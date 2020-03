Hanna Sumari, 61, avautuu blogissaan ”kurittomista” ikäihmisistä – lataa suorat sanat tottelemattomuuden synkistä seurauksista

Hanna Sumari muistuttaa blogissaan ikäihmisiä siitä, että hallituksen linjaukset on tehty heidän oman turvallisuutensa takeeksi.

Suomessa otettiin tällä viikolla kovat keinot käyttöön koronaviruksen leviämisen ehkäisemisessä. Suomen hallitus tiedotti maanantaina, että muun muassa yli 70-vuotiaiden suomalaisten tulisi nyt jäädä koteihinsa karanteenia vastaaviin olosuhteisiin.

Hallituksen linjaus on herättänyt paljon keskustelua ikäihmisten keskuudessa, eivätkä kaikki heistä ole ottaneet hallituksen koronaohjeistusta järin tosissaan. Tämän huomasi myös juontaja-toimittaja Hanna Sumari, joka on nyt ottanut kantaa aiheeseen blogissaan.

Tuoreessa blogikirjoituksessaan Sumari, 61, muistuttaa yli 70-vuotiaita siitä, että hallituksen linjauksissa on yksinkertaisuudessaan kyse heidän suojelemisestaan. Hän myös painottaa, että koronavirus on huomattavasti vaarallisempi vanhuksille kuin nuoremmille sukupolville.

– Osa yli 70-vuotiaista on ottanut heille suunnatut toiveet ja kehotukset raskaasti ja loukkaantuneet, mikä on surullista, kun kysymys on vain heidän suojelemisestaan. Heidän elimistönsä ei kestä kovaa tautia, yhtä hyvin kuin heitä nuoremmat. Jotkut ikäihmisistä sanovat, että sama se, jos kuolen, mutta kun se ei mene niin, Sumari kirjoittaa.

Sumari myös kertoo blogissaan olevansa huolissaan siitä, että jos iso osa suomalaisista sairastuu koronavirukseen, ei sairaalapaikkoja tule pian riittämään kaikille niitä tarvitseville.

– Koska Suomessa on yli 850 000 yli 70-vuotiasta, rajoittamistoimenpiteitä on pakko tehdä: Suomen sairaanhoitokapasiteetti ei mitenkään kestä, jos osakaan tästä porukasta sairastuu, Sumari muistuttelee.

Kirjoituksessaan Sumari nostaa esiin myös Italian tilanteen, jossa ulkonaliikkumiskieltoa rikkoneiden ihmisten toiminta on osaltaan vaikuttanut siihen, että maassa on nyt Kiinan jälkeen toiseksi eniten koronavirustartuntoja ja eniten kuolonuhreja koko maailmassa. Hän vetoaakin ikäihmisiin ja toivoo heidän osaltaan noudattavan annettuja ohjeita.

– Te ja teidän vanhempanne olette myös opettaneet meidät suomalaiset tekemään ihan kaiken sääntöjen mukaan. Mehän puhummekin Sääntö-Suomesta. Sääntöjä on hulluteen saakka ja me noudatamme niitä tarkasti ja jos emme, niin oitis oitis tulee sanomista, Sumari kirjoittaa.

– Joten rakkaat iäkkäät ihmiset, olkaa kotona, kävelkää ulkona, mutta älkää uhmatko hallituksen ja lähimmäistenne toiveita. Olette tärkeitä meille ja haluamme pitää teidät sekä muut lähimmäisemme.

Kirjoituksensa loppupuolella Sumari kertoo myös erikoisesta tilanteesta, mihin törmäsi kesken kauppareissun. Sumari oli ollut kassajonossa, kun nuorempi nainen oli tullut jonottamaan hänen peräänsä – ja lähes aivan Sumarin iholle.

– Katsoin tätä nuorta ehkä 30-vuotiasta naista yllättyneenä ja hän kysyi, että mitä nyt? Olethan jonossa? Vastasin olevani, mutta hämmästyi että hän tuli niin lähelle, kun on tämä korona ja toiveet, että pidetään vähän väliä kanssaihmisiin. Nainen vastasi yllättyneenä ”ai onko sellainen sääntö?” Sumari päivittelee.

– Joten siis tietoa voi kyllä rummuttaa ja jakaa – se tuntuu olevan tarpeen.

Hallituksen maanantai-iltapäiväisen tiedotustilaisuuden päätteeksi monet ihmiset raportoivat Facebookissa ja Twitterissä, miten vanhempi väki ei suostu kuuntelemaan annettuja ohjeita. Eräs sosiaalisen median käyttäjä muun muassa raportoi oman 74-vuotiaan äitinsä nauraneen hallituksen linjaukselle.

– Juuri tulin kaupungilta. Kyllä minun bensaa täytyy saada ja ruokakaupassa käydä. Flunssa se vaan on, äiti oli selostanut.

Suomessa on tähän mennessä todettu noin 400 koronavirustartuntaa ja luvun odotetaan kasvavan. Euroopassa eniten tartuntoja on todettu Italiassa, jossa tartunnan saaneita on jo yli 40 000.