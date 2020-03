Onko tässä kaikkien aikojen suloisin karanteenikuva? Herttuatar Catherinen pikkuveli julkaisi otoksen, joka sulattaa sydämet

James Middleton rakastaa lemmikkejään. Karanteenissa on aikaa kattaa heille pöytäkin.

Koronakaranteenista voi ottaa kaiken irti myös lemmikkien kanssa, ainakin jos on James Middletonin kuvaa uskominen.

Herttuatar Catherinen veli James Middleton, 32, on muiden tapaan luottanut viime aikoina kotioloihin maailmalla jylläävän koronaviruksen takia.

Lontoossa asuva Middleton paljasti Instagramissa viettävänsä omaehtoista karanteeniaan mukavasti karvaisten kaveriensa kanssa. Hän julkaisikin ihastuttavan kuvan illallispöydästä, joka oli katettu hänelle ja neljälle koiralle. Kuvasta näkyy, että Middleton on asettanut herkkupäivälliset lemmikeilleen suoraan pöytään kauniin kattauksen kera.

Jokainen karvaturri on myös saanut ruokaliinat kaulalleen.

– Sosialisoitumista aikana, jolloin täytyy pitää etäisyyttä. Kuka haluaa tulla mukaan? Middleton naureskelee kuvatekstissä.

Kuva innostutti Middletonin fanit, jotka ihastelivat hänen illalliskavereitaan.

– En ole koskaan nähnyt parempaa pöytäseuruetta!

– Koiraystäväsi käyttäytyvät paremmin kuin monet ihmislapset, joita tunnen.

– Ihania lapsia sinulla! Ja kuinka nätisti he ovat.

– Tämä on ainoa pöytäseurue, johon haluan liittyä.

Herttuatar Catherinella, 38, on kaksi pikkusisarusta: James Middleton, 32, ja Pippa Middleton, 37.

James Middleton on selvinnyt vaikeuksistaan rakkaiden lemmikkien avulla.

James Middleton tunnetaan eläinrakkaana miehenä, joka selvisi erittäin haastavista ajoista lemmikkiensä avulla. Hän antoi viime syksynä Telegraph-lehdelle syvällisen haastattelun, jossa hän paljasti kärsineensä mielenterveysongelmista.

Middleton kertoi lehdelle, että hän ei niinkään halunnut kuolla, vaan etsi keinoa, jonka avulla hänen ei olisi tarvinnut elää sillä tavalla, jolla hän eli. Elämä tuntui ylitsepääsemättömän vaikealta eikä hän nähnyt muuta ulospääsyä tilanteesta. Middleton uskoo, ettei hän käyttäytynyt koskaan itsetuhoisesti osittain sen vuoksi, että hänellä oli koiria, jotka olivat riippuvaisia hänestä.

Ulospääsyn tilanteeseen toi lopulta terapia. Middletonin vanhemmat ja sisarukset, myös herttuatar Catherine, osallistuivat hänen terapiasessioihinsa ja toimivat apuna koko prosessin ajan. Tärkeänä henkisenä tukena oli myös tukieläimenä toiminut Ella-koira. Ella kulkee edelleen Middletonin mukana lähes kaikkialla.

Herttuatar Catherinen ja prinssi Williamin häissä oli runsas joukko läheisiä ja vieraita. Vasemmalta oikealle prinssi Philip, Pippa Middleton, prinssi Harry ja James Middleton.

Middleton on päässyt nauttimaan siskonsa kuninkaallisista häistä vuonna 2011, mutta pian on hänen oma vuoronsa. Hän kosi syyskuussa tyttöystäväänsä Alizee Thevenetiä Ranskassa järven rannalla. Paikka oli parille hyvin erityinen, sillä se oli yksi ensimmäisistä paikoista, jossa he vierailivat yhdessä alettuaan seurustella kesällä 2018.