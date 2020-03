Jättiyllätys! Ville Valo julkaisi kaikessa hiljaisuudessa uutta musiikkia: ”Olen ihan kyyneleet poskilla”

Ville Valo yllätti faninsa totaalisesti ja julkaisi perjantaina uutta musiikkia pitkän hiljaisuuden jälkeen.

Monet Ville Valon fanit hieraisivat silmiään perjantaiaamuna. HIM-yhtyeen entiseltä keulakuvalta on nimittäin ilmestynyt kaikessa hiljaisuudessa uutta soolomusiikkia ja vielä peräti kolmen kappaleen verran.

Mies julkaisi kolmen kappaleen kokonaisuuden, joka kantaa nimeä Gothica Fennica Vol. 1. Kappaleet ovat nimeltään Salute the Sanguine, Run Away from the Sun ja Saturnine Saturnalia.

Asiasta kerrottiin Facebookissa Ville Valon Heartagram-sivulla.

– Ja nyt jotain ihan muuta, Valo kertoi.

Myös sivuston kansikuva vaihtui yön aikana. Edellisen kerran sivuille on ilmestynyt päivityksiä vuosi sitten.

Suurelta yleisöltä ja faneilta salassa tehdyt kappaleet ovat melkoinen yllätys, että Valo on pysytellyt tiukasti poissa parrasvaloista. Hänen tähdittämänsä HIM lopetti toimintansa vuonna 2017, jonka jälkeen Valo on nähty keikkailemassa vain uuden kokoonpanonsa, Ville Valo & Agentsin kanssa.

Fanit niin Suomessa kuin maailmallakin ottivatkin uutisen Valon paluusta riemastuneina vastaan. Heartagram-sivu täyttyi heti innostuneista kommenteista.

– Tätä me tarvitsimme näinä hulluina aikoina!

– En voi uskoa korviani, Ville Valo on tehnyt paluun! Kiitos, että teit tästä karanteenista parhaan ikinä! Terveisin fanisi Espanjasta.

– Mitä ihmettä? Uusi albumi? Tekeekö bändi paluun? Nyt kertokaa!

Uransa lopettanut HIM soitti viimeiset ulkomaan keikkansa Lontoon kuuluisassa Roundhousessa joulukuussa 2017.

– Olen ollut ihan kirjaimellisesti kyyneleet poskilla siitä sekunnista asti, kun kuulin hänen äänensä. Kiitos Ville, että valaisit tämän synkän päivän.

– Olen niin innoissani, että hyvä kun en laskenut alleni.

– Kappaleet olivat upea sekoitus vanhaa ja uutta! Ne veivät minut heti 20 vuoden päähän.

– Minäkin itken. Kiitos Ville niin paljon. Musiikkisi on auttanut minut läpi niin monista asioista, etten pysty edes kertomaan.

Voit kuunnella alla olevalta Youtube-videolta Saturnine Saturnalia -kappaleen.

Mitä mieltä olet Ville Valon paluusta? Millaisia muistoja sinulla on HIM-yhtyeestä? Kerro ja kommentoi!