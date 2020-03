Koronaviruksesta huolestuneet supertähdet laulavat koskettavalla videolla: ”Tämä pelasti päiväni”

Koronaviruskaranteenissa olevat julkkikset laulavat hittivideolla John Lennonin maailmankuulua kappaletta.

Moni muistaa John Lennonin maailmankuulun Imagine-kappaleen, jossa haaveillaan maailmasta vailla huolia, sotia tai mitään muitakaan ihmiskunnan piinaamia ongelmia. Kappale luo toivoa myös tämänhetkiseen tilanteeseen, kun maailma tekee parhaansa suojautuakseen koronavirukselta.

Siksi Wonder Woman -elokuvasta tuttu näyttelijätähti Gal Gadot päätti pyytää ystäviään laulamaan kanssaan kappaletta. Lopullisessa videossa laulavat niin koomikko Will Ferrell, Fifty Shades of Grey -näyttelijä Jamie Dornan, näyttelijä Natalie Portman, peruukeistaan tuttu laulaja Sia, laulaja Norah Jones, koomikko Jimmy Fallon kuin myös malli-näyttelijä Cara Delevingne.

– Kuvitellaan yhdessä. Laulakaa kanssamme. Lähetän ystävieni kanssa sinulle kaiken rakkauden, Gadot sanoi.

Kolmeminuuttisella videolla jokainen laulaa oman pätkänsä kappaleesta. Kaunis video keräsi valtavasti kehuja Instagramissa, ja moni kertoi sen tuoneen lohtua huolien täyttämään koronatilanteeseen.

– Tämä pelasti päiväni!

– Tuo oli todella kaunista.

– Tarvitsimme jokainen tätä. Kiitos.

Gal Gadot muistetaan muun muassa roolistaan Wonder Womanina.

Gadot paljasti viihtyneensä toistaiseksi hyvin kotonaan omaehtoisessa karanteenissa.

– Kotona pysytteleminen on minun supervoimani! Ja sinun myös. Huolehtikaa itsestänne ja rakkaistanne. Tätä tilannetta ei voi ottaa kevyesti, Gadot muistutti.

Lukuisat maailmantähdet ovat kehottaneet miljoonia someseuraajiaan viime päivinä tottelemaan valtioiden ohjeita koronaepidemian hillitsemiseksi. Moni on pyytänyt ihmisiä pysyttelemään kodeissaan, jotta etenkin riskiryhmiin kuuluvat saadaan suojattua virukselta.

Neljän seinän sisällä pysyttelevät tähdet ovat myös ahkerasti jakaneet kuvia omista kotikaranteeneistaan. Moni onkin pistänyt mielikuvituksen töihin ja keksinyt vaihtoehtoisia tapoja kuluttaa aikaa.