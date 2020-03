Aira Samulin, 93, sulkeutui kotiinsa hallituksen käskystä ja toivoo muiden tekevän samoin – muistuttaa ikätovereitaan tärkeästä seikasta

Aira Samulin on pysytellyt koronaviruksen takia jo viikon kotioloissa.

Ikinuori Aira Samulin, 93, sulkeutui viikko sitten Helsingin Bulevardin-kotiinsa koronaviruksen takia.

– Täällä oleskelen. Olen kuuliainen vanhus. Toivoisin, että iäkkäät ihmiset eivät nyt villiintyisi käymään toistensa luona. Kyllä kotonakin voi viihtyä, Aira neuvoo.

Aira kuuluu yli 70-vuotiaisiin, joille on annettu ohjeet pysytellä kotosalla. Hän kuluttaa aikaa televisiota katsellen, lehtiä lukien ja puhelimessa jutellen.

Ruoan suhteen Airalla ei ole ongelmaa. Ruokatarvikkeita hänelle toimittaa pojanpoika, joka ojentaa kaupassa käytyään ruokakassit ovenraosta. Tarvitsemastaan Aira tekee etukäteen listan.

Ruoanlaitto on Airalle tuttua puuhaa, vaikka hän normaalisti käy usein ulkona syömässä. Nyt se vaihtoehto on poissa laskuista.

Ihan täysin Aira ei sisätiloissa ole pysynyt. Hän on lyhyesti piipahtanut haukkaamassa raitista ilmaa, mutta aina välttänyt kontaktia muihin ihmisiin.

– Tänäänkin olen menossa viemään muutaman kirjeen postiin. Se on tämän päivän iso tapahtuma, Aira nauraa.

Aira tunnetaan aktiivisena ihmisenä, jolla tuntuu aina olevan jotain meneillään. Mielikuva pitänee paikkansa, sillä pakollinen kotona olo tuntuu Airasta jopa lomalta.

– Tuli tämmönen loma, pakkoloma, ihan uusi asia minulle. Olen joutunut peruuttamaan omat keikkani ja järjestelen koko ajan Hyrsylän mutkan tilauksia. Niitä joudutaan siirtämään. Siinä on aika paljon järjestelemistä. Tulossa oli vilkas sesonki.

– Parikymmentä bussilastillista on jo siirretty myöhempään ajankohtaan. No, onhan tämä tavallaan työntekoa, mutta toisenlaista, Aira myöntää.

Yksikään matkailuryhmä ei ole perunut tilaustaan. Vierailut ainoastaan siirtyvät. Ajankohta selviää vasta, kun koronan ote Suomesta hellittää.

– Tulee olemaan kiirettä, kunhan virus saadaan nujerrettua. Kukaan ei vielä tiedä, milloin se tapahtuu. Sen takia ei voi lyödä uusia päiviä lukkoon.

Aira Samulin asuu Helsingin Bulevardilla.

Keikat tarkoittavat esiintymisiä erilaisissa yleisötapahtumissa. Juuri sellaisissa, joita nyt ei saa järjestää.

– Minua yleensä haastatellaan. Sillä tavoin paikalle saadaan väkeä. Nyt keikat siirretään syksyyn ja tuonnemmaksi.

Aira ei tiedä lähipiirissään ketään sairastunutta. Sisko Inkeri asuu Salt Lake Cityssä Yhdysvalloissa. Yhdeksänkymppinen hänkin ja yhä työelämässä. Siskokset juttelivat puhelimessa viimeksi keskiviikkona.

– Huomasin, että hän ei ole kovin vakavasti ottanut koronaa. Hän käy töissä. Sanoin, voi hyvänen aika. Hän on kuitenkin jo 90-vuotias.

Sisarella on tosin muitakin huolia. Salt Lake Cityssä on tällä viikolla ollut voimakkaita maanjäristyksiä. Vielä keskiviikkona oli parikymmentä jälkijäristystä.

– Siskoni puhui vain maanjäristyksestä. En saanut millään puhetta siirtymään koronaan. Yritin kertoa hänelle, millaista meillä on täällä, ja etten tällä hetkellä tapaa ketään. Sain vähän sellaisen vaikutelman, että otetaanko korona siellä tosissaan.

– Maanjäristysten takia korona on kyllä voinut jäädä toiseksi. Yritin siskolle sanoa, että ota nyt korona vakavasti.

Aira on elänyt sota-ajan, jolloin Suomessa edellisen kerran oli voimassa poikkeuslaki.

– Nyt oli samanlainen aavemainen tunne kuin ennen talvisotaa, että on uhka tulossa. Tähän ei liity aseita, uhka on näkymätön. Ei tiedä, missä vihollinen on. Sodan aikana uhka oli konkreettisempi.

Samulin muistuttaa, että koronakriisin keskellä muita voi auttaa myös suojelemalla itseään tartunnalta.

Monenlaista elämässään kokenut Aira ei osaa nytkään pelätä. Hän uskoo, että oikein toimien koronasta selvitään.

– Ei pelota. Ei sodan aikanakaan pelätty vaan yritettiin hakeutua turvaan. Alussa ihmisiä kuoli pommituksissa enemmän, myöhemmin vähemmän, kun ihmiset suojautuivat. Se on yhteneväistä tähän tilanteeseen, pitää suojautua.

– Jos ei suojaudu, käy huonosti. Uhkarohkeus ei sodan aikana ollut hyvä asia. Se saattoi viedä hengen. Järki ja maltillisuus pitävät elossa. Nyt saa sentään olla kotona, ei tarvitse mennä pommisuojaan.

Aira kehottaa kaikkia noudattamaan viranomaisten antamia ohjeita. Se helpottaa niiden työtä, jotka ”joutuvat tulilinjoille taistelemaan virusta vastaan ja hoitamaan muita”.

– Meidän muiden pitää yrittää auttaa itse itseämme. Ei ainakaan pidä riskeerata.

– Minä noudatan ohjeita. Olen sodan aikana käynyt hyvän koulun. Olen oppinut tottelemaan.

Airan mukaan tarvitaan ennen kaikkea malttia.

– Sillä voi auttaa muita, ettei itse sairastu. Elämäntavan on oltava nyt toinen. Jos tämä räjähtää pahaksi, kaikkia ei pystytä auttamaan.

Matkustamisen tuomaa riskiä Airalla ei ole. Hän sanoo matkustaneensa riittävästi. Lentokentillä jonottaminen ei enää kiinnosta.

– Olen reissannut niin paljon, ettei enää tee mieli lentää. Nautin täysin siitä, mitä Suomi tarjoaa. Ei tarvitse lähteä elämyksiä muualta hankkimaan.

Eilen torstaina oli Minna Canthin päivä. Aira on vakuuttunut, että Minna Canthilla olisi ollut selkeä viesti suomalaisille.

– Hän varmasti haluaisi sanoa, että vanhukset pysykää aisoissa. Älkää menkö mihinkään joukkoihin. Kotona voi viihtyä ja on turvallista.

Airan mielestä tarvitaan positiivisuutta.

– Huumoria voi viljellä, sitä viljeltiin myös sodan aikana. Kyllä tästä selvitään.