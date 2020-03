Cats-elokuvan tähti osallistuu koronaviruksen vastaiseen kamppailuun – julkaisi hulvattoman videon

Palkittu näyttelijä osallistuu koronaviruksen vastaiseen kamppailuun hauskalla videolla.

Eräs Ison-Britannian tunnetuimmista näyttelijöistä ottaa osaa koronaviruksen vastaiseen kamppailuun. Daamiksikin aateloitu Judi Dench ja näytelmäkirjailija sekä entinen konservatiivipuolueen poliitikko Gyles Brandreth ovat yhdistäneet voimansa hauskalla videolla, jolla rohkaistaan käsienpesuun koronavirustilanteen aikana.

Videolla parivaljakko tulkitsee vapaasti Edward Learin The Owl and the Pussycat (suom. Pöllö ja Kissimirri) -runoa käsienpesun ohessa. Videolla Dench innostuu kehräämään Brandrethin olkaa vasten. Dench näytteli viime vuoden Cats-musikaalielokuvassa ja rooli on yhä tuoreessa muistissa videolla nähtävästä suorituksesta päätellen.

Lopuksi Brandreth vinkkaa katsojalle.

– Pese kätesi huolellisesti ainakin 20 sekunnin ajan ja tekin voitte saada mielihyvän kehräyksen. Hyvää vointia teille!

Brandreth kertoi Reutersille, että Ison-Britannian hallituksen tiedotusosasto pyysi häntä ja Denchiä apuun käsienpesuviestin levittämisessä. Video on kerännyt Instagramissa yli 3 500 katselukertaa.