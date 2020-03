Prinsessa Beatricen ja italialaiskihlatun unelmahäiden karmiva epäonni eskaloitui: koko vastaanotto on peruttu

Prinsessa Beatricen häät kokivat kolauksen, kun prinssi Andrew’n yhteydet Jeffrey Epsteiniin nousivat jälleen julkisuuteen ja Harry ja Meghan jättivät hovin. Nyt juhlat ovat kohdanneet vielä vakavamman esteen: koronaviruksen.

Kuningatar Elisabetin lapsenlapsen, prinsessa Beatricen unelmahäät ovat joutuneet viime aikoina kokemaan kovia. Beatricen piti viettää hulppeita häitään Buckinghamin palatsissa 29. toukokuuta, mutta koronapandemian vuoksi häävastaanotto on peruttu ja koko juhlat ovat vaakalaudalla.

Prinsessa Eugenien isosiskon oli määrä astella alttarille italialaisen kihlattunsa, multimiljonääri Edoardo Mapelli Mozzin kanssa.

Upporikkaan italialaisperheen vesa pesee varallisuudellaan jopa prinsessan, ja hänen suvussaan on lukuisia arvovaltaisia henkilöitä, muun muassa suurlähettiläitä ja piispoja.

Britannian hovi tiedotti koronatilanteen eskaloiduttua torstaina, että italialaisen Mozzin ja Yorkin prinsessa Beatricen toukokuinen häävastaanotto on näillä näkymin peruttu.

Page Sixin mukaan mukaan Beatrice ja Mozzi suunnittelivat alun perin avioituvansa Italiassa, mutta päättivät siirtää häänsä Britanniaan, jotta 93-vuotiaan kuningattaren ja 98-vuotiaan prinssi Philipin ei tarvitsisi matkustaa niin kauas.

Harper’s Bazaarin mukaan kuningatar Elisabetin emännöimään juhlaan Buckinghamin palatsiin oli määrä saapua noin 150 vierasta. 93-vuotias kuningatar kuitenkin matkusti torstaina Windsoriin ja pysyttelee siellä toistaiseksi välttääkseen koronatartunnan.

Hovin tiedotteen mukaan prinsessa Beatrice ja Mozzi odottivat häitään innolla. Koronaviruksen nopea eteneminen kuitenkin pakotti heidät tekemään radikaalin päätöksen.

– Prinsessa Beatrice ja herra Mapelli Mozzi odottavat todella paljon avioitumistaan, mutta ovat hyvin tietoisia tarpeesta välttää kaikki tarpeettomat riskit nykytilanteessa. Hallituksen Britanniaa koskevan linjauksen mukaisesti pari pohtii tällä hetkellä järjestelyitä toukokuun 29. päivälle, Buckinghamin palatsin tiedotteessa kerrottiin Harper’s Bazaarin mukaan.

Hovi ei vahvistanut, perutaanko häät kokonaan vai siirretäänkö niitä esimerkiksi ensi vuodelle.

– He ovat erityisen tietoisia hallituksen neuvoista sekä perheensä vanhempien hyvinvoinnin että ihmisten kokoontumisten kannalta. Siksi suunniteltu vastaanotto Buckinghamin palatsin puutarhoissa on peruttu, hovi kertoi.

– Pari harkitsee tarkkaan hallituksen ohjeita ennen kuin päättää, järjestetäänkö yksityinen vihkiminen pienen perheen ja ystävien joukon kesken.

Beatricen häitä on varjostanut myös hänen isänsä, prinssi Andrew’n yhteys seksuaalirikoksista syytettyyn Jeffrey Epsteiniin. Kuvassa isä ja tytär vuonna 2016.

Brittilehtien mukaan pari voisi yhä järjestää hyvin pienen, yksityisen hääjuhlan, mutta tällöin suuri osa parin perheenjäsenistä ei pystyisi osallistumaan siihen. Moni Beatricen ja Mozzin sukulainen on yli 70-vuotias ja lisäksi Mozzilla on sukulaisia myös Italiassa, jossa koronaepidemia on ollut kaikkein vakavin.

Italiassa viruksen oli saanut perjantaihin mennessä yli 41 000 ihmistä ja se oli vaatinut jo yli 3 400 kuolonuhria.

Euroopassa on tällä hetkellä voimassa kovat matkustusrajoitukset ja suurin osa maista on sulkenut rajansa. Olisi siis hyvin epätodennäköistä, että Mozzin läheiset pääsisivät matkustamaan Italiasta Britanniaan hääjuhlaa varten.

Beatricen häät joutuivat myrskyn silmään jo viime vuoden puolella, kun hänen isänsä, prinssi Andrew joutui seksiskandaalin silmään. Tuolloin prinsessa joutui perumaan kihlajaisjuhlansa, kun Andrew antoi valtavasti kritiikkiä saaneen televisiohaastattelun ja joutui sen seurauksena lopettamaan tehtävänsä hovissa.

Häiden kohtaloa spekuloitiin myös prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin päätettyä jättää asemansa hovin eturivin jäseninä. Harryn ja Meghanin yllätysilmoitus laittoi hovin pasmat sekaisin ja Beatricen häistä tuli toisarvoinen asia.