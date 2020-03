Lady Gaga, Justin Bieber, Miley Cyrus... Supertähdet eristäytyivät koronakaranteeniin: ”En ole riisunut lökäreitä viiteen päivään”

Maailmantähdet ovat vetäytyneet omaehtoisiin karanteenioloihin ja kehottaneet myös seuraajiaan tekemään samoin.

Lukuisat maailmantähdet ovat kehottaneet miljoonia someseuraajiaan viime päivinä tottelemaan valtioiden ohjeita koronaepidemian hillitsemiseksi. Moni on pyytänyt ihmisiä pysyttelemään kodeissaan, jotta etenkin riskiryhmiin kuuluvat saadaan suojattua virukselta.

Neljän seinän sisällä pysyttelevät tähdet ovat myös ahkerasti jakaneet kuvia omista kotikaranteeneistaan. Moni onkin pistänyt mielikuvituksen töihin ja keksinyt vaihtoehtoisia tapoja kuluttaa aikaa.

Muusikkonäyttelijä Lady Gagalla ei ole hätäpäivää karanteenissa ainakaan seuran puutteen takia, sillä tähteä viihdyttävät hänen kodissaan lukuisat suloiset koirat.

Gaga on julkaissut kuvia kotikaranteenistaan, joissa hän poseeraa viimeisen päälle tyylikkäissä kuteissa.

– Olen jutellut lääkärien ja tutkijoiden kanssa. Tämä ei ole helppoa kenellekään, mutta kiltein ja terveellisin asia on nyt itse toteutettu karanteeni. Toivoisin voivani nähdä isovanhempiani ja vanhempiani, mutta nyt on turvallisinta, etten tee niin. Hengaan siis kotona koirieni kanssa, Gaga kirjoitti.

Laulaja Taylor Swift on kissaihmisiä. Niin ikään karanteenissa aikaansa viettävä Swift julkaisi suloisen kuvan kissastaan Meredithistä, ja kehotti ihmisiä ottamaan mallia onnellisesti yksin nukkuvasta kissastaan.

– Itse toteutettu karanteeni on Meredithille elämäntapa. Ole kuin Meredith, Swift pyysi.

Hän on myös kehottanut seuraajiaan ottamaan vakavasti määräykset etäisyyden pitämisestä toisiin ihmisiin.

– Älkää luottako siihen, ettei teistä tunnu kipeiltä. Te voitte kantaa virusta ja tartuttaa heidät, jotka ovat haavoittuvaisia, Swift muistutti.

Tuore aviopari Justin Bieber ja Hailey Bieber ovat joutuneet nauttimaan toistensa seurasta nyt kertaheitolla, mutta se tuskin rakastunutta kaksikkoa on haitannut. He ovatkin julkaisseet sosiaaliseen mediaan suloisia yhteiskuvia.

– Karanteeniparini, Justin hehkutti vaimoaan kuvassa, jossa he suutelevat toisiaan hellästi ulkoillessaan.

Malli Chrissy Teigen ja hänen muusikkomiehensä John Legend ovat päättäneet käyttää karanteeniajan hyödyksi ja leipoa harvinaisia herkkuja, kuten kakkuja.

– En edes pidä kakuista, mutta tein karanteenikakun siitä huolimatta, Teigen päivitteli ja kertoi olevansa erittäin tylsistynyt.

Myös poptähti Miley Cyrus kertoi Instagramissa nököttäneensä turvallisesti kotona useita päiviä.

– En ole riisunut näitä lökäreitä viiteen päivään, eikä minulla ole mitään aikeita tehdä niin pitkään aikaan, Cyrus naureskeli.

Cyrus on keksinyt oivan tavan tehdä sisältöä faneilleen, sillä hän julkaisee kotoaan käsin joka arkipäivä virtuaalista Bright Minded: Live With Miley -keskusteluohjelmaansa.

Myös näyttelijä, kehonrakentaja ja poliitikko Arnold Schwarzenegger on päättänyt pysyä kotonaan neljän seinän sisällä Yhdysvaltojen koronatilanteen vuoksi. Schwarzenegger julkaisi Twitterissä videon, jolla hän istuu kotonaan ruokapöydän ääressä yhdessä kolmen eläimen kanssa. Videolla Kalifornian entinen kuvernööri syöttää porkkanoita miniaasille ja minihevoselle. Sylissään hän pitelee pientä koiraa.

– Nyt on tärkeää, että pysytte kotonanne, koska meillä on kotiintuloaika. Kukaan ei saa mennä ulos. Etenkään ne, jotka ovat, sanotaan vaikka 72-vuotiaita. Sen jälkeen, kun olet täyttänyt 65 vuotta, et saa lähteä talostasi Kaliforniassa. Joten me pysymme kotona ja syömme täällä, Schwarzenegger sanoo videollaan.

Yksi koronakaranteenissa olevista tähdistä on juontaja Ellen DeGeneres, joka on julkaissut sosiaalisessa mediassa lukuisia kuvia ajanvietteistään. Omaa keskusteluohjelmaansa vetävä DeGeneres paljastaa muun muassa koonneensa tylsyyksissään 4 000 palan palapeliä.

– Olen tylsistynyt ja luulen, että niin on jokainen muukin, DeGerenes huokaisi.

DeGeneres on tuskaillut tylsyyden lisäksi jättimäisen palapelinsä kanssa, sillä ensin hän hukkasi tärkeän palan ja huomasi sen löydyttyä, että koko palapeli on liian iso hänen huoneeseensa.

Näyttelijät Cara Delevingne ja Margaret Qualley innostuivat karanteenissaan tekemään TikTok-sovellukseen videon, jossa he tanssivat samaan tahtiin Kung Fu Fighting -kappaleen tahtiin.

Delevingne intoutui laulamaan myös tyttöystävänsä Ashley Bensonin kanssa Keeping Up with the Kardashians -kappaleen tahtiin ja julkaisemaan videon kaikelle kansalle.

Myös Suomen hallitus ilmoitti maanantaina poikkeuksellisista toimenpiteistä, joilla koronaviruksen etenemistä pyritään hidastamaan. Hallitus velvoitti yli 70-vuotiaita pysymään erillään kontakteista muihin ihmisiin mahdollisuuksien mukaan. Yli 70-vuotiaiden tulisi pysytellä karanteenia vastaavissa olosuhteissa, mikäli se suinkin on mahdollista. Linjaus ei koske kansanedustajia, valtiojohtoa ja kunnallisia luottamushenkilöitä.