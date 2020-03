Satu Tuomisto huolestui lapsiperheiden toimeentulosta koronakriisin keskellä – ryhtyi tuumasta toimeen ja kehitti yllättävän ratkaisun

Satu Tuomisto kertoo yrityksensä tarjoavan veloituksetta lastenhoitoapua sitä tarvitseville.

Yrittäjä Satu Tuomisto istahti viime perjantaina yhtiökumppaninsa Henna Heikkilän kanssa toimistossaan palaveriin, jonka aikana mietittiin, miten omille työntekijöille saataisiin töitä ja yhteiskunnan rattaat pyörimässä. Koronavirus on aiheuttanut hankaluuksia niin usealle taholle.

Sadun Promootiotoimisto Mainio käyttää peräti 170 ihmisen työpanosta muun muassa erilaisissa tapahtumissa. Näillä henkilöillä on oma ammattinsa, mutta he saavat lisätienestejä avustamalla Tuomiston järjestämiä tilaisuuksia.

– Koronavirus on aiheuttanut hankaluuksia monelle taholle, eivätkä lapsiperheetkään ole välttyneet viruksen aiheuttamilta haasteilta. Siksi päätimme ryhtyä tarjoamaan ainakin nyt hetkellisesti työttömiksi jääville tekijöillemme uudenlaisia töitä, Satu Tuomisto kertoo.

Satu sanoo olevansa myös niin huolissaan perheellisten toimeentulosta, että hänen toimistonsa haluaa tarjota päiväksi peräti 20 perheelle veloituksetta lastenhoitajan.

– Haluamme näin omalta osaltamme auttaa tämän kriisin keskellä eniten apua tarvitsevia, Satu sanoo.

Satu kertoo kartoittaneensa henkilökunnan halukkuutta laajentaa toimintaansa lastenhoitoon.

– Työntekijöissämme on paljon luokanopettajia ja perhepäivähoitajia. Kaikki olivat valmiit auttamaan lapsiperheitä, Satu sanoo.

Toimistoon ollaan jo oltu yhteydessä ja pyydetty avustajia varsinkin sellaisiin perheisiin, joissa vanhemmilla ei ole mahdollisuutta etätöihin.

– Totta kai on tullut kyselyjä myös tartuntariskeistä. Suurin osa työntekijöistämme on yksinasujia, mutta jos he tuntevat itsensä hiemankin flunssaiseksi, he eivät mene töihin. Me emme myöskään lähetä lastenhoitajia perheisiin, joissa on flunssaoireilua, Satu painottaa.

Tuomisto ei ole ainoa julkisuudesta tuttu suomalainen, jonka yritys on koronaviruksen vuoksi ennennäkemättömien haasteiden edessä. Tuoreet tapahtumat ovat ravistelleet muun muassa musiikkimaailmaa ja lukuisat artistit ovat joutuneet perumaan kevään keikkojaan.

Myös ravintolabisnes on kokenut kolauksen koronaviruksen vuoksi. Televisiosta tuttu kokki ja ravintoloitsija Akseli Herlevi totesi Ilta-Sanomille koronaviruksen taloudellisten vaikutusten iskevän ravintola-alaan todella kohtalokkaasti.

– Ravintolat varmasti ottavat tästä yhden isoimmista osumista. Kaikki bisnekset ottavat osumaa, mutta ravintola-ala työllistää niin paljon ihmisiä ja ravintolat ovat keskimäärin aika kädestä suuhun firmoja. Tämä aiheuttaa ongelmia todella monelle ravintola-alan yrittäjälle, Herlevi pohti.

Myös Miss Helsinki -kilpailusta tuttu Rosanna Kulju kertoi Ilta-Sanomille hiljattain antamassaan haastattelussa menettäneensä monta työkeikkaa sen jälkeen, kun hallitus kielsi yli 500 henkilön yleisötapahtumat.

– Kaiken kaikkiaan kahden kuukauden sisältä meni kuusi keikkaa. Totta kai se harmittaa, mutta nyt olen nukkunut yön yli ja osaan ajatella asiaa eri tavalla. Suurien tapahtumien peruminen ja järjestämättä jättäminen on pakollista, jotta voimme pitää huolta riskiryhmiin kuuluvista henkilöistä, Kulju totesi tuolloin.

Peruuntuneisiin keikkoihin kuului muun muassa neljä juontokeikkaa. Kaksi työkeikoista oli suurempia tapahtumia, joiden taustatiimissä Kulju oli ollut töissä.

– Kaikkihan tässä kokevat taloudellista tappiota, enkä vain minä. Asiaa pitää ajatella isommin. Toivottavasti tämä tilanne saadaan pian hyvään jamaan. Totta kai tämä vaikuttaa varmasti jokaiseen yrittäjään, hän pohti.