimman ilmiön ja Hagman tiesi arvonsa. Hän pyysi hillitöntä palkankorotusta, eikä suostunut palaamaan kuvauksiin ennen kuin hänen vaatimuksiinsa suostuttaisiin.

– Se oli minulle täydellinen hetki pelata korttini. Larry Hagman haluaa lisää rahaa ja hän haluaa ohjata, Larry Hagman muisteli Television Academyn haastattelussa.

10 päivää kestäneen pattitilanteen jälkeen CBS:n oli pakko suostua tähden vaatimuksiin. Niinpä Hagman palasi kuvauspaikalle rikkaana miehenä. Hän tienasi ennenkuulumattomat 180 000 euroa per jakso ja sai osan oheistuotteiden myynnin tuotosta.

– Ampumisen jälkeen matkustin Lontooseen. Siellä reaktio J.R.:n ampumiseen oli valtaisa. Kävelin kadulla ja bussit pysähtyivät ja ihmiset kuskia myöten juoksivat luokseni pyytämään nimikirjoitusta.

– Niinpä printtasin seteleitä, joissa on naamani ja nimikirjoitukseni, koska ei minulla ollut aikaa antaa nimmaria kaikille halukkaille, supertähdeksi yhdessä yössä noussut Hagman nauroi Television Academylle.

Larry Hagmanille kieron öljypohatan rooli oli todellinen lottovoitto ja teki hänestä supertähden.

Ampujan henkilöllisyys oli tarkoin varjeltu salaisuus ja tietovuotojen pelossa ampumiskohtaus kuvattiin useita kertoja eri näyttelijöillä.

– Minua kävivät ampumassa suunnilleen kaikki kuvaussihteeristä Sue Elleniin, Hagman naureskeli Televisio Academyn haastattelussa 2004.

Jopa Britannian kuninkaallinen perhe lähti mukaan Dallas-huumaan.

– Oli kuningataräiti Elisabetin 80-vuotissyntymäpäivä ja hän tuli juttelemaan minulle. Hän kysyi, ”et varmaan voi kertoa minulle kuka ampui J.R:n?”. Sanoin, että ”rouva, en voi kertoa sitä edes teille”.

Ampumiskohtausta seurannut mediamylläkkä oli CBS-kanavalle lottovoitto, sillä hetken aikaa J.R. ja salaperäinen ampuja olivat Amerikan suurin puheenaihe.

Tv-katsojat saivat jännittää Dallasin paluuta peräti kahdeksan piinallisen kuukauden ajan, sillä näyttelijöiden ammattiyhdistyksen lakko viivästytti kauden alkua.

Dallasin neljännen kauden neljäs jakso Who Done It? (Kuka sen teki?) on yhä Yhdysvaltain tv-historian toiseksi katsotuin tv-lähetys; edelle on päässyt vain M*A*S*H*-sarjan päätösjakso.

Peräti 83 miljoonaa ihmistä oli kerääntynyt television ääreen seuraamaan ohjelmaa. Maailmanlaajuisesti ampujan paljastumisen näki yli 350 miljoonaa ihmistä yli 50 maassa.

Hagman kuvaili Television Academylle ihmetelleensä, kuinka yksi tv-sarjan jakso toi yhteen ihmiset ympäri maailmaa.

– Lentokoneissa puhuttiin ampujasta, ihmiset riensivät kotiin ravintoloistaan ennen jakson esitystä. Dallas oli valtava ilmiö ympäri maailman, enkä tiedä miksi, Hagman muisteli.

J.R. ampuminen nousi otsikoihin ympäri maailmaa.

Kuka sitten hiipi J.R. Ewingin toimistoon ja veti liipaisimesta? Se selvisi kohtauksessa, jossa J.R:n vaimo Sue Ellen (Linda Gray) saapuu Ewingien kartanolle tapaamaan vammoistaan toipuvaa aviomiestään. Pyörätuolissa istuva J.R. yrittää hädissään paeta vaimoaan, jonka luulee yrittäneen murhata hänet.

