Astmaa sairastava Linda Lampenius havaitsi itsellään koronaviruksen oireita, mutta häntä ei suostuttu testaamaan – elää edelleen epätietoisuudessa

Viulisti Linda Lampenius kertoi tänään Vappu ja Marja Live -ohjelmassa, millaista elämä Ruotsissa on koronakriisin keskellä.

Juontajakaksikko Vappu Pimiän ja Marja Hintikan keskusteluohjelma Vappu ja Marja Live palasi tänään televisioruutuihin uusin jaksoin. Jaksossa vieraina nähtiin muun muassa sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen sekä laulaja Kaija Koo.

Jaksossa Pimiä ja Hintikka ottivat myös videopuhelun Ruotsiin, jossa heille vastasi viulisti Linda Lampenius. Kaksikko uteli Lampeniukselta, millaista elämä ja arki on koronaviruksen ravistelemassa Ruotsissa. Lampenius on asunut Ruotsissa jo vuosien ajan yhdessä perheensä kanssa.

Lampenius kertoi ohjelmassa, että havaitsi myös itsellään koronavirukseen sopivia oireita, kuten rajua yskää. Astmaatikkona Lampenius kuuluu myös viruksen riskiryhmään. Siitä huolimatta hän ei päässyt lainkaan koronavirustesteihin kotimaassaan Ruotsissa.

– Tällä hetkellä mä voin itseasiassa jo ihan hyvin. Viime viikolla alkoi torstaina ja sitten maanantaista keskiviikkoon on ollut vähän hankalaa öisin, kun oon yskinyt ja en oikein ole saanut henkeä. Mutta mä en tiedä, en pysty sanomaan, onko mulla ollut korona, Lampenius kertoi.

Linda kertoo tytärtensä, Olivian ja Cecilian käyvän edelleen koulua tavalliseen tapaan.

Pimiä ja Hintikka ihmettelivät, eikö riskiryhmään kuuluva Lampenius olisi ehdottomasti kuulunut testata tartunnan varalta.

– Sitä mieltä mäkin oon, mutta en päässyt mihinkään testeihin. Ne lopetettiin viime perjantaina täällä Ruotsissa. Pelkästään, jos joutuu sairaalahoitoon, niin testataan, Linda selitti.

Juontajakaksikko uteli Lampeniukselta myös, miten Ruotsi on suhtautunut koronaviruksen leviämiseen. Suomessa viruksen leviämisen ehkäisemiseksi otettiin tällä viikolla käyttöön kovat keinot, kun esimerkiksi koulut ja liikuntapaikat suljettiin.

– Täälläkin on kyllä rajat kiinni, mutta kouluista pelkästään lukiot ja yliopistot on kiinni. Tavalliset koulut on ihan auki. Sehän tässä oli kanssa, että vaikka mulla oli tuollaiset oireet, niin meidän molempien tyttöjen on pakko käydä koulua täällä, Linda kertoi.

– Vaikka mä kerroin rehtorille ja opettajille, että tämmöinen tapaus on täällä kotona, niin he vaan että ei. Jos lapset ei oo kipeinä, niin ne tulee kouluun, hän totesi ja kertoi lastensa käyvän edelleen normaalisti koulua.

Linda Lampenius juhli hiljattain 50-vuotissyntymäpäiväänsä. Hän asuu Ruotsissa yhdessä miehensä Martinin ja parin kahden tyttären, Olivian ja Cecilian kanssa. Suomessa Lampenius nousi koko kansan tietoisuuteen, kun hän toimi Jussi-gaalan konserttimestarina 1996. Hän on sittemmin luonut uraa viulistina ja poseerannut myös legendaarisessa Playboy-lehdessä.

Lampeniuksen kotimaassa Ruotsissa koronavirus on levinnyt Suomea nopeammin. Karoliininen instituutti ennusti eilen, että koronapotilaiden määrä Ruotsissa lisääntyy rajusti ensi viikonlopun aikana. Toistaiseksi tauti on keskittynyt juuri Tukholman seudulle.