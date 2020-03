Metti Forssellin kalenteri tyhjeni hetkessä, kun koronakriisi iski – avautuu nyt karusta tilanteestaan

Metti Forssell kertoo blogissaan koronaviruksen vaikutuksista hänen työtilanteeseensa.

Parhaillaan Suomea ja koko maailmaa ravisteleva koronavirus on tuonut omat haasteensa paitsi monen suomalaisen arkeen, myös monen yrittäjän työtilanteeseen. Nyt myös bloggaajana ja sosiaalisen median vaikuttajana tunnettu Metti Forssell on avautunut koronaviruksen aiheuttamista takaiskuista.

Forssell kertoo blogissaan, että myös hänen kohdallaan koronavirus on vaikuttanut valtavasti hänen työtilanteeseensa. Hän kertoo, kuinka hänen vielä alkuvuodesta täysi kalenterinsa on äkisti tyhjentynyt lähes kokonaan, kun sovittuja töitä on jouduttu perumaan.

– Kevät on ehdottomasti yleisesti vuoden kiireisintä aikaa, mutta alkuvuodesta täynnä ollut kalenterini on tyhjentynyt töistä lähes kokonaan. Keväälle oli suunnitteilla todella ihania yhteistöitä ja erilaisia tapahtumia, mutta monet näistä on valitettavasti jouduttu perumaan tai vähintään siirtämään pitkälle tulevaisuuteen, Forssell kirjoittaa.

Kirjoituksessaan Forssell myös paljastaa, että yhden hänen pitkäaikaisista haaveistaan oli niin ikään määrä käydä toteen tänä keväänä. Forssell oli jo pitkään työstänyt omaa vaatemallistoa erään suomalaisen brändin kanssa ja mallisto piti lanseerata jo kuukauden kuluttua. Nyt bloggaajan suunnittelema mallisto ei kuitenkaan tule ainakaan toistaiseksi näkemään päivänvaloa.

– Luonnollisesti vaatteiden suunnitteluun ja toteutukseen oli laitettu paljon aikaa ja resursseja, mutta valitettavasti hyvin monista tämän hetkisistä syistä johtuen, emme pääsekään tätä mallistoa julkaisemaan – ainakaan tänä keväänä, Forssell harmittelee.

– Katsotaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan ja toivotaan, että tämä mallisto näkisi päivänvalon ja kauppojen hyllyt vielä jonakin päivänä. Nyt ei ollut oikea hetki malliston julkaisulle, hän jatkaa.

Forssell ei ole ainoa julkisuudesta tuttu suomalainen, joka on hiljattain kertonut koronaviruspandemian vaikutuksista työtilanteeseen ja talouteen. Muun muassa Miss Helsinki -kilpailua järjestävä Rosanna Kulju kertoi Ilta-Sanomille hiljattain kuinka myös hänen kalenteristaan hävisi nopeasti lukuisia ennalta sovittuja työkeikkoja.

– Kaiken kaikkiaan kahden kuukauden sisältä meni kuusi keikkaa. Totta kai se harmittaa, mutta nyt olen nukkunut yön yli ja osaan ajatella asiaa eri tavalla. Suurien tapahtumien peruminen ja järjestämättä jättäminen on pakollista, jotta voimme pitää huolta riskiryhmiin kuuluvista henkilöistä, Kulju totesi tuolloin.

Metti Forssell on naimisissa ex-jalkapalloilija Mikael Forssellin kanssa. Parilla on myös kaksi yhteistä lasta.

Suomessa on tällä hetkellä todettu yli 400 koronavirustartuntaa ja luvun odotetaan kasvavan. Koronaviruksen leviäminen Suomessa on johtanut muun muassa useiden kuntosalien, ravintoloiden ja yökerhojen sulkemiseen. Myös monet artistit ovat joutuneet perumaan keikkojaan koko kevään ajalta.