J.R. nappaa puhelimen ja uhkaa soittaa poliisille. Sitten paikalle pölähtää Sue Ellenin sisko ja J.R:n rakastajatar Kristin Shepard (Mary Crosby). Sue Ellen hoksaa, että sisko on yrittänyt lavastaa hänet murhaajaksi.

– Olen viimein saanut kaiken selville, Sue Ellen julistaa.

Takaumakohtauksessa nähdään, kuinka humalainen ja aseistautunut Sue Ellen saapuu Kristinin asunnolle etsimään aviomiestään. Sue Ellen laskee aseen Kristinin pöydälle ja jättää siihen. Sisko juottaa Sue Ellenille lisää alkoholia ja myöhemmin petetty vaimo sammuu Kristinin sohvalle.

– Sitten menit itse toimistolle. Sinä ammuit J.R:n! Sue Ellen syyttää sisartaan.

Kristin ei kiistä ampumista, mutta hänellä on vielä ässä hihassaan. Hän paljastaa odottavansa J.R.:n lasta.

– Et kai tahtoisi lapsesi syntyvän vankilassa? Siinäpä vasta skandaali, hän virnuilee.

– Minä en mene vankilaan hänen takiaan! Sue Ellen parahtaa ja yrittää riistää puhelimen J.R:n käsistä.

J.R. on saanut poliisin langan päähän, mutta hän sulkee luurin.

– Kukaan ei mene vankilaan. Minä hoidan Kristenin omalla tavallani, hän sanoo pahaenteisesti.

Dallasissa juhlittiin J.R.:n (Larry Hagman) ja Sue Ellenin ( Linda Grey) häitä.

”J.R. oli tuottajien timanttioivallus”

Mediatutkija Veijo Hietala uskoo Dallasin suosion olevan pitkälti J.R. Ewingin ja hahmon erikoisen moraalikäsityksen ansiota.

Dallasin suosio ja sarjassa nähtyä ampumiskohtausta seurannut julkisuusmylläkkä ei ihmetytä mediatutkija ja filosofian tohtori Veijo Hietalaa.

Hän kuvailee Dallasin olleen taitavasti tehty tv-sarja, jossa päähenkilönä hääri poikkeuksellisesti pahis eli häikäilemätön öljypohatta J.R. Ewing, jonka naisseikkailuja ja juonitteluja oli mukava kauhistella kotisohvalla.

– Dallasin henkilöhahmot olivat arkkityyppejä. Lähtökohtana oli kahden suvun, Ewingien ja Barnesien, vihanpito. Sarja oli ensimmäisiä suuria suosikkisarjoja, joka sijoittui miljonäärien maailmaan, Hietala sanoo.

Suureksi Dallas-faniksi tunnustautuva Hietala arvioi, että ase laukesi Dallasissa juuri otolliseen aikaan, kun sarja oli jo vakiinnuttanut asemansa tv:n katsotuimpien ohjelmien joukossa.

– Dallas oli poikkeuksellisen suosittu ja hämmästyttävän koukuttava sarja. J.R:n hahmoon tiivistyy koko sarjan suosio ja moniulotteinen moraali. En muista, että amerikkalaisessa tv-kulttuurissa olisi koskaan ollut samanlaista hahmoa kuin J.R., Hietala arvioi.

Hietala huomauttaa, että ampumisesta tuskin olisi noussut yhtä suuri haloo, jos luodista olisikin saanut J.R:n sijasta vaikkapa kiltti ja hyväntahtoinen Bobby Ewing.

– J.R:n hahmo herätti paljon tunteita puolesta ja vastaan. Hahmolla oli paljon faneja, mutta monet saattoivat katsoa sarjaa vain sen takia, että näkevät, saako paha palkkansa. Muut hahmot olivat sympaattisempia ja selkeästi hyviä tai pahoja, he eivät olleet niin ristiriitaisia kuin J.R.

J.R. Ewingin ampuminen on jäänyt historiaan yhtenä television ovelimmista cliffhangereista eli juonikoukuista, joilla katsojat saadaan pysymään kiinnostuneina sarjan lähetystauon ajan.

– Faneja onnistuttiin ovelasti manipuloimaan cliffhangerilla. Dallas aloitti tämän perinteen ja onnistui sitouttamaan tv-katsojat kuukausien tauon ajaksi, Hietala sanoo.

Dallasin laukausten synnyttämä kohu johti siihen, että cliffhangerista tuli tv:n draamasarjojen peruselementti. Käsikirjoittajat hoksasivat, kuinka suuri mahdollisuus niiden avulla on koukuttaa katsojat sarjaan.

– Sarjan tekijöiltä ampuminen oli onnistunut markkinointikikka, että päähenkilöä ammutaan juuri ennen sarjan jäämistä tauolle. Siihen aikaan ei ollut nettiä, eikä sosiaalista mediaa. Silloin dialogia Dallasin tapahtumista käytiin pitkälti lehtien ja radion välityksellä, Hietala toteaa.

Suomessa Dallasin tapahtumat pysyivät salassa ja onnistuivat yllättämään tv-katsojat, vaikka ampumisjakso esitettiinkin meillä yli kahden vuoden viiveellä.

– Tv-viihde oli aivan erilaista ennen nettiä. Ehkä jotkut tv-toimittajat seurasivat amerikkalaisia viihdelehtiä, mutta nekin saatiin Suomeen viiveellä. Ei ulkomailla esitettyjen tv-sarjojen tapahtumia pystynyt seuraamaan oikein millään tavalla. Piti odottaa, että suosikkisarjan jaksot esitettiin Suomessa telkkarissa.

Hietala myöntää olemansa hieman pettynyt siihen, kuka lopulta J.R:n ampujaksi paljastui.

– Se oli vähän antikliimaksi. Kaiken hypetyksen, valmistelun ja vedonlyöntien jälkeen tuntui, että hetki meni aivan hukkaan. Kaikki tiesivät, että J.R:lla oli vihamiehiä, ja odotettiin, että ampumisen tausta olisi jotenkin mutkikkaampi.

Hietalalla on selkeä näkemys siitä, mikä teki Dallasista Suomessakin niin valtavan suositun.

– Sarjassa käsiteltiin vanhempien ja lasten suhteita, alkoholismia, onnetonta avioliittoa eli tuttuja juttuja, joihin voi samaistua, vaikkei olisikaan öljymiljonääri. Sarjassa pystyi kurkistamaan rikkaiden maailmaan ja luksukseen, ja todeta, että loppupeleissä he ovat ihan samanlaisia tallaajia kuin me muutkin.

Hän uskoo, että etenkin J.R:n hahmo puhutteli ihmisiä ja herätti puuhillaan myös yhteiskunnallista keskustelua.

– Tutkijoiden keskuudessa kiisteltiin, onko sarja kriittinen kapitalismia kohtaan vai ihaileeko se sitä. Suomessakin saatettiin katsoa sarjaa ja todeta, että tuollaista se kapitalismi on. Keskustelua käytiin pitkälti J.R:n hahmon kautta. Oli tuottajien timanttioivallus tehdä hahmo, jonka avulla sarjaa voi katsoa kahdesta eri näkökulmasta, Hietala kehuu.

– Menestyssarjan suosio perustuu siihen, että sitä voi katsoa aivan erilaisen ideologian omaavat ihmiset. Voi joko nauttia siitä loistosta ja luksuksesta, vaikka J.R. onkin vähän paskiainen. Tai sitten voi katsoa sarjaa kriittisellä silmällä ja todeta, että miten kamalaa kapitalismi on.