Anna Puun hittikappale päätyi psykologian ylioppilaskokeeseen – tehtävänanto sai suosikkiartistinkin hieraisemaan silmiään

Psykologian ylioppilaskirjoituksissa piti tänä keväänä kertoa, millaisia ilmiöitä löytyy Anna Puun Keho puhuu -kappaleesta.

Kevään 2020 ylioppilaskirjoitukset ovat parhaillaan käynnissä ympäri Suomen. Torstaina vuorossa olivat muun muassa psykologian, filosofian, historian ja biologian kokeet.

Psykologian yo-kokeen sai käsiinsä myös artisti Anna Puu, jonka hittikappale Keho puhuu oli päätynyt osaksi ylioppilaskoetta tehtävän muodossa. Tehtävänannossa käskettiin erittelemään, mitä psykologisia ilmiöitä kappaleen sanoituksissa on havaittavissa.

Anna Puu nähdään parhaillaan tähtivalmentajana The Voice of Finland -ohjelmassa.

Anna Puu jakoi kuvakaappauksen tämän kevään psykologian ylioppilaskokeesta myös omalla Instagram-tilillään. Artisti ei ollut uskoa silmiään, kun näki, millaisesta tehtävästä oli kyse. Hän myös esitti hienovaraisen toiveen ylioppilaslautakunnalle, jonka vastuulla on kokeiden tarkastaminen.

– Mitä jos ei itse biisin kirjoittajakaan osaisi vastata psykologian yo-kirjoitusten kysymykseen? hän ihmetteli päivityksessään.

– Oispa mahtava tietää, mitä jengi on tähän kynäillyt, winkwink yo-lautakunta, hän vihjaili.

Artistin Instagram-päivitys keräsi lukuisia kommentteja, joissa udeltiin, miltä moinen kunnianosoitus hänestä tuntui. Eräs artistin seuraajista myös ihmetteli kommentissaan, miten ylioppilaskokelaiden tulisi osata vastata kysymykseen, jos Anna Puu itsekään ei osaisi.

– Mahtavaa et he on tulkinnut tätä ilmeisesti kysymättä itse tekijältä? Voidaanko tähän siis edes määrittää oikeaa vastausta? eräs uteli.

Anna Puu on itsekin ylioppilas. Hän on myös valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Turun kauppakorkeakoulusta.

Anna Puu ei ole ensimmäinen julkisuudesta tuttu suomalainen, jonka tuottama materiaali on päässyt osaksi ylioppilaskokeita. Esimerkiksi syksyn 2019 äidinkielen ylioppilaskokeessa yhden annetun tehtävän aineistona toimi sometähti Miisa Rotola-Pukkilan Youtube-video.

Ylioppilaskirjoitukset aikaistuivat tänä keväänä koronaviruksen vuoksi. Ylioppilaskirjoitusten loput reaalikokeet, kuten edellä mainittu psykologian koe, järjestettiin torstaina koronaviruksen vuoksi viikkoa etuajassa.

Ylioppilastutkintolautakunnan (YTL) mukaan reaalikokeiden aikaistamisella pyrittiin turvaamaan tutkinnon järjestäminen, jotta mahdollisimman moni kokelas saisi tutkinnon suoritettua.