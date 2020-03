Ikäihmiset rikkovat liikkumisrajoituksia, koronakaranteenissa oleva 72-vuotias Remu Aaltonen: ”Härmän tyypit eivät kieltoja usko”

Hurriganes-muusikko kertoo itse noudattavansa ohjeita. – Hyvä jos uskaltaa edes vessassa käydä, Aaltonen toteaa.

Hallitus on ohjeistanut yli 70-vuotiaita suomalaisia pysymään kotonaan ja välttämään kaikin keinoin ulkona liikkumista, viimeksi napakkasanaisesti torstaina. Kiellolla pyritään ehkäisemään koronaviruksen tarttumista ikäihmisiin, jotka kuuluvat maailmalla jo 10 000 kuolemaa aiheuttaneen taudin riskiryhmään.

Ohjetta on noudatettu vaihtelevasti, mutta ainakin omapäisenä tunnetun muusikon Remu Aaltosen ne ovat saaneet pysymään kotioloissa. Tosin 72-vuotiaan Hurriganes-legendan tulee pysyä Helsingin Arabiassa sijaitsevassa kodissaan visusti vielä senkin takia, että hän palasi aivan hiljattain Espanjasta. Hänellä on toisin sanoen menossa kahden viikon karanteeni.

– Täällä mä olen teljettynä. Mitä sinne systeemeihin kuuluu, Remu kysyy alkuun toimittajalta.

Tiiviin maailmankatsauksen jälkeen keskustelu etenee syvällisemmin koronavirukseen ja sen aiheuttamiin uhkiin. Taudin riskiryhmään kuuluva Remu tuntuu suhtautuvan virusuhkaan vakavasti.

– Nyt mä en saa hiipiä missään. Hyvä jos uskaltaa edes kusella käydä. Julkisilla mestoille ei ole nyt mitään asiaa hiihtää – tai ehkä kotipihassa voi käydä kiertämässä puun ympäri, Remu kertoo persoonallisella tyylillään.

Remu Aaltonen pysyttelee tällä hetkellä tiukasti kotonaan.

– On tätä nyt noudatettava. Koronassa on oltava jotain vaarallista, kun näin käsketään tekemään. Mä luulen, että virus on jo tappanut enemmän ihmisiä kuin viranomaiset ilmoittavat. Eivät ne koskaan kerro totuuksia paniikissa oleville ihmisille.

Viime päivinä on riittänyt paljon porua ja hämmästystä siitä, että useat yli 70-vuotiaat suomalaiset rikkovat annettuja ohjeistuksia. Edelleen jonkun verran keikkaileva Remu uskoo tietävänsä syyn siihen.

– Eihän tässä mitään uutta ole, suomalaiset ovat jääriä. Siis eiväthän härmän tyypit mitään kieltoja usko. Ei ne usko, että itselle voisi käydä jotain. Aikanaan oli kato niitä kieltolakia ja muita kuvioita, ne ovat jättäneet jälkensä meikäläisiin, Remu näkee.

– Mutta kannattaisihan ihmisten nyt uskoa. Varsinkin jos on heikko vastustuskyky tai sellaisia juttuja.

Remu kertoo oman poikansa toimittavan hänelle ruokaa ja muita tarvikkeita. Muitakin huolehtijoita kuulemma riittää.

– Poika kuskaa, ja huolto pelaa muutenkin. Kaikki on kunnossa, hän tiivistää.

Vuonna 2016 Aaltonen soitti Suomi 100 -konsertissa Kansalaistorilla Helsingissä.

”Kaikki kundit kyykyssä”

Kulttuuri- ja viihdebisnes kuuluu niihin aloihin, jotka koronavirus on polvistanut taloudellisesti jo yhdessä siunaaman hetkessä, vain muutamassa päivässä. Korona on ollut musiikkibisnekselle shokki, ja sen tietää myös maankuulu rumpalikin.

– Mitä olen musakundien kanssa jutellut, niin kaikki ovat kyykyssä. Ei auta mikään, Remu sanoo.

– Kun olen itse takonut ämpäreitä yli 50 vuotta, niin ei ole helppoa, kun yhtäkkiä on lyöty käteen pelkkä muovikippo. Liikkuminen ja tekeminen pitää ihmisen elossa. Tällainen kyttäämismeininki on rankkaa, ansan mieli hyytyy sellaisesta. Toivottavasti saadaan homma nopeasti haltuun.