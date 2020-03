Bloggaaja näki kuvan uuden kauppakeskuksen avajaisista ja hermostui totaalisesti – suomalaisten käytös sai tuohtumaan: ”Miten jengi ei voi käsittää?”

Kauppakeskus Hertsin avajaisten ihmispaljous herätti paheksuntaa sosiaalisessa mediassa. Myös bloggaaja Kira Kosonen kritisoi ihmisten käyttäytymistä koronakriisin keskellä.

Suomessa otettiin tällä viikolla kovat keinot käyttöön koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Tällä hetkellä esimerkiksi yli 70-vuotiaiden suositellaan pysymään kotonaan, ja myös muita neuvotaan välttämään turhia sosiaalisia tilanteita. Myös lukuisat koulut, uimahallit ja kirjastot ovat tällä viikolla sulkeneet ovensa.

Monet suomalaiset tuntuivat kuitenkin tänään unohtaneen hetkeksi koronaviruksen ja poikkeusolot, kun kauppakeskus Hertsi avasi ovensa Helsingin Herttoniemessä. Ovien avautuessa aamulla jonottajat pakkautuivat tiiviiksi joukoksi, mikä on viranomaisten suositusten vastaista.

Tapahtumasta otettu valokuva lähti leviämään kulovalkean tavoin sosiaalisessa mediassa. Kuva tavoitti myös bloggaajana ja sosiaalisen median vaikuttajana tunnetun Kira Kososen, joka on tällä hetkellä kahden viikon karanteenissa palattuaan Sveitsistä Suomeen. Kosonen ottikin välittömästi kantaa aiheeseen omalla Instagram-tilillään, jossa häntä seuraa yli 26 000 ihmistä.

– Oli pakko tulla vauhkoamaan, koska toi ottaa mua niin paljon päähän. Miten jengi ei voi käsittää, että te ette voi mennä toistenne lähelle nyt. Me ollaan kaikki ihan kohta samanlaisessa ulkonaolemiskiellossa kun Ranska ja Italia, Kosonen tilitti Instagramin tarinat-osiossaan torstaina.

– Me just tultiin tuolta Keski-Euroopasta. Me ollaan nähty mihin tämä johtaa. Kaikki tietää tän, niin miten ihmeessä jengin päähän ei mene se, että tuollaista ei voi tehdä tällä hetkellä. Ei missään nimessä, Kosonen päivitteli viitaten kauppakeskus Hertsiin tiiviissä joukossa jonottaneisiin ihmisiin.

Kosonen asui Sveitsissä yhdessä avopuolisonsa, jääkiekkoilija Petteri Lindbohmin kanssa, mutta pariskunta palasi Suomeen jääkiekkokauden päätyttyä äkisti koronaviruksen vuoksi. Kaksikko viettää nyt asianmukaisesti kahden viikon karanteenia kotonaan, mutta Kosonen kertoo tiedostavansa, ettei kodin ulkopuolella voi liikkua holtittomasti jatkossakaan.

– Kyllä me tiedetään, että tämä tilanne tulee jatkumaan vielä viikkoja tai kuukausia, ennen kuin mikään normalisoituu. Ei tämä ole sellainen, että jee, kaksi viikkoa karateenissa ja sitten kaikki olisi normaalisti. Ei missään nimessä. Tämä tulee olemaan pitkäkestoinen tilanne ja tuollaiset asiat ei todellakaan auta, Kosonen harmitteli.

Kosonen myös painotti ymmärtävänsä, että vallitseva tilanne on hankala monille, erityisesti yrittäjille. Hän kuitenkin toivoi ihmisten ymmärtävän, että nyt tulisi kaikesta huolimatta noudattaa hallituksen antamia ohjeita, jotta virus ei leviäisi Suomessa enempää.

– Tämä tilanne ei tule menemän pois, ellei me pidetä yhtä ja yritetä noudattaa sitä etäisyyttä ja kaikkia ohjeita, mitä me ollaan saatu. Sanna Marin koko ajan puhuu siitä, että hän haluaisi uskoa, että ihmiset noudattaisi niitä. Mutta selkeästi ihmiset ei tee sitä.

Bloggaaja myös muistutti Instagram-seuraajiaan siitä, että monissa Euroopan maissa on jouduttu ottamaan jo huomattavasti Suomea kovemmat keinot käyttöön koronavirustilanteen vuoksi. Hän kertoi esimerkiksi ystävänsä asuman maassa, jossa ulos saa mennä ainoastaan koiraa ulkoiluttamaan ja silloinkin viranomaiset vahtivat jokaista liikettä herkeämättä.

– Miettikää sitä. Sen takia tämä sanoman levittäminen on niin äärimmäisen tärkeetä nyt, että jengi tajuaa, ettei me haluta joutua siihen tilanteeseen Suomessa. Mutta me ollaan koko ajan menossa sinne päin, Kosonen vetosi seuraajiinsa.

Kauppakeskus Hertsin avajaisista otettu kuva herätti runsaasti keskustelua myös muualla sosiaalisessa mediassa. HOK Elannon toimialajohtaja Lassi Juntusen mukaan epäonnisen kuvan hetki oli varmaan aika, jolloin ihmisiä oli yhtä paljon koolla. Kauppakeskuksen ankkuriliikkeisiin kuuluu myös uusi Prisma.

– En muista urani ajalta näin vähäeleistä kaupan avausta, itsekin Herttoniemessä käynyt Juntunen totesi Ilta-Sanomille kohua herättäneiden avajaisten jälkeen.

– Kauppakeskuksia ja niiden avausmarkkinointia suunnitellaan pitkällä tähtäimellä ja tämä poikkeustilanne tuli vastaan todella nopeasti. Pyrimme muuttamaan toimenpiteitämme, mutta kaikkea ei enää ehditty muuttaa. Teimme kauppakeskuksen kanssa sen, mitä tässä ajassa oli mahdollista.

Suomessa on tähän mennessä todettu yli 400 koronavirustartuntaa ja luvun oletetaan kasvavan. Ranskassa koronavirustartuntoja on puolestaan todettu lähes 10 000.

Italia kertoi eilen, että 475 ihmistä on kuollut päivän aikana koronavirukseen. Tämä on toistaiseksi korkein virallinen luku missään maassa yhdessä päivässä. Yhteensä kuolleita on Italiassa jo liki 3 000.