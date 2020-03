Rita ja Aki Manniselta tyhjentävä avautuminen seksistä – ovat heittäytyneet petipuuhiin vaikka Donna-tyttären läsnäollessa

Rita Niemi-Manninen ja Aki Manninen paljastavat seuraajille yksityiskohtia seksielämästään YouTube-videollaan.

Rita Niemi-Mannisen ja Aki Mannisen elämä mullistui viime kesäkuussa, kun he saivat saivat hartaasti odotetun esikoisensa Donna Bebiinan.

Hyvinvointiyrittäjinä ja somepersoonina työllistyvä pari pitää YouTubessa Ihmiskoe-nimistä videosarjaa, jossa he kertovat hyvin rehellisesti vauva-arjestaan ja siihen liittyvistä asioista. Tällä viikolla he ovat valinneet aiheekseen seksin.

– Se on sellainen juttu, että se on ihan yhtä normaalia se seksi kuin kaupassa tai postilaatikolla käynti, Aki aloittaa videolla.

Pariskunta toukokuussa 2019, jolloin Rita oli viimeisillään raskaana.

Rita ja Aki ovat ehtineet olla naimisissa yli viiden vuoden ajan, mutta arki sai aivan uuden käänteen esikoisen syntymästä. Uusi elämäntilanne vaikutti myös parin intiimielämään.

– Nyt on ollut vähän hiljaisempaa. Ensimmäinen kaksi vuotta meni niin onnen hekumassa siinä: Ai että ne tissit oli hienot kun näin ne ekaa kertaa siinä pyöreinä kuin pallot ja se perse – voi taivas mä muistan ne päivät, mies muistelee.

Rita katsele miehensä intoilua vieressä huvittuneena.

– Mutta niin ne vuodet vaan kuluu ja suhde laimenee... Aki jatkaa.

– Syvenee, Aki. Se syvenee. Tulee muita aspekteja kuin tissit ja pylly, Rita keskeyttää.

– Kun ensimmäinen räiskyntä meni ohi, niin alettiin rakentaa sitä suhdetta, Aki komppaa.

Rita tunnustaa, että vauva-arki on muuttanut parin seksielämää huomattavasti.

– Määrällisestikin on vähentynyt huomattavasti meidän seksi. Siitä ei pääse mihinkään, vaikka laatu on rakas aivan ihanaa.

Imetyksen, huonojen yöunien ja vaipanvaihdon jälkeen intiimit hetket puolison kanssa eivät ole heti ensimmäisenä mielessä.

– Siinä on vähän muut asiat mielessä, kuin että aletaan valuttaa steariinia kroppaa pitkin. Se väsymys ja se, että pitää syödäkin pitävät huolen siitä, että välillä on pakko pitää huolta myös itsestään, Rita sanoo.

Pari Porin-kodissaan keväällä 2019, kun Rita vielä odotti parin esikoista.

Aki huomauttaa, että hyvässä seksisuhteessa ei tulisi odottaa, että toinen osapuoli tekisi aina aloitteen.

– Jos syyttää aina toista siitä, että seksiä ei ole, niin kannattaa katsoa peiliin, että olisiko siinä omassa ajatuksessa ja itsessä jotain tekemistä. Antaako itse sitä intohimoa ja leiskuntaa, vai ajatteleeko vain, että nyt on jöpö täysi, lähdetään sotimaan.

Rita painottaa, että spontaanisuus on myös hyvä asia. Liika suunnittelu saattaa sammuttaa kipinän.

– Kyllä mä tykkään spontaanista, että nyt ois sellainen fiilis. Vaikka vauva ei olisi edes nukkumassa, niin spontaanisti saattaa tapahtua, hän täräyttää.

– Meidän vauva on traumatisoitunut ihminen. Se on nähnyt kamalia asioita, Aki nauraa päälle.

– No eei. Mä olen naisena sellainen, että mä en muutenkaan tykkää sellaisesta ”oisko tänään mitään” -hommasta. Se on, että tähän näin ja hommiin. Ei mitään lässyttelyä ja jatkuvaa kyselyä jollain kaavakkeella, että mikä tuntuu hyvältä, Rita jatkaa.

Rita ja Aki avioituivat Porin Yyterissä 2015.

Pari pitää erityisesti hyvää rakkaussuhdetta seksielämän peruspilarina. Myös avoimuutta ei tule unohtaa.

– Jos ei ole intohimoa parisuhteessa, niin sitten ollaan vain ystäviä.

– Seksi on ihmisen perusvietti ja siitä pitää pystyä olla avoimesti. Ja kyllä me ollaan puhuttu avoimesti kaikesta. Vaikka että ohhoh, kun on tullut taas taukoa, kohta varmaan kasvaa sammalta, Rita nauraa.

Rita ja Aki korostavat, että kiireisessä lapsiperhearjessa parien tulisi panostaa määrän sijaan laatuun. Heidän mielestään on kuitenkin tärkeää, ettei toista painostaisi mihinkään edes parisuhteessa. Jatkuva vonkaaminen voi saada toisen ahdistumaan tilanteesta entisestään.

– Siitä ei saa tehdä sellaista mörköä ja painetta, että pitäisi olla enemmän, Rita painottaa.

– Ainoastaan mun eturauhasen takia, kun lääkäri sanoi, että pitäisi tässä iässä saada 21 kertaa kuukaudessa siemensyöksy. Sanotaanko, että tässä vauva-arjessa se on melkoinen haavemaa, kaikki päättyy kyyneliin, Aki veistelee.

Voit katsoa parin koko videon alla olevasta linkistä.

Hyvinvointialalla työskentelevät Rita ja Aki tulivat alun perin julkisuuteen pariskuntana, kun he osallistuivat Temptation Island -ohjelman ensimmäiselle tuotantokaudelle.

Aki ja Rita Temptation Island -ohjelman ensimmäisellä tuotantokaudella.

Pari kertoi tuolloin pitäneensä yhtä vajaan vuoden verran. Heidän polkunsa kohtasivat kuitenkin ensi kerran jo vuonna 1999 Porissa kilpa-aerobictreeneissä. Tuolloin molemmat olivat kuitenkin vakituisissa parisuhteissa tahoillaan.

– Pori on pieni kaupunki. Treenasimme monta vuotta samalla salilla ja silloin tällöin saatoimme vaihtaa muutaman sanan, Rita kertoi Ilta-Sanomille elokuussa.

Reilut kymmenen vuotta myöhemmin kummankin elämäntilanne oli muuttunut.

– Vuonna 2009 sanoin kavereille, että Rita Niemi on tuleva puolisoni, Aki kertoi.

– Mä sain tietää tästä kyllä vasta paljon myöhemmin, Rita vastasi huvittuneena takaisin.

Pariskunta puhui aiemmin julkisuudessa paljon siitä, miten he kärsivät lapsettomuudesta. He kertoivat elokuussa 2018 aloittavansa lapsettomuushoidot.

Kuin ihmeen kaupalla raskaus alkoikin samaan aikaan luonnollisesti, ja tytär syntyi kesäkuussa 2019